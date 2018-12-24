Экстрасенс из Ростова-на-Дону примет участие в перезапуске шоу "Последний герой"

В 2019 году канал ТВ-3 будет снимать реалити-шоу, которое станет перезапуском легендарного "Последнего героя". Как и раньше, это будут две команды-племени, которые выкинут на необитаемые острова, где им несколько дней придется выживать, опираясь на свои навыки и волю к победе. Уже известно, что участниками программы станут не совсем обычные люди. В одну команду войдут актеры сериалов и кино, в другую - экстрасенсы (помните, что за канал запускает проект). Помогут ли последним добыть пропитание их магические способности и дар общения с потусторонним миром?

Свое участие в шоу уже подтвердил участник 16 сезона "Битвы экстрасенсов", черный маг из Ростова-на-Дону Намтар Энзигаль. Зрители запомнили его мрачную готическую внешность, рассуждения о демонах и черепа, которые мужчина часто приносил на съемки.

- После новогодних праздников летим на острова, с собой кроме одежды можно взять только один предмет. Причем это не может быть оружие, нож или зажигалка. Стоп-лист довольно обширный. Я уже в шутку подумывал взять с собой волейбольный мяч, как у Тома Хэнкса, но все же лучше возьму что-нибудь полезное, - рассказал некромант "Комсомолькой правде". - Локацию и состав пока раскрыть не могу, но команда набирается довольно интересная.

- Черепа и амулеты брать будете?

- Не думаю, что таможня пропустит мои привычные атрибуты, да и для дикого острова это просто лишний балласт. Веревка, сеть, огниво - возьму что-нибудь из этого.

namtarenzigall В истории человечества ещё никогда столько людей не умирало 4 миллиарда мертвецов за 50 лет, 80 миллионов в год. Куда их девать? Рай давно переполнен,.. но и в аду места не осталось... /к/ф. Новая Земля /

- Зачем вам это? Что магистр темных икусств забыл делать на необитаемом острове?

- Прежде всего, магией и всем сопутствующим мои интересы никогда не ограничивались. Я всегда любил экстрим: были в моей жизни и мотоциклы, и лазанье по горам, да и охоту я до сих пор люблю (не так давно новым ружьем обзавелся), а вот на необитаемый остров меня черти еще не заносили. Это интересное и серьезное испытание себя на прочность в новых, совсем не привычных условиях. Думаю, что с полным набором снаряжения прожить месяц-другой на острове не сможет только ленивый, а вот элементарно без ножа и спичек - еще надо постараться. А еще такая кардинальная смена обстановки и для "шестого чувства" может быть очень полезна, ведь все мы знаем, что в экстренных ситуациях наша "чуйка" обостряется.

- Готовы съесть червя или таракана, если понадобиться?

- Конечно. Не думаю, что это будет намного хуже моего кулинарного творчества. (улыбается). Конечно, умение добывать пищу в "Герое" хоть и одно из главных, но не основное. Нас еще ждет ряд испытаний и налаживание командных отношений внутри "племени". А экстрасенсы - каждый со своими тараканами, и надо будет как-то еще этих экстрасенсорных тараканов сдружить между собой, чтобы дать жару команде противников.

namtarenzigall Когда-то давно я услышал утверждение, что мужчина взрослеет до 7 лет, а потом только меняет игрушки... И я, пожалуй, с этим соглашусь. А вы?

Напомним, премьера реалити-шоу состоялась 17 ноября 2001 года на канале ОРТ. Всего на российском телевидении вышло шесть сезонов. Ведущими программы являлись Сергей Бодров-младший, Дмитрий Певцов, Николай Фоменко, Александр Домогаров, Владимир Меньшов, Ксения Собчак. Известные участники: Владимир Пресняков, Елена Проклова, Виктор Гусев, Татьяна Овсиенко, Александр Лыков, Дана Борисова, Владимир Жириновский, Вера Глаголева, Децл, Жанна Фриске, Николай Дроздов, Стас Пьеха, Максим Покровский, Михаил Гребенщиков, Никита Джигурда, Виктория Лопырева, Эвелина Бледанс, Корнелия Манго и другие.

Последний герой. Стоп-кадр из серии четвертого сезона.

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Все мы, человеки, носим маску культурности и порядочности не 24 часа в сутки. Обычные граждане хоть на чуть-чуть, да и снимают ее, как макияж. Это не значит, что, придя домой, мы превращаемся в дикарей и срываемся на близких. Просто на какое-то время перестаем играть какие-то социальные роли. Становимся просто Петями или Машами. А когда вокруг тебя круглые сутки включены камеры, куда бы ты ни пошел... Не сорваться, не уйти в штопор могут только самые сильные. Ей-богу, на необитаемом острове, наверное, было бы легче, чем на заселенном участниками реалити-шоу. (подробнее)