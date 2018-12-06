Присоединение Батайска и Аксайского района к Ростову-на-Дону: кто от этого выиграет?

Судя по всему, в ближайшее время может стартовать процесс присоединения Батайска и части территории Аксайского района к Ростову-на-Дону — сначала, вероятно, в виде неких подготовительных процедур вроде публичных слушаний, экспертных заключений и т. д., а далее постепенно закрутится уже и официальный механизм.

По крайней мере, первый пробный шар уже запущен — им стало заседание Общественного совета при правительстве Ростовской области, где рассматривался, по сути, вопрос создания первой полноценной агломерации в донском регионе, которая должна образоваться вокруг южной столицы.

И если кто-то наивно полагает, что люди, принимавшие участие в этом обсуждении, собрались просто немного поговорить и озвучить какие-то свои фантазии, то это будет заблуждением: посыл выбран изначально такой, что на него власть просто не имеет права не откликнуться — на вхождении в состав областного центра настаивают, как было озвучено, сами люди.

- Жители Батайска и Аксайского района обращают внимание на недостатки транспортного сообщения с Ростовом-на-Дону, сложность устройства детей в ростовские детсады и школы и вносят предложения об объединении инфраструктуры муниципалитетов, включения территорий населенных пунктов в состав регионального центра, - пояснил председатель Общественного совета Николай Кузнецов.

Эксперты инициативу поддержали — по их мнению, такой шаг способен повысить эффективность системы управления социально-экономическими процессами в территориях, которые войдут в состав «Большого Ростова».

Итак, о чем идет речь?

Ростов-на-Дону — город-миллионник, в котором уже есть восемь районов, в самых маленьких из которых по численности населения, Кировском и Ленинском, проживает, соответственно, порядка 70 и 80 тысяч человек, а в самом крупном, Ворошиловском, свыше 200 тысяч.

Естественно, это самый богатый город региона: доходы бюджета-2018 — почти 33 млрд рублей, расходы — без малого 36 млрд. В нем сосредоточены крупнейшие производства — промышленные флагманы вроде «Ростсельмаша» и «Роствертола», а также «Донской табак», «Юг Руси» и прочие предприятия, имеющие мегаполисе свои головные офисы и выплачивающие, соответственно, в его казну местные доходы.

И да — он, что тоже логично, получает, во-первых, основную долю областных и федеральных финансовых траншей на все ключевые программы и проекты, включая дороги, благоустройство, ЖКХ и т. д.

Теперь — потенциально новые территории: Батайск и определенная часть Аксайского района.

Батайск — 124,7 тысячи человек населения. Доходы и расходы его бюджета примерно равны: 2,6 млрд рублей. Но источник пополнения казны на две трети состоят из финансовой помощи со стороны (из вышестоящих бюджетов — прежде всего, областного). Крупных производств — нет. Зато имеется железнодорожный транспортный узел — очень интересный хаб со всех точек зрения, и это - раз, а два — это перспектива переезда на его территорию мощностей вертолетного завода с последующим созданием там полноценного отраслевого кластера. Как вы думаете, насколько интересно Ростову-на-Дону терять такой «якорь»?

Теперь — Аксайский район. Бюджет-2018 (расходы и доходы тоже примерно равны) — 2,9 млрд рублей. Помощь «сверху» - три четверти всех доходов. Из известных производств, впрочем, имеются птицефабрика, завод по производству упаковки (один из мировых лидеров, кстати), судостроительное предприятие и кондитерская фабрика.

Нет, разумеется, речи о включении всего муниципалитета, площадь которого втрое больше, чем Ростова-на-Дону, в состав южной столицы не идет. Зачем? Другое дело — примыкающие территории, но это — например, автосалоны, крупнейшие торговые центры, а это — выгодно.

- Конкретных планов по объединению пока не прозвучало, - успокаивает, между тем, председатель комитета ЗС РО по законодательству Александр Косачев. - Но правительству региона действительно рекомендовано создать комиссию, которая и должна сформулировать предложения. Да, есть много подводных камней. Нужно прорабатывать и налоговые вопросы, и по ОСАГО, и по судебной и правоохранительной системам. Впереди еще много работы.

Однако же, эксперты не исключают, что если тема с экспансией Ростова-на-Дону получится на деле, это может стать отправной точкой для аналогичного укрупнения населенных пунктов и в других муниципалитетах.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Аксаю объединение не выгодно!»

- Разговоры о создании ростовской агломерации идут давно, но Аксаю это совершенно не нужно и не выгодно, - говорит журналистка Ульяна Алфеева. - И вообще не может быть речи о том, что этого якобы «хочет население города и района». Это интересно, на самом деле, пожалуй, только жителям Щепкинского поселения, поскольку часть его оторвана от райцентра. А сам Аксай активно развивается в последние годы: у нас много чего появилось хорошего - парк, бульвар, фонтан, детсады и так далее. Все чисто, красиво. И если район будет присоединен к Ростову-на-Дону, нам будут доставаться какие-то жалкие крохи. И у большей части аксайчан это вызывает недоумение.