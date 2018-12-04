Вот это формы: Красавица из Таганрога стала TOP MODEL Russia +2018

Похоже, в этом году жительницы Ростовской области решили брать конкурсы красоты штурмом. На днях с победой из столицы вернулась19-летняя Халимат Айбазова, получившая корону "Miss WORLD Beauty-2018" - став лучшей среди тысячи девушек. И вот стало известно еще об одной победе в копилке донских красавиц. Жительница Таганрога Анастасия Бокша получила титул "TOP MODEL Russia +2018" в конкурсе, проходившем в Москве.

Всего было 35 участниц. Фото: страница Вконтакте Анастасия Бокша.

- Всего было 35 участниц, - рассказала «КП-Ростов» красавица, - из которых 18 конкурсанток с параметрам больше, чем общепринятые стандарты 90х60х90. Участницы были не только из России, но из ближнего зарубежья.

По словам организаторов, были установлены свои российские стандарты красоты. А корону получила лучшая из лучших. К слову, в финале участницам предстояло проявить себя сразу в нескольких конкурсах, а также показах одежды известных дизайнеров.

Красавица регулярно занимается спортом, в том числе плаванием. Фото: страница Вконтакте Анастасия Бокша.

Известно, что 32-летняя Анастасия родилась и выросла в городе Таганроге. У нее два высших образования, причем оба университета она окончила с красными дипломами. За ее плечами музыкальная школа. А в студенческие годы она была еще и волонтером.

Регулярно занимается спортом, в том числе плаванием. Работала помощником депутата и была председателем молодежного совета при городской думе Таганрога. Сейчас у нее свой бизнес - детский развлекательный центр, и двое маленьких детей. Увлекается дизайном. Кстати, совсем скоро их семья отметит десятилетнюю годовщину со дня свадьбы.

Красота должна быть внутренняя, тогда и внешне будешь ее излучать! - так считает победительница. Фото: страница Вконтакте Анастасия Бокша.

- Красота должна быть внутренняя, тогда и внешне будешь ее излучать! - так считает победительница.

Корону получила лучшая красавица. Фото: страница Вконтакте Анастасия Бокша.

ТТХ

Анастасия Бокша

Бедра — 97 см,

Талия — 67 см,

Грудь — 97 см.

Рост - 171 см.