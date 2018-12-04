Вот это формы: Красавица из Таганрога стала TOP MODEL Russia +2018
Похоже, в этом году жительницы Ростовской области решили брать конкурсы красоты штурмом. На днях с победой из столицы вернулась19-летняя Халимат Айбазова, получившая корону "Miss WORLD Beauty-2018" - став лучшей среди тысячи девушек. И вот стало известно еще об одной победе в копилке донских красавиц. Жительница Таганрога Анастасия Бокша получила титул "TOP MODEL Russia +2018" в конкурсе, проходившем в Москве.
Всего было 35 участниц. Фото: страница Вконтакте Анастасия Бокша.
- Всего было 35 участниц, - рассказала «КП-Ростов» красавица, - из которых 18 конкурсанток с параметрам больше, чем общепринятые стандарты 90х60х90. Участницы были не только из России, но из ближнего зарубежья.
По словам организаторов, были установлены свои российские стандарты красоты. А корону получила лучшая из лучших. К слову, в финале участницам предстояло проявить себя сразу в нескольких конкурсах, а также показах одежды известных дизайнеров.
Красавица регулярно занимается спортом, в том числе плаванием. Фото: страница Вконтакте Анастасия Бокша.
Известно, что 32-летняя Анастасия родилась и выросла в городе Таганроге. У нее два высших образования, причем оба университета она окончила с красными дипломами. За ее плечами музыкальная школа. А в студенческие годы она была еще и волонтером.
Регулярно занимается спортом, в том числе плаванием. Работала помощником депутата и была председателем молодежного совета при городской думе Таганрога. Сейчас у нее свой бизнес - детский развлекательный центр, и двое маленьких детей. Увлекается дизайном. Кстати, совсем скоро их семья отметит десятилетнюю годовщину со дня свадьбы.
Красота должна быть внутренняя, тогда и внешне будешь ее излучать! - так считает победительница. Фото: страница Вконтакте Анастасия Бокша.
- Красота должна быть внутренняя, тогда и внешне будешь ее излучать! - так считает победительница.
Корону получила лучшая красавица. Фото: страница Вконтакте Анастасия Бокша.
ТТХ
Анастасия Бокша
Бедра — 97 см,
Талия — 67 см,
Грудь — 97 см.
Рост - 171 см.
Анастасия родилась и выросла в городе Таганроге. Фото: страница Вконтакте Анастасия Бокша.