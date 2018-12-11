Подростки до полусмерти избили 9-классника "за крутой шмот": один из них задержан, второй уехал сниматься в ток-шоу

Ситуация с жестоким избиением девятиклассника-новичка в школе №40 Новошахтинска (городок с населением в 108 тысяч человек в Ростовская области, недалеко от границы с Украиной) двумя подростками-хулиганами после публикации на KP.RU начала набирать обороты с бешеной скоростью.

Прежде всего, в учебном заведении начались проверки со всех сторон — о чем отчитались и областном министерстве образования, и в региональном главке МВД, и даже в Следственном комитете России.

- Конфликт произошел в дневное время на прилегающей к школе территории, где обучались все несовершеннолетние, - уточнили, в частности, в СКР. - Организована доследственная проверка. Учитывая, что происшествие имело место среди учащихся образовательного учреждения, следствие намерено установить, какая работа проводилась администрацией школы по предупреждению конфликтов среди школьников, имелись ли ранее факты применения насилия среди учащихся - как результат возникших неприязненных отношений. В случае выявления серьезных недостатков в профилактической работе должностных лиц школы, по результатам проверки, их действиям (или же бездействию) будет дана надлежащая правовая оценка.

Какими будут эти самые результаты и когда их озвучат — пока говорить рано, но директор учебного заведения Светлана Юрова (она же депутат местной гордумы) уже слегла в больницу: после всех этих событий ей стало плохо с сердцем.

Руководитель учебного заведения слегла в больницу. Фото: официальный сайт школы №40.

Один из подростков, участвовавших в избиении, по информации источника «Комсомольской правды», задержан: у него прежде были проблемы с законом — точнее, условный срок за кражу, но парня пожалели, решили не ломать судьбу, а позволили ему остаться на свободе.

- Может быть, и зря, - признает наш собеседник. - Пацан из породы «бандитствующих» малолеток, уже избравший для себя, кажется, путь в жизни по принципу «украл — выпил — в тюрьму».

Однако все думали тогда, что будет учиться вместе с другими сверстниками (каким бы он ни был, это все-таки еще ребенок, не вполне взрослый), образумится, возьмется за ум.

Но — просчитались.

Один из участников избиения уже помещен в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей, второй - поехал сниматься на ток-шоу в Москву. Фото: соцсети.

- Он и так из числа «асоциальных» был (и семья такая же), так потом и вовсе, решив, что ему все можно и ничего за это не будет, стал оторвой, на которого невозможно найти управу, - говорит источник. - Отрицательные характеристики отовсюду - боязнь со стороны одноклассников, а как итог — беспредел, произошедший с расправой над этим мальчишкой из Воронежа. Было у него 9 месяцев «условки» - теперь, послу шумихи, суд быстро изменил меру пресечения, и он отправился под конвоем Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Рассказ избитого подростка о том, за что с него хотели "спросить" хулиганы. 00:00 00:00

Но это — только до той поры, пока не завершится расследование уже по новой истории — в смысле, по избиению. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по причинению вреда здоровью, потом — следствие, новый суд. А дальше — возможно, уже и зона для малолетних преступников.

А вот другой соучастник решил, по-модному говоря, поймать хайп на скандале: отправился покорять Москву на ток-шоу. Правда, по возвращении оттуда ему тоже придется пообщаться с правоохранительными органами.

- Что касается второго хлопца, то он, скорее, из тех, кто «рядом» с вожаками, исполнитель, но отвечать за свои поступки все равно надо, - отмечает источник «КП».

Так выглядит сама школа №40. Фото: со страницы Светланы Юровой в ВК.

Кстати, ребята из 40-й школы, не называя, впрочем, имен, полагают, что изоляция обоих от общества — справедливое наказание:

- Они просто оборзели оба в последнее время, - говорит один из учеников старших классов, знакомый с обоими. - Раньше хоть и приставали ко всем, но меру как-то выдерживали: если и затевали драку, то по-честному, один на один, а то начали уже вдвоем набрасываться. Понты свои включают — и все. Так что пускай теперь исправляются... где-нибудь подальше отсюда. У нас спокойнее сразу стало.

КОММЕНТАРИЙ ШКОЛЫ

«У нас теперь каждый день во всех классах работают специально приглашенные психологи»

- Произошедшее — это событие, что называется, из ряда вон, - убеждает нас замдиректора по безопасности 40-й школы Новошахтинска Валентина Труфанова. - У нас всегда придавалось огромное значение поддержанию нормальной атмосферы в классных коллективах, велась профилактическая работа. Но, к сожалению, в этом возрасте у подростков, действительно, проявляется агрессия — не только в данном случае в нашей школе и в нашем городе, а везде, во всех других учебных заведениях в разных территориях. Конечно, оба подростка, участвовавшие в ЧП, были на контроле у нас, но невозможно ведь уследить за всем! Сейчас в школе ежедневно работают специально приглашенные психологи — не только в тех классах, где учились и обидчики, и пострадавший, но и в других.