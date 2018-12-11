2018-12-11T14:07:06+03:00
Общество

В Миллерове подростки изнасиловали и задушили мать двоих детей

Тело 28-летней Анастасии нашли на окраине города
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Анастасия, судя по странице в социальной сети, была очень жизнерадостной. Фото: соцсетиАнастасия, судя по странице в социальной сети, была очень жизнерадостной. Фото: соцсети
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Небольшой город Миллерово, что в Ростовской области, в шоке. Сначала пропала мама двоих детей. Три дня по всему городу разыскивали 28-летнюю Анастасию.

- Тело нашли в сугробе, на окраине - написали в социальных сетях. - Несчастная была частично раздета, кто-то сильное ее избил, а потом задушил.

А потом пришла вторая новость. Главные подозреваемые - школьники 15 и 16 лет (!), которые уже признались в жутком преступлении. Они оставили на месте убийства столько следов, что правоохранителям удалось найти из через несколько часов после того, как было обнаружено тело молодой матери.

Согласно предварительной версии, Анастасия якобы выпивала вместе с подростками, а потом между ними произошел конфликт. Юноши требовали интимного продолжения, с чем не была согласна Анастасия, которая собиралась возвращаться домой к детям (учитывая, что девушка мертва, возможно, все происходило иначе).

- По предварительным данным, 5 декабря в дневное время подозреваемые, после совместного распития спиртных напитков с ранее незнакомой 28-летней женщиной, прибыли в лесополосу на окраине г. Миллерово, где предложили потерпевшей вступить в половую связь, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - В виду отказа потерпевшей, подозреваемые с использованием ремня задушили потерпевшую, после чего покинули место преступления.

Анастасия воспитывала двоих детей. Фото: соцсети

Анастасия воспитывала двоих детей. Фото: соцсети

Следователи уже заявили о том, что изучат «иные факты противоправной деятельности подростков», «взаимоотношения в семье несовершеннолетних». «проводилась ли профилактическая работа с подростками, как правоохранительными органами, так и образовательным учреждением, где они обучались».

- Сегодня прощаются с Анастасией, - рассказала знакомая погибшей. - Категорически не верим в то, что она могла с кем-то выпивать. Насколько нам известно, она вышла в продуктовый магазин, после чего пропала. Не в характере Анастасии выпивать с первыми встречными на улице... Вранье это все! Подозреваем, что подростки могли находиться под чем-то, иначе не объяснишь подобное зверство...

"Комсомолькая правда-Ростов" приносит глубокие соболезнования родным и знакомым погибшей.

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В интернете появилось видео с камер наблюдения, установленных в кафе «Ивушка». На кадрах видно, как женщина выходит из кафе, спустя несколько секунд на улицу направляются и молодые люди. Постояв у входа в кафе, они расходятся, дальше ситуация не попадает в поле зрения камер (подробности)

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