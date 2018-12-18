"Красивая русалочка": горячие фото Олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Влады Чигиревой
18 декабря Олимпийской чемпионке-2016 в Рио по синхронному плаванию из Ростова-на-Дону Владе Чигиревой исполняется 24 года. В послужном списке спортсменки множество титулов: восьмикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка европы, заслуженный мастер спорта.
Путь Влады к успеху был долгим и упорным.
Титулованная спортсменка обожает фотосессииФото: Личный архив
В 2010 году на ЧМ среди юниоров Чигирева стала трехкратной обладательницей золота.
В 2012 году - "золото" в индивидуальной программе на первенстве планеты среди юниоров.
2013 год - победа на Универсиаде.
На первом взрослом ЧМ в Барселоне Чигирева стала победительницей в группе (техническая программа).
2016 год - "золото" Олимпиады в Рио в группе синхронного плавания.
Золотая медаль Олимпиады-2016 в Рио - главное достижение ВладыФото: Личный архив
2017 год - капитан сборной России. Обладательница "золота" ЧМ в технической и произвольной программе групп.
Влада признается, что невероятно любит путешествовать и узнавать новое:
Спортсменка обожает путешествовать...Фото: Личный архив
- Обожаю Рио, Бали, Тай, Европу, но также люблю наш Юг!
Олимпийская чемпионка - разносторонняя девушка. Она увлекается модой, дизайном и фотосъемками.
...и фотографироватьсяФото: Личный архив
С днем рождения, русская русалка!
Влада Чигирева интервью Матч ТВ.