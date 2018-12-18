2018-12-18T12:06:28+03:00
Спорт

"Красивая русалочка": горячие фото Олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Влады Чигиревой

18 декабря спортсменка из Ростова-на-Дону отмечает 24-летие
Виктор ГОВОРОВ
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У Влады идеальная фигураУ Влады идеальная фигураФото: Личный архив
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18 декабря Олимпийской чемпионке-2016 в Рио по синхронному плаванию из Ростова-на-Дону Владе Чигиревой исполняется 24 года. В послужном списке спортсменки множество титулов: восьмикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка европы, заслуженный мастер спорта.

Путь Влады к успеху был долгим и упорным.

Титулованная спортсменка обожает фотосессии Фото: Личный архив

Титулованная спортсменка обожает фотосессииФото: Личный архив

В 2010 году на ЧМ среди юниоров Чигирева стала трехкратной обладательницей золота.

В 2012 году - "золото" в индивидуальной программе на первенстве планеты среди юниоров.

2013 год - победа на Универсиаде.

На первом взрослом ЧМ в Барселоне Чигирева стала победительницей в группе (техническая программа).

2016 год - "золото" Олимпиады в Рио в группе синхронного плавания.

Золотая медаль Олимпиады-2016 в Рио - главное достижение Влады Фото: Личный архив

Золотая медаль Олимпиады-2016 в Рио - главное достижение ВладыФото: Личный архив

2017 год - капитан сборной России. Обладательница "золота" ЧМ в технической и произвольной программе групп.

Влада признается, что невероятно любит путешествовать и узнавать новое:

Спортсменка обожает путешествовать... Фото: Личный архив

Спортсменка обожает путешествовать...Фото: Личный архив

- Обожаю Рио, Бали, Тай, Европу, но также люблю наш Юг!

Олимпийская чемпионка - разносторонняя девушка. Она увлекается модой, дизайном и фотосъемками.

...и фотографироваться Фото: Личный архив

...и фотографироватьсяФото: Личный архив

С днем рождения, русская русалка!

Влада Чигирева интервью Матч ТВ.

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