Ростовчанка собрала с благотворителей 5 миллионов рублей на лечение несуществующей онкологической болезни собственного ребенка

-Спасите, у моего сына – рак! – тема, полная отчаяния и надежд, с пометкой «Срочный сбор!» появилась на самом популярном «мамском» форуме Ростова-на-Дону в 2016 году.

Женщина, представившаяся Еленой Сёминой, молила о помощи неравнодушных. Ведь ее сыну Андрею (имена изменены, согласно требованиям законодательства РФ – авт.) врачи поставили несколько страшных диагнозов, в том числе, - лимфома Ходжкина. За незнакомку поручилась одна из самых и активных форумчанок, так что никому даже в голову не пришло усомниться в диагнозе и необходимости лечения. Семья многодетная, пятеро детей мал мала меньше. Две девчонки, трое пацанов, тут и со здоровыми-то нелегко, что уж говорить о «неизлечимо больном Андрейке». Сердобольные ростовчанки бросились на помощь. Переводили от души – по 500, тысяче рублей, - кто сколько может.

«БЫВАЛО, У СВОЕГО РЕБЕНКА ОТНИМЕШЬ — И БРОСИШЬ НА КАРТУ ЛЕНЕ, ЛИШЬ БЫ АНДРЕЙКА ВЫЖИЛ!»

- Бывало, своему ребенку что-то не купишь, думаешь, Господи, хоть бы Андрейка выжил, ничего, мы еще заработаем, - вспоминает Ольга, перечислившая в совокупности почти 10 тысяч рублей.

Сначала речь шла о небольших сборах – в пределах 10-20 тысяч рублей, но с каждым месяцем запросы увеличивались в геометрической прогрессии. На лечение требовалось 300, 500 тысяч. А когда нужная сумма набиралась – надобилось еще и еще. Под разными предлогами: то два флакона с лекарством за 200 тысяч разбили, то назначены новые анализы, - с доверчивых форумчанок тянули сотни тысяч рублей ежемесячно. Деньги в семью лились рекой. Причем, как выяснилось, подобные сборы для Андрея были объявлены в группах ВКонтакте, в Инстаграме и даже на городском форуме Новокузнецка Кемеровской области. Последний раз было речь шла о 680 тысячах рублей.

Списки с десятками фамилий жертвователей не помещаются на экране монитора. Листаешь страницы вниз, а там – новые ники и суммы: Макарушка – перечислила 100 000 рублей. ИПВика – 125 000 рублей. Общее горе и желание во что бы то ни было поставить мальчишку на ноги крепко сплотило ростовчан.

- Конечно, поднимались вопросы о том, почему ребенка не лечат бесплатно, - говорит Марина Андреева, представитель инициативной группы обманутых благотворителей. –У Елены на всё был готов ответ. Ростовские врачи, мол, отказываются, от такого тяжелого случая. На бесплатные препараты, которые назначают в Москве, у Андрея аллергия. Нужно везти лекарства из Германии, цена каждого – сотни тысяч рублей. Операцию по пересадке костного мозга переносят, требуются всё новые и новые процедуры и обследования, перелёты в Москву, жильё.

ДВА ГОДА ЛЖИ И БАСНОСЛОВНЫХ СБОРОВ

Нарыв из лжи вскрылся внезапно. И произвел эффект разорвавшейся бомбы. Одна из благотворительниц решила перевести деньги непосредственно на счет ИП, через которое проводились оплаты лекарств. И с удивлением обнаружила, что его номер его ИНН – 1234567890! «Да такого в природе не существует!» С «неудобными» вопросами девушка пришла в тему срочного сбора. И тут выяснилось невероятное! Что диагнозы и назначения сделаны врачами-призраками, которых не существует в природе, фотографии «привезенных из-за границы» лекарств украдены в Интернете, печати и чеки из аптек подделаны в фотошопе. Куски «диагнозов» и «назначений» скопированы из историй болезни других детей. С некоторыми «отчётными бумагами» так спешили, что в грузоотправителях лекарства значится сама мама Андрея – Елена Сёмина.

Врача с такой фамилией в клинике Рогачева не существует

- Мы сопоставили даты, факты и пришли в ужас. Оказывается, летом, когда мы подняли на уши весь город и собирали деньги Андрею на лекарство, семья приобрела себе новый автомобиль (по словам Семиной - в лизинг - авт.)! – говорит Марина Андреева.

Группа активистов тут же собралась в гости к «неизлечимо больному мальчику и его маме»:

- Живут они в частном доме, автоматические ворота, большой двор. Внутри – недешевый ремонт, дизайнерская черная со светло-зеленым кухня, роскошная плитка, подогрев пола. – вспоминает Марина. – Крутая лестница на второй этаж, честно сказать, я первым делом подумала: ноги переломать можно. И тут по лестнице легко сбежал Андрей, мальчик, о котором мама писала: «Ему ни в коем случае нельзя сгибать полностью колени, так как может лопнуть кожа и выпасть кость» (это уже другой страшный диагноз – авт.) Не худой, улыбчивый. И уж никак не похожий на того, кто уже два года кряду получает химиотерапию. В доме грязно, повсюду собачьи миски, пыль. Я много лет общаюсь с семьями с онкобольными детьми. У них только и разговоров: «Где купить увлажнитель мойку воздуха? Существуют ли пылеотталкивающие сетки на окна?» А здесь о стерильности не подозревают. В ноябре в теме сбора писали, что Андрею нельзя снимать маску с лица, слабая иммунная система. А тут такой бардак кругом! Признаюсь, после посещения этого дома я выбросила носки.

Те фотографии, которые выкладывала Елена, как якобы купленные лекарства - ворованые и обрезанные с других сайтов

Елена гордо бахнула на стол перед инициативной группой кучу документов. И действительно: в 2016 году какие-то обследования и лечения проводились. В 2017-м и 2018-м – только мифические.

- Я лечила ребенка неофициально, это мой выбор, - неохотно призналась Елена Сёмина гостьям. – Консультировалась частным образом у московского специалиста, она сказала, что имя свое на документах нигде ставить не будет, проблемы лишние ей ни к чему. Но поможет, чем сможет. Доктор часто ездила на конференции за границу, оттуда привозила мне лекарства, причем, дешевле, чем их можно купить в России. Именно на них и собирали деньги в Интернете. Поддельную печать «для отчетности» якобы поставила на своём заключении та самая «врач-благодетель».

Но и это враньё оказалось шито белыми нитками, ведь не далее как месяц назад Елена писала, что по поводу Андрея собираются консилиумы врачей в Ростове-на-Дону. И приглашала всех желающих приехать в больницу и «посмотреть, как капают ребенка»: «Спасибо врачам! Дают нам понять, все усилия не напрасны, и ребёнок будет с бесплатным лекарством к концу II-го квартала 2019г.» - радостно сообщила Елена 13 ноября 2018 года.

А эти сообщения были выложены в день, когда Елена получила ПТС на машину.

P.S. Расследование, которое затеяли сами ростовчанки, с каждым днем приносит новые разоблачения, ком лжи растет со скоростью снежного. Сейчас инициативная группа готовит документы для обращения в прокуратуру.

- Возможно, два года назад Андрей действительно проходил лечение, - говорит Марина Андреева. – А потом семья поняла, что это еще и дополнительный источник дохода! Легкие деньги из ниоткуда. Вот тогда и начались десятки трогательных сообщений, просьб, липовые отчеты и поддельные назначения. Самое ужасное, что у людей, которые много и часто помогали больным детям, теперь опустились руки. Сколько еще таких несуществующих диагнозов может быть в Интернете?

Сама Елена категорически отрицает свою вину и говорит, что при первом же требовании предоставит все подтверждающие документы соответствующим органам.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Лимфома Ходжкина в 95 процентах случаев излечивается за 6-8 месяцев»

- Лимфома Ходжкина – это злокачественное заболевание лимфатической системы, - прокомментировала корреспонденту «КП» врач-онколог Татьяна Шишкина. – Излечение возможно, более того, с очень оптимистическим прогнозом: как говорит статистика, 95 процентов пациентов выздоравливают. При подозрении проводится комплекс необходимых обследований, включающих гистологический и иммуногистохимический анализы - это изучение под микроскопом ткани опухоли, крайне желательно - полностью удаленного лимфатического узла. Потом врач назначает курсы химиотерапии и лучевой, если требуется. Очереди, например, на МРТ – не больше месяца, это при полной загрузке, если ребенок нуждается в срочном обследовании – его предоставляют в течение нескольких дней. Всё лечение для детей абсолютно бесплатно. В среднем до состояния стойкой ремиссии проходит 6-8 месяцев. Потом человек может счастливо жить много-много лет. Да, нужно стоять на учете у онколога. Да, в течение жизни рецидивы примерно у 10 процентов больных случаются рецидивы, но, повторюсь, благоприятный прогноз очень

велик.