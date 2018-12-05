Скандал вокруг больного раком ребенка: «Будь у нас эти миллионы, отец купил бы «Гелендваген», а бабушка вставила зубы»

Грандиозный скандал разразился в Ростове-на-Дону, когда благотворители уличили во лжи Елену Сёмину (имена и фамилии изменены согласно требованиям законодательства - авт.), за два года собравшую 5 миллионов рублей якобы на лечение от рака собственного 9-летнего сына. Возмущенные мамы, которые порой отказывали в игрушках и сладостях собственным детям - лишь бы Андрейка жил! - до сих пор не могут прийти в себя от шока и проводят собственное расследование. Первым делом они собрались и поехали в дом, где живет "неизлечимо больной ребенок", чтобы потребовать хоть одно подтверждение страшного диагноза. Но сфотографировали лишь кучу подделок. В надежде докопаться до правды, отправились в семью Сёминых и мы.

ОСОБНЯКИ В ДУХЕ А-ЛЯ НОВЫХ РУССКИХ

Семья живет в небольшом и по местным меркам довольно-таки обеспеченном хуторе под Ростовом-на-Дону. В округе особняки в духе а-ля новых русских. Некоторые еще только строятся. Повсюду - непролазная грязь, дороги не то что пройти - проехать невозможно. Дом находится в конце улицы. Двуэтажный домишко многодетной семьи со спутниковой тарелкой на крыше, автоматическими воротами и глухим забором даже как-то теряется на фоне местных дворцов. Напротив ворот белая иномарка. Собака встречает неприветливым лаем.

- Вам кого? - грозно спрашивает пожилой женский голос. Ответить не успеваю. Дверь калитки открывается и на пороге вырастает дама в возрасте в сопровождении мужчины. Как они представились, это глава многодетной семьи и бабушка, которая в отсутствии родителей следит за внуками.

Спрашиваю: «Слышали, что вы собрали с благотворителей пять миллионов рублей на лечение несуществующей онкологической болезни собственного ребенка?». Хозяева вначале хотят спровадить меня восвояси, но после решают поговорить.

Семья ребенка о благотворительности 00:00 00:00

«ЗА ТАКУЮ ТАЧКУ МОЖНО БЫЛО БЫ И ОТСИДЕТЬ»

- Какие деньги? - возмущенно отвечает мне пожилая женщина, театрально указывая на свой рот. - Я зубы себе вставить не могу. Дом снимаем. Машина в кредит. Все, чтобы ребенка вылечить! А они нас еще и обвиняют. Зачем им это? В голове не укладывается.

- Были бы у меня эти миллионы, я бы на Гелендвагене ездил и здесь не жил. Ищи-свищи ветра в поле! За такую тачку можно было бы и отсидеть. А вот эта (мужчина кивком головы указывает на старенькую иномарку, - прим. автр.) - средство передвижения. Я свою «десятку» продал чуть ли не в два раза дешевле рыночной цены - ребенку на лечение деньги нужны были. Но многодетной семьей без машины и вдали от цивилизации - здесь ни больниц, ни магазинов по близости - без автомобиля нельзя. Вот и взяли в кредит. Тем более, что сыну на самолете летать нельзя из-за диагноза (у мальчика, как утверждают родители, «Лимфома Ходжкина», - прим. автр.), остается или автомобиль, или поезд. А его на лечение два раза в Москву надо возить.

Семья ребенка о болезни 00:00 00:00

«МАМА, У МЕНЯ НОЖКИ БОЛЯТ!»

Отец 11-летнего школьника вспоминает: до болезни сын занимался акробатическим рок-н-роллом. А потом - в первом классе, упал во дворе на детской площадке.

- Мы сразу же отвезли его в больницу, но медики успокоили: обычный ушиб, - говорит папа мальчика. - Но коленка начала опухать. Медики только развели руками. Сын перестал ходить. И только плакал: «Мама, у меня ножки болят!». И тогда мы рванули Москву. А уже там ребенку поставили еще один диагноз «Лимфома Ходжкина», то есть фактически рак. Я лично его всего посиневшего носил из метро на руках до клиники, он не мог сам вставать и идти. Сейчас каждые полгода возим его в Москву, там ему капают лекарства, которые можно достать только в Германии и то неофициально. Спасибо, врач помогает. После лечения сыну действительно стало лучше. Он стал ходить.

Семья ребенка о лечении 00:00 00:00

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ, ЧТО ХОТЯТ!»

- Но сейчас в Интернете сотни людей называют вас чуть-ли не мошенниками, - пытаюсь поддержать разговор с ним.

- Я готов ответить по каждому пункту, в котором нас обвиняют, - продолжает собеседник. - У нас есть те самые коробки от лекарств. На днях должны прийти еще препараты. В московской клинике мы лечились неофициально, хотя она и государственная. Но сейчас вряд ли врач после всей этой шумихи будет рисковать своей репутацией, подтверждать, что действительно помогал нам доставать лекарства. И вообще пусть говорят, что хотят: Бог им судья! Для меня самое главное то, что мой сын жив. Нам помогали и мои коллеги по работе, и сами мы кредиты брали. Так что те суммы на лечение, о которых они говорят - капля в море в сравнении с теми деньгами, которые мы потратили.

Семья о московском враче, который лечил ребенка 00:00 00:00

«А ЗАЧЕМ ВЫ СТОЛЬКО РОЖАЛИ?»

- Неужели нельзя было как-то пойти официальным путем? - спрашиваю я.

- О чем вы говорите? Вы что, не знаете, в какой стране мы живем? - отвечает вопросом на вопрос многодетный отец. - В Ростове-на-Дону медики такое заболевание не лечат, для них это банальный ушиб. А когда мы обращались даже к чиновникам за тем, что положено по закону - игнор. Например, земельный участок за рождение трех детей нам так и не выделили. Знаете, сколько раз я за свою жизнь слышал вопрос: «А зачем вы столько рожали?». Кстати, материнский капитал лежит до сих пор. Надеемся, когда сынишка выздоровет, то удастся купить пусть небольшое, но свое. Вы не представляете, как многодетной семье сложно найти съемный дом. Не каждый готов сдавать. Вот и мыкаемся с места на место. Мы поняли, что здоровье нашего ребенка - это наша ответственность. Наши дети одеты, обуты, накормлены. У них есть все. Даже у частного репетитора по английскому занимаются, чтобы была возможность в люди выбиться. А эти в Интернете пусть жалуются, куда хотят. Мир не без добрых людей. Вот только не знаю, после всей этой шумихи дождемся ли мы помощи, и что будет с дальнейшим лечением.

К слову, мать мальчика, которому на лечение собирали всем миром, в беседе с корреспондентом «КП» заявила, что их оболгали и ославили на весь Ростове-на-Дону. И еще - она готова предоставить все необходимые документы, но только компетентным органам.

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- Спасите, у моего сына – рак! – тема, полная отчаяния и надежд, с пометкой «Срочный сбор!» появилась на самом популярном «мамском» форуме Ростова-на-Дону в 2016 году.

Женщина, представившаяся Еленой Сёминой, молила о помощи неравнодушных. Ведь ее сыну Андрею (имена изменены, согласно требованиям законодательства РФ – авт.) врачи поставили несколько страшных диагнозов, в том числе, - лимфома Ходжкина. За незнакомку поручилась одна из самых и активных форумчанок, так что никому даже в голову не пришло усомниться в диагнозе и необходимости лечения. Семья многодетная, пятеро детей мал мала меньше. Две девчонки, трое пацанов, тут и со здоровыми-то нелегко, что уж говорить о «неизлечимо больном Андрейке». Сердобольные ростовчанки бросились на помощь. Переводили от души – по 500, тысяче рублей, - кто сколько может. (подробности)