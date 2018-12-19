Новогодние выставки 2018-2019 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание
Новогодние выставки 2018-2019 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание. Как рассказали в региональном министерстве культуры, в донских музея гостей будут ждать не не просто выставки, но и интерактивные занятия, игры и викторины, а также мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.
Так, исторический парк «Россия – моя история» в качестве новогоднего представления предложит посетителям ток-шоу «Сказочный беспредел» с мифологическими персонажами русской культуры. Герои из любимых народных сказок расскажут о своем прошлом, о древних русских традициях и обычаях.
В Областном доме народного творчества откроется выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Новогодняя сказка».
Творческое занятие «Заюшкина избушка» состоится в Ростовском областном музее изобразительных искусств. Вместе с наставниками дети смастерят объемные фонарики к зимним праздникам.
Таганрогский художественный музей встретит гостей обширной праздничной программой: театр теней по мотивам рождественской истории «По пути волхвов», квест-лабиринтом «Новогодняя история», а также интерактивными мероприятиями, знакомящими с традициями празднования в разных странах мира Нового года и Рождества.
А в Новочеркасском музее истории донского казачества для школьников пройдет квест «Загадочное происшествие в музее под новый год». Здесь же состоятся и новогодние спектакли, а в «Мастерской Деда Мороза» - мастер-классы по изготовлению елочных игрушек .
КОНКРЕТНО
Какие новогодние выставки стартуют в Ростове-на-Дону
21 ДЕКАБРЯ
Викторина о праздновании нового года «Новогодний калейдоскоп»
Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной
Презентация персональной выставки художницы Т. Коловановой
Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,
Во сколько: 16.00
Презентация выставки «В предчувствии бала»
Где: Ростовский областной музей краеведения,
Во сколько: 15.00
21 - 30 ДЕКАБРЯ
Выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства «Новогодняя сказка»
Где: Областной дом народного творчества,
Во сколько: 9.00
Киносеанс из цикла «Искусство 1-ой половины XIX века» «Павел Федотов». Кинолекторий в рамках проекта «Русский музей. Виртуальный филиал»
Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,
Во сколько: 13.00
Творческое занятие из цикла «Изопрактикум по субботам» «Заюшкина избушка» - делаем объемные фонарики к Новому Году и Рождеству»
Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,
Во сколько: 13.30
«Волшебный луч»: тифлолекторий «Город из сказки» - к Десятилетию детства в России
Где: Ростовская областная специальная библиотека для слепых,
Во сколько: 12.00
Гостей ждут не только в театрах, но и в музеях.Фото: Михаил ФРОЛОВ
23 ДЕКАБРЯ
Творческое занятие из цикла «Вдохновляемся полотнами из собрания РОМИИ» «Зверев С.А. Зимой на реке Сылве»
Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,
Во сколько: 13.30
25 ДЕКАБРЯ
«Синяя птица»: литературная гостиная – чтение, обсуждение, творческая мастерская
Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной,
Во сколько: 14.30
«Школа живого чтения» литературно-просветительский проект
Где: Литературная гостиная Донской государственной публичной библиотеки,
Во сколько: 17.00
25 - 30 ДЕКАБРЯ
Проведение предновогодних мероприятий для детей: «Мастерская снегурочки»
Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств
26 ДЕКАБРЯ
Презентация новогодней выставки-конкурса детского и юношеского творчества
Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,
Во сколько: 16.00
Интерактивное мероприятие «В ожидании Рождества». Традиционная встреча Рождества народами Дона
Где: Ростовский областной музей краеведения,
Во сколько: 10.00
27 ДЕКАБРЯ
Литературно-просветительский проект «Школа живого чтения»
Где: Литературная гостиная Донской государственной публичной библиотеки,
Во сколько: 17.00
«Комсомол – юность тех, кто мне дорог». Финал городского конкурса исследовательских проектов, посвященных 100-летию ВЛКСМ
Где: Ростовский областной музей краеведения,
Во сколько: 10.00
27-28 ДЕКАБРЯ
Викторина о праздновании нового года «Новогодний калейдоскоп»
Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной
В зимние праздники в остове-на-Дону будет чем заняться.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
29 ДЕКАБРЯ
«Константин Коровин. Живописная симфония» из цикла «Встреча с подлинником»
Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,
Во сколько: 14.00
Киносеанс из цикла «Искусство 1-ой половины XIX века» «Братья Чернецовы». Кинолекторий в рамках проекта «Русский музей. Виртуальный филиал»
Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,
Во сколько: 13.00
Творческое занятие «Встречаем Новый Год с авторской открыткой» из цикла «Изопрактикум по субботам»
Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,
Во сколько: 13.30
«Наша Родина Россия»: постоянно действующая книжная выставка
Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной
«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!»: постоянно действующая книжная выставка - инсталляция (в рамках проведения Года детского спорта на Дону)
Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной
«Новогодний Маскарад»: книжная выставка-сюрприз
Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной
«Литературный календарь». Цикл книжных выставок к юбилеям русских и зарубежных писателей.
Юбиляры декабря:
Айтматов Ч.Т. – 90 лет (12 декабря), Брюсов В.Я. – 145 лет (13 декабря), Портер Э. – 150 лет (19 декабря), Яковлев П.Н. -135 лет (26 декабря), Дружинина М.В. – 65 лет (31 декабря).
Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной
Мелодии Нового Года
Во сколько: с 10-00 до 16-00
Где: Ростовский областной музей краеведения
По предварительным заявкам
15 ДЕКАБРЯ - 8 ЯНВАРЯ
Зимняя сказка
15 декабря – 8 января
Где: Ростовский областной музей краеведения
По предварительным заявкам
3 ЯНВАРЯ
Новогодние узоры. Мастер-класс по росписи керамики
Во сколько: в 12-00
Где: Ростовский областной музей краеведения
4 ЯНВАРЯ
«Из квадратика бумаги». Мастер-класс по изготовлению оригами
Во сколько: в 12-00
Где: Ростовский областной музей краеведения
5 ЯНВАРЯ
Интерактивное мероприятие «Двое из ларца, одинаковые с лица».
Во сколько: в 12-00
Где: Ростовский областной музей краеведения
6 ЯНВАРЯ
Вифлеемская звезда. Интерактивная лекция.
Во сколько: в 12-00
Где: Ростовский областной музей краеведения
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Рюриковичи 862 - 1598
Где: Музей «Россия - моя история»
Россия-Моя история 1945 - 2016
Где: Музей «Россия - моя история»
*По данным министерства культуры Ростовской области и открытых источников.
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