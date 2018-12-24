«С ноги бейте по башке»: в Ростовской области школьницы зверски избили восьмиклассницу из многодетной семьи

Не успели успокоиться страсти по поводу жестокого избиения девятиклассника-новичка «крутыми» подростками в Новошахтинске, как на подходе — новое ЧП, на этот раз — в Шахтах, третьем по величине городе Ростовской области.

Пострадавшая — 13-летняя Яна из многодетной семьи (кроме нее, есть еще старшие брат и сестра, а также младшие — тоже брат и сестра), ученица восьмого класса школы №8, которая находится на окраине города, в мкр. Южном. Ее избили три школьницы — тоже, по сути, подростки, только чуть старше. Разумеется, как это сейчас заведено, все снималось на видео, а потом оказалось в соцсетях. А «операторами», снимавшими все безобразие на телефоны, выступили кавалеры — в смысле, парни.

На кадрах — три девушки избивают еще одну. Молотят жутко — прыгают на голову, на живот, бьют кулаками и ногами. И смеются. Парень же, снимавший все на видео (он, между прочим, тоже раньше учился с Яной в одном классе), подбадривает не в меру «боевых» подруг: «С ноги бейте, по башке! По ребрам! Сильнее! И портфель (с нее) снимите!»

Одна из девушек, принимавших участие в избиении, и "оператор" - юноша, который так яростно подзадоривал своих подруг.

Причина зверства — девичья ссора. Ерунда какая, скажете вы? Ошибаетесь!

- Яна раньше дружила с одной из тех, кто ее бил, - рассказала «КП» - Ростов-на-Дону» старшая сестра Яны — Анастасия (она, кстати, тоже выпускница этой же самой школы, только окончила ее пару лет назад, как и брат). - А потом они поссорились из-за чего-то и разбежались. Но та, видно, обиду не забыла.

И в тот день, в конце ноября, Яну после уроков, рассказывает Настя, позвала «поговорить» ее одноклассница (и, по совместительству, сестра ее бывшей подруги) - якобы за то, что та нагрубила еще одной их знакомой (как же там все запутано-то, а!).

Но как только восьмиклассницы оказались метрах в двухстах от школы, на соседней улочке, их встретила «дружная компания».

- Это такая малолетняя банда, что ли, - продолжает Анастасия. - Начала разборку и драку та девочка, с которой Яна дружила раньше, потом подключились остальные две — кстати, они из разных школ: одна из 15-й, которая неподалеку находится, другая из какого-то лицея.

Причем, за избиение принимались трижды — в последний раз, уже вроде как отпустив жертву восвояси, все равно догнали, толкнули вновь на снег и пинали. А вслед прокричали то самое - жутко-киношное: скажешь, мол, кому — еще хуже будет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/683752" frameborder="0"></iframe> Жестокое избиение восьмиклассницы школьницами в Ростовской области. Видео 18+..//Видео: kvu.su

- Она и не говорила никому: объяснила родителям синяки тем, что якобы упала на улице, а потом с младшим братом бесилась, - говорит Настя. - Только на этих выходных, которые вот прошли, когда поняла, что боль в голове и животе не проходит, призналась маме. А потом нам еще и видео сбросили, которым кто-то из избивавших в соцсетях поделился — вроде как, на потеху всем остальным. И мать написала заявление в полицию.

Бывшая подруга, устроившая разборки с избиением, узнав об этом, сначала писала ей на мобильный и присылала голосовые сообщения с просьбой извинить, а когда не получила от Яны никакой обратно реакции, подключила остальных соучастниц — и они уже все вместе стали угрожать (запись имеется в распоряжении редакции): нам, говорят, ничего не будет, даже если на учет поставят — ничего страшного, а если ты, Яна, показания дашь — пожалеешь!

Обидчицы, узнав, что мама Яны обратилась в полицию, стали ей угрожать по телефону.

В школе, тем временем, просят «не раздувать» историю: директор школы называет избивавших «ордой ненормальной», которые сейчас льют слезы.

Инцидентом, впрочем, уже заинтересовался Следственный комитет России.

- Проводится доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить, какая работа проводилась администрацией школы по предупреждению конфликтов среди школьников, имелись ли подобные факты ранее (применения насилия среди учащихся, в том числе к пострадавшей девочке), - отметили в управлении СКР по Ростовской области.

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Отвратительная история произошла 29 ноября в Новошахтинске на площадке возле школы №40. Двое приятелей, за которыми уже продолжительное время тянулась слава хулиганов, способных на беспредельные, по словам их знакомых, поступки, решили устроить разборки с девятиклассником Алексеем К., поступившим в их учебное заведение после переезда из Воронежской области.

- Предъявили, что называется, «за шмот», - рассказал «КП» сам Алексей. - Мол, я нарушил правила, придя на уроки в одежде, которую не имею права носить: якобы это могут делать только те, кто состоит в фанатских группах. Но это был только повод, чтобы привязаться ко мне. Я знал, что уклониться от разборок не удастся, поэтому и пришел после школы на ту площадку.

Как только парень там появился, один из зачинщиков набросился на него с кулаками, а через пару секунд к нему подключился и другой. Они принялись молотить уже упавшего на землю Лешу кулаками, прыгая периодически ему на голову сверху ногами (подробности)