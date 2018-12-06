Обзор матча Манчестер Юнайтед - Арсенал 5 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча 15-го тура чемпионата Англии

5 декабря на стадионе "Олд Траффорд" состоялся матч 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". Итоговый счет - 2:2. Таким образом, "МЮ" с 23-ю очками поднялся на 8-е место, лодонцы (31 очко) занимают пятую строчку в таблице.

Извечные соперники вышли на поле, словно на войну. Фолы следовали один за другим, судья не скупился на желтые карточки футболистам - в итоге их набралось шесть. Нервное состояние игроков "Манчестера" можно понять: результаты команды в сезоне оставляют желать лучшего, еще и одиозный тренер Моуринью "поджигает" ситуацию вокруг. Португалец, видя, что происходящее складывается не в его пользу, клеймит всех и вся, но очков в копилку клуба такое поведение пока приносит мало.

В отчетном матче "Арсенал" дважды имел преимущество, но оба раза не сумел его сохранить. Этот момент подчеркнул на послематчевой пресс-конференции главный тренер лондонцев Унаи Эмери. Мол, голы есть, а победы нет. Хозяева "Олд Траффорда" в обоих случаях демонстрировали волю к победе и в итоге сумели уйти от поражения, благодаря усилиям Марсьяля и Лингарда.

Любопытно, что следующий матч "МЮ" проведет против "Фулхэма", который возглавляет Клаудио Раньери. Именно после поражения от итальянца Моуринью в свое время был уволен из "Чесли". Так что запасаемся попкорном, друзья.

ТАБЛО "КП"

Манчестер Юнайтед - Арсенал - 2:2 (1:1).

5 декабря. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Голы: 0:1 - Мустафи (26), 1:1 - Марсьяль (30), 1:2 - Рохо (68, автогол), 2:2 - Лингард (69).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Дармиан, Рохо (Феллайни, 72), Смоллинг, Бейи, Матич, Эррера, Лингард (Погба, 75), Рашфорд, Марсьяль (Лукаку, 73).

"Арсенал": Лено, Бельерин, Колашинац, Холдинг (Лихтштайнер, 36), Мустафи, Папастатопулос, Торрейра, Гюэндузи, Рэмси (Мхитарян, 46), Айуоуби (Ляказетт, 65), Обамеянг.

Предупреждения: Мустафи, Рохо, Лингард, Бельерин, Матич, Торрейра.

ДОСЛОВНО

Жозе Моуринью, главный тренер "МЮ":

- Мы, как обычно, допустили ошибки, за которые пришлось заплатить пропущенными голами. При этом в игре моей команды был дух. Мы были готовы к сражению, надо отдать должное футболистам, которые выложились на все сто. Мы играли сердцем и душой.

Унаи Эмери, главный тренер "Арсенала":

- Ничья не лучший исход встречи, но и не самый неудачный. Было здорово, когда мы забивали и вели в счете, но "МЮ" очень быстро восстанавливал равновесие. Во втором тайме мы были ближе к третьему голу, но вратарь соперника каждый раз спасал ворота.