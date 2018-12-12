Двое кадетов насиловали и душили, третий сбежал: стали известны жестокие подробности расправы над молодой женщиной в Миллерове

Небольшой Миллерово в шоке. Вот уже третий день обсуждают жуткое убийство 28-летней Анастасии, чье тело обнаружили в сугробе на окраине города. Официально версия следующая. Учеников казачьего техникума подозревают в изнасиловании и убийстве матери двоих детей. Погибшая Анастасия - умница и красавица. Подростки то же не из числа плохих. Никогда не привлекались, не подозревались, на уроки ходили исправно (ни одного прогула). Но как тогда все случилось?

- Мальчики наши ученики, - не отрицали в казачьем кадетском профессиональном техникуме города Миллерово. - Мы в шоке. Потому что проступков и правонарушений с их стороны не было. Учатся у нас всего третий месяц. Никаких нареканий по дисциплине, никаких пропусков уроков не было. В тот день все случилось уже после занятий.

Неофициальные подробности такие: трое кадетов 15 и 16 лет после уроков стояли на остановке, ждали автобуса, чтобы поехать домой. В это время к ним якобы подошла Анастасия. Она была под градусом.

У Анастасии две дочери: одной девять лет, другой четыре года

- Предложила выпить, мол, поссорилась с родными, на душе плохо, а одной смотреть в бутылку не хочется, - рассказали в социальных сетях.

Сначала они выпивали на остановке, потом ушли, чтобы не вызывать раздражение у других пассажиров. В какой-то момент Анастасии стало очень плохо. Подростки оттащили ее в лесополосу, где решили воспользоваться ситуацией, растегнув ширинки брюк. Когда молодая женщина пришла в себя, поняла, что раздета и лежит прямо на снегу, она стала сопротивляться. Двое из подростков решили заставить ее замолчать.

- Они сами не понимают, что случилась дальше, как появился тот ремень, - позже рассказала журналистам родственница одного из подозреваемых.

Подростки и Анастасия познакомились на остановке у казачьего кадетского техникума. Фото: http://mkkpu.ru/photo/

Все случилось на глазах третьего, который решил сбежать (пока он проходит по уголовному делу свидетелем).

Три дня Анастасию, которая действительно поссорилась с родными, искали по всему городу. Знакомые и друзья прочесывали заброшенные дома, проверяли колодцы и лесополосы. На тело случайно наткнулся прохожий, который проходил по окраине (к этому времени животные частично раскопали сугроб). Несколько часов ушло у стражей порядка, прибывших на место убийства, чтобы вычислить подозреваемых.

Знакомые Анастасии не верят в версию подростков.

- По ходатайству следователя судом в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в региональном следкоме.

Знакомые Анастасии, которую похоронили накануне, 11 декабря, не верят, что она сама могла подойди и предложить выпить.

- Кто из вас не ссорился? Бывает всякое в семье. Но она мама двух прекрасных девочек, которых в тот день надо было забрать из школы и детского сада, она их обожала и лелеяла, - говорит знакомая. - Вот так запить, да забыть - не могла! В это никто не верит. Но не трогайте, пожалуйста, родных, им сейчас тяжело приходится, особенно, на волне подобных слухов и версий.

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