Новогодние выставки 2018-2019 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание. Как рассказали в региональном министерстве культуры, в донских музея гостей будут ждать не не просто выставки, но и интерактивные занятия, игры и викторины, а также мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.

Так, исторический парк «Россия – моя история» в качестве новогоднего представления предложит посетителям ток-шоу «Сказочный беспредел» с мифологическими персонажами русской культуры. Герои из любимых народных сказок расскажут о своем прошлом, о древних русских традициях и обычаях.

В Областном доме народного творчества откроется выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Новогодняя сказка».

Творческое занятие «Заюшкина избушка» состоится в Ростовском областном музее изобразительных искусств. Вместе с наставниками дети смастерят объемные фонарики к зимним праздникам.

Таганрогский художественный музей встретит гостей обширной праздничной программой: театр теней по мотивам рождественской истории «По пути волхвов», квест-лабиринтом «Новогодняя история», а также интерактивными мероприятиями, знакомящими с традициями празднования в разных странах мира Нового года и Рождества.

А в Новочеркасском музее истории донского казачества для школьников пройдет квест «Загадочное происшествие в музее под новый год». Здесь же состоятся и новогодние спектакли, а в «Мастерской Деда Мороза» - мастер-классы по изготовлению елочных игрушек .

КОНКРЕТНО

Какие новогодние выставки стартуют в Ростове-на-Дону

21 ДЕКАБРЯ

Викторина о праздновании нового года «Новогодний калейдоскоп»

Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной

Презентация персональной выставки художницы Т. Коловановой

Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,

Во сколько: 16.00

Презентация выставки «В предчувствии бала»

Где: Ростовский областной музей краеведения,

Во сколько: 15.00

21 - 30 ДЕКАБРЯ

Выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства «Новогодняя сказка»

Где: Областной дом народного творчества,

Во сколько: 9.00

Киносеанс из цикла «Искусство 1-ой половины XIX века» «Павел Федотов». Кинолекторий в рамках проекта «Русский музей. Виртуальный филиал»

Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,

Во сколько: 13.00

Творческое занятие из цикла «Изопрактикум по субботам» «Заюшкина избушка» - делаем объемные фонарики к Новому Году и Рождеству»

Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,

Во сколько: 13.30

«Волшебный луч»: тифлолекторий «Город из сказки» - к Десятилетию детства в России

Где: Ростовская областная специальная библиотека для слепых,

Во сколько: 12.00

Гостей ждут не только в театрах, но и в музеях.Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 ДЕКАБРЯ

Творческое занятие из цикла «Вдохновляемся полотнами из собрания РОМИИ» «Зверев С.А. Зимой на реке Сылве»

Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,

Во сколько: 13.30

25 ДЕКАБРЯ

«Синяя птица»: литературная гостиная – чтение, обсуждение, творческая мастерская

Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной,

Во сколько: 14.30

«Школа живого чтения» литературно-просветительский проект

Где: Литературная гостиная Донской государственной публичной библиотеки,

Во сколько: 17.00

25 - 30 ДЕКАБРЯ

Проведение предновогодних мероприятий для детей: «Мастерская снегурочки»

Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств

26 ДЕКАБРЯ

Презентация новогодней выставки-конкурса детского и юношеского творчества

Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,

Во сколько: 16.00

Интерактивное мероприятие «В ожидании Рождества». Традиционная встреча Рождества народами Дона

Где: Ростовский областной музей краеведения,

Во сколько: 10.00

27 ДЕКАБРЯ

Литературно-просветительский проект «Школа живого чтения»

Где: Литературная гостиная Донской государственной публичной библиотеки,

Во сколько: 17.00

«Комсомол – юность тех, кто мне дорог». Финал городского конкурса исследовательских проектов, посвященных 100-летию ВЛКСМ

Где: Ростовский областной музей краеведения,

Во сколько: 10.00

27-28 ДЕКАБРЯ

Викторина о праздновании нового года «Новогодний калейдоскоп»

Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной

В зимние праздники в остове-на-Дону будет чем заняться.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

29 ДЕКАБРЯ

«Константин Коровин. Живописная симфония» из цикла «Встреча с подлинником»

Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,

Во сколько: 14.00

Киносеанс из цикла «Искусство 1-ой половины XIX века» «Братья Чернецовы». Кинолекторий в рамках проекта «Русский музей. Виртуальный филиал»

Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,

Во сколько: 13.00

Творческое занятие «Встречаем Новый Год с авторской открыткой» из цикла «Изопрактикум по субботам»

Где: Ростовский областной музей изобразительных искусств,

Во сколько: 13.30

«Наша Родина Россия»: постоянно действующая книжная выставка

Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной

«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!»: постоянно действующая книжная выставка - инсталляция (в рамках проведения Года детского спорта на Дону)

Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной

«Новогодний Маскарад»: книжная выставка-сюрприз

Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной

«Литературный календарь». Цикл книжных выставок к юбилеям русских и зарубежных писателей.

Юбиляры декабря:

Айтматов Ч.Т. – 90 лет (12 декабря), Брюсов В.Я. – 145 лет (13 декабря), Портер Э. – 150 лет (19 декабря), Яковлев П.Н. -135 лет (26 декабря), Дружинина М.В. – 65 лет (31 декабря).

Где: Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной

Мелодии Нового Года

Во сколько: с 10-00 до 16-00

Где: Ростовский областной музей краеведения

По предварительным заявкам

15 ДЕКАБРЯ - 8 ЯНВАРЯ

Зимняя сказка

15 декабря – 8 января

Где: Ростовский областной музей краеведения

По предварительным заявкам

3 ЯНВАРЯ

Новогодние узоры. Мастер-класс по росписи керамики

Во сколько: в 12-00

Где: Ростовский областной музей краеведения

4 ЯНВАРЯ

«Из квадратика бумаги». Мастер-класс по изготовлению оригами

Во сколько: в 12-00

Где: Ростовский областной музей краеведения

5 ЯНВАРЯ

Интерактивное мероприятие «Двое из ларца, одинаковые с лица».

Во сколько: в 12-00

Где: Ростовский областной музей краеведения

6 ЯНВАРЯ

Вифлеемская звезда. Интерактивная лекция.

Во сколько: в 12-00

Где: Ростовский областной музей краеведения

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Рюриковичи 862 - 1598

Где: Музей «Россия - моя история»

Россия-Моя история 1945 - 2016

Где: Музей «Россия - моя история»

*По данным министерства культуры Ростовской области и открытых источников.

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