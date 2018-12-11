2018-12-12T09:00:02+03:00
Общество

Нужно идти! 15 декабря в Ростове-на-Дону открывается новый магазин ELENA FURS!

40% женщин любят зиму, а 60% — не очень. Тот же опрос показал, что у 40% женщин есть шуба, а у 60% ее нет!
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Совсем скоро мечта любой жительницы Ростова-на-Дону о новой шубке исполнится — 15 декабря открывается новый магазин ELENA FURS в ТРЦ «РИО» по адресу пр. Михаила Нагибина, 17. В честь открытия компания дарит скидку 50% на весь ассортимент и предлагает оформить рассрочку на 24 месяца без первого взноса и переплат. Берите с собой сестру или подругу, прихватите паспорт и отправляйтесь на открытие. Настолько выгодную акцию нельзя пропустить!

«Почему мне стоит тратить свое время на поход в новый магазин ELENA FURS?»

Благодаря возможности сэкономить, уже 15 декабря вы уйдете с новой шубкой в руках, не потратив ни копейки. Выбор из более чем 20 видов меха. Это и роскошный соболь, и полюбившаяся всем норка, и практичный мутон. Среди представленного ассортимента вам точно будет что выбрать, даже если вы очень требовательный покупатель. Кстати, еще один прекрасный повод заглянуть в магазин — широкий размерный ряд от 38 до 62.

«Как долго мне прослужит наряд от ELENA FURS?»

Производитель отслеживает качество изделий на всех этапах — от закупки меха на мировых аукционах (Saga Furs, Kopenhagen Fur, American Legend Cooperative, NAFA, Союзпушнина) до отправки товара в меховой салон. Все, что требуется от вас — подобрать вещь под свои потребности, и тогда ее можно носить годами. Например, верхняя одежда из меха бобра, енота или соболя хорошо подходит для носки каждый день и прослужит вам до 20 зимних сезонов. Популярные норка, песец и каракуль не потеряют своей красоты 10-20 лет, а овчина или лиса — до 5-8. Впрочем, о прочности каждого меха вас с радостью проконсультируют в магазине. Но не забывайте, что за любым изделием нужно ухаживать и носить аккуратно, от этого тоже зависит срок его службы.

«Какие гарантии я получу, купив шубу?»

Компания заботится о каждом клиенте. И эта забота не прекращается после оформления покупки, как это часто бывает. На все товары, купленные в магазине, предоставляется гарантийное обслуживание. В течение двух лет вам бесплатно выполнят любую работу по техническому обслуживанию или устранению эксплуатационных дефектов.

«Где шьют шубы под брендом ELENA FURS?»

Все изделия производятся в трех странах: в Италии, Греции и России. Итальянцы — признанные мастера в сфере дизайна и моды — работают с самыми ценными мехами. Это соболь, рысь, редкие виды норки. Греческие модельеры специализируются на пошиве из норки, енота, бобра, каракульчи, рыжей и чернобурой лисицы. В России шьют шубы из куницы, соболя, мутона, енота, ондатры, норки, лисы.

Приходите за обновкой!

Место встречи: г. Ростов-на-Дону, ТРЦ «РИО», пр. Михаила Нагибина, 17

Больше информации - на официальном сайте компании и в Instagram-аккаунте бренда @elenafurs.blog

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