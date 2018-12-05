2018-12-05T15:02:21+03:00
Спорт

Краснодар - Ростов 5 декабря 2018: где смотреть, статистика, прогноз на матч четвертьфинала Кубка России

Футбол, матч Краснодар - Ростов 5 декабря 2018: статистика, где смотреть, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Кубка России по футболу
Виктор ГОВОРОВ
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Последний матч между этими соперниками завершился вничью - 2:2Последний матч между этими соперниками завершился вничью - 2:2Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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5 декабря состоится первый матч 1/4 финала Кубка России Краснодар - Ростов: где смотреть - на телеканале Матч Премьер. Начало встречи - в 19.30. Судья - Евгений Турбин (Дмитров).

- Болельщики без абонементов могут получить бесплатный билет на матч непосредственно перед входом на стадион «Краснодар» в день игры у специалиста по работе с болельщиками ФК «Ростов», - сообщили в пресс-службе клуба. - Бесплатные билеты в Краснодаре будут предоставляться строго по предъявлению любой атрибутики ФК «Ростов». Тем не менее, клуб не гарантирует наличие данных бесплатных билетов - они будут распределяться по остаточному принципу, приоритет закреплён за владельцами абонементов.

ДОРОГА К ЧЕТВЕРТЬФИНАЛУ

Соперники начали свой путь в нынешнему розыгрыше Кубка России с 1/16 финала. "Ростов" обыграл на выезде "Сызрань-2003" (4:0), краснодарцы в Курске одолели местный "Авангард" (2:0). В 1/8 финала "желто-синие" выбили из турнира питерский "Зенит" (3:1), "быки" же в овертайме дожали самарские "Крылья Советов" (2:1).

СТАТИСТИКА

Личные встречи

4.11.2018 - Краснодар - Ростов - 2:2.

3.03.2018 - Краснодар - Ростов - 3:1.

20.08.2017 - Ростов - Краснодар - 0:0.

3.04.2017 - Ростов - Краснодар - 0:0.

18.09.2016 - Краснодар - Ростов - 2:1.

ПРОГНОЗ

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин без оптимизма оценил шансы "желто-синих" в первом матче на стадии 1/4 финала:

- После тех 2:2 между этими соперниками в чемпионате России, которые случились в начале прошлого месяца, результаты "Ростова" оставляют желать лучшего - у команды наметился игровой спад. "Желто-синим" с трудом даются забитые мячи. В целом, ростовчанам будет очень сложно что-то противопоставить хозяевам. Тем более, что "Краснодар" сейчас в прекрасной форме.

РЕГЛАМЕНТ

В соответствии с регламентом, победитель четвертьфинала определится по сумме двух матчей. Первый состоится 5 декабря в Краснодаре, ответный - в феврале следующего года в Ростове-на-Дону. В случае равенства по сумме двух встреч преимущество будет за той командой, которая забьет больше мячей на поле соперника. Если же и в этом варианте случится паритет, то полуфиналиста выявит серия пенальти.

Краснодар - Ростов в Кубке России на Матч Премьер .

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