В Ростове-на-Дону автоинспекторы домчали беременную с мигалками в роддом

Мальчика назвали Ильей. Сейчас ему две недели, а он уже герой многочисленных публикаций и обладатель большой игрушечной машинки с мигалками. Ее автоинспекторы подарили во время выписки из больницы.

- В тот день шел дождь со снегом, в городе было девять баллов, - с улыбкой рассказывает лейтенант Александр Шурлов. - Мы стояли в районе Малого зеленого кольца, между рынком «Алмаз» и поворотом на Туполева. Рядом остановился автомобиль Mitsubishi, выбежал молодой человек, глаза огромные, явно волновался, говорит: «Еду с Рассвета, жена рожает, боюсь пробки, могу не успеть». Мы сообщаем дежурному, что уходим с маршрута патрулирования, и поехали в сторону перинатальному центра.

Следом за автомашиной с мигалками ехала Mitsubishi. За рулем - 29-летний Сергей.

- Утром мы поняли, что сын появится на свет немного раньше положенного срока, - вспоминает счастливый отец. - Так как была договоренность с врачом из перинатального центра, решили ехать на своей машине. Уже на подъезде к Ростову понял, что впереди большие пробки. Стояли Вятская, Днепровский и другие улицы. Тут увидел ДПС, вспомнил, что читал о похожей истории, решил обратиться за помощью. Спасибо им за человечность, могли бы просто вызвать скорую, а они решили сопроводить.

Фото предоставлено героями публикации

Заторы действительно были большие, иногда приходилось лавировать между рядами. Все это время Сергей успокаивал супругу Екатерину.

- Старался держаться рядом с экипажем, но на Днепровском между нами четыре раза вклинивались другие машины, - говорит Сергей. - Хотя я включил аварийку, дальний свет, то есть понятно, что не просто так едем, но уровень культуры некоторых водителей конечно удивляет.

Каждый раз, когда машину, в которой рожала женщина, оттесняли другие автомобили, инспекторы ДПС приостанавливались, потом снова двигались в связке. Уже у ворот перинатального центра все благополучно и радостно выдохнули. Выскочивший персонал забрал Екатерину, а инспекторы ДПС вернулись на свой маршрут. Через несколько часов на свет появился Илья.

Когда стало понятно, что с малышом все в порядке, Сергей стал разыскивать автоинспекторов. В суматохе некогда было крепко пожать руку, да на выписку хот6ел пригласить. Звонил в «112», потом в дежурную часть, разыскал через сутки. На выписке были все - автоинспекторы, счастливые родители, малыш Илья и его старшая сестренка. Наградит ли полицейских руководители пока неизвестно, но благодаря активности родителей Ильи об этой истории стало известно журналистам.

Сергей и Екатерина позвали на выписку своего младшего сына автоинспекторовФото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области

- На самом деле не первый раз приходится довозить до роддома, лично у меня это уже второй случай, - признался автоинспектор Александр Шурлов. - Знаю, год назад коллеги помогли отцу-летчику и его жене, которую едва-едва успели доставить в роддом № 5.