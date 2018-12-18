Хотела замуж, а он разжирел: солист группы "Корни" Алексей Кабанов оскорбил ростовчанку, которая посоветовала ему отправиться в спортзал

Выпускник "Фабрики звезд", бессменный участник группы "Корни" Алексей Кабанов разродился в "Инстаграме" рядом некрасивых комментариев в адрес девушек. Поводом стала фотография, выложенная в паблике "Московская тусовка 2007", на которой изображен молодой певец в компании с моделью Дарьей Коноваловой. Комментаторы тут же стали сравнивать эту пару тогда и сейчас. Кабанову досталось множество негативных отзывов о его внешности, мол, раньше был таким милым, а сейчас набрал вес, да и активная концертная жизнь не пощадила лицо артиста.

В обсуждении поучаствовала и красавица из Ростова-на-Дону - 27-летняя архитектор Александра, - которая призналась всем, что в юные годы мечтала стать невестой Кабанова.

- А раньше он казался симпатичным. Хорошо, что мечта детства не сбылась, и я не вышла за него замуж, - написала ростовчанка.

С чего все началось...Фото: Instagram.com

Некоторые девушки поддержали ее, поделившись, что тоже имели виды на солиста "Корней". Но того, что произошло далее, Александра не ожидала. Алексей начал комментировать фотографии всех, кто насмехался над ним под этим снимком, не стесняясь в выражениях. Ростовчанку, например, певец послал на известные три буквы, а затем пригрозил помочиться на ее лицо.

...и во что вылилось.Фото: Instagram.com

- Алексей, вы же медийная личность, как не стыдно! Вместо того, чтобы ...аться с каждым в инете, лучше бы в зал пошел, - ответила ему девушка, но это только распалило желание Кабанова повыяснять отношения.

Кабанов не стеснялся в выражениях.Фото: Instagram.com

Друзья девушки заступились за нее, указав, что эстрадной звезде негоже так выражаться, и тогда он переключился на них. Сама же Александра восприняла нападки певца с юмором.

- Алексей немного обиделся на шутливые комменты девочек о том, что он уже не первой свежести, и решил отомстить каждой, - пояснила она своим подписчикам. - Осторожно, этот мужчина очень закомплексован и опасен.

Александра была не единственной, кому певец писал грубости.Фото: Instagram.com

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

"Комсомолка" связалась с Александрой и попросила прокомментировать этот эпизод со звездой.

- Когда мне было лет 10-11, телевизор был одним из главных развлечений. Все мои сверстницы смотрели "Фабрику звезд", выбирали себе кумиров, - рассказала ростовчанка. - Ну и, как принято у девочек в таком возрасте, мечтали о будущих мужьях, многим на тот момент нравился Алексей Кабанов. Времена прошли, естественно, я уже и забыла об этом. Пока в одной группе не наткнулась на его фото того времени, со ссылкой на его страничку в Instagram. Перешла по ней и, конечно, расстроилась. Время не щадит никого. Но меня в этой ситуации очень удивила его реакция. Ведь, по сути, с моей стороны не было оскорблений. Я просто написала, что хорошо, когда не все десткие мечты сбываются. А ведь могла написать: "Фу, какой урод стал!"

- Это был ваш первый опыт общения с Алексеем?

- Первый. И, надеюсь, последний.

- Чем же закончились эти долгие баталии в комментариях?

- Я не обиделась. Все, что он писал, в жизни никак ко мне не относится. Я прекрасно понимаю, что человек, выдавая такую агрессивную реакцию, скорее всего, сам по себе несчастен. Мне было очень приятно, что столько друзей и абсолютно незнакомых людей заступились за меня. А Алексей по итогу кинул меня в "черный список".

alexey__kabanov Пришли на "Веном". кто смотрел? какие впечатления?

Напомним, группа "Корни" победила на проекте "Фабрика Звезд 1" в конце 2002 года и затем имела оглушительный успех. Музыку им писал Игорь Матвиенко. Квартет из молодых парней покорил сердца слушателей песнями "Я теряю корни", "Плакала береза", "Ты узнаешь ее", "С днем рождения, Вика!" и "25 этаж". Группа получила четыре премии "Золотой граммофон". В 2010 году "Корни" стали трио - из коллектива ушли Павел Артемьев и Александр Асташенок, остались Александр Бердников, Алексей Кабанов и новый солист Дмитрий Пакуличев. Однако в последние годы музыкальные издания "похорони" группу, хотя она все еще существует.

Группа "Корни" на Премии МУЗ-ТВ 2018. На снимке (слева направо) участники группы Дмитрий Пакуличев, Александр Бердников и Алексей Кабанов.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сейчас 35-летний Кабанов выступает на различных мероприятиях, как в составе трио, так и сольно. В 2013 году он женился, у пары родилась дочь.