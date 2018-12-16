Суд Новошахтинска отказался возбуждать уголовное дело против подростков, избивших школьника-новичка «за шмот»

Уголовного наказания зачинщикам драки в школе №40 Новошахтинска, в ходе которой двое подростков избили до потери памяти девятиклассника Алексея К., не будет.

Как стало известно «КП» - Ростов-на-Дону», такое решение принял городской суд Новошахтинска, рассмотрев результаты проверки, проведенной органами МВД.

- В возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное их хулиганских побуждений», отказано, - подтвердили «КП» в главном управлении МВД по Ростовской области. - Причина — недостижение ими возраста наступления уголовной ответственности, то есть 16-ти лет. Оба поставлены на профилактический учет.

Впрочем, только лишь учетом, по словам источника «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, уже не обошлось: оба зачинщика избиения находятся сейчас в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, который располагается в Ростове-на-Дону.

Отвратительная история, напомним, произошла 29 ноября в Новошахтинске на площадке возле школы №40. Двое приятелей, за которыми уже продолжительное время тянулась слава хулиганов, способных на беспредельные, по словам их знакомых, поступки, решили устроить разборки с девятиклассником Алексеем К., только несколько дней, как поступившим в их учебное заведение после переезда из Воронежской области.

- Предъявили, что называется, «за шмот», - рассказал «КП» сам Алексей. - Мол, я нарушил правила, придя на уроки в одежде, которую не имею права носить: якобы это могут делать только те, кто состоит в фанатских группах. Но это был только повод, чтобы привязаться ко мне. Я знал, что уклониться от разборок не удастся, поэтому и пришел после школы на ту площадку.

Как только парень там появился, один из зачинщиков набросился на него с кулаками, а через пару секунд к нему подключился и другой. Они принялись молотить уже упавшего на землю Лешу кулаками, прыгая периодически ему на голову сверху ногами.

А остальные — зрители — стояли и снимали происходившее на камеры мобильных телефонов, веселясь и матерясь при этом.

Чем бы все закончилось, сложно сказать, но парню просто повезло, что в процесс жесткого избиения вмешалась его одноклассница — она с силой растолкала обидчиков, и те, еще несколько раз ударив лежавшего на земле юношу, удалились.

- Некоторое время я вообще ничего не соображал, никого не узнавал, - говорит девятиклассник. - Только потом, когда меня отвели к каком-то магазинчику неподалеку, начали отпаивать водой, задавать какие-то вопросы, я начал приходить в себя, но все равно все было как в тумане.

В больнице ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, сотрясение мозга. Неделю он провел в палате.

Вполне возможно, что история так и бы осталась «внутришкольным делом», если б запись расправы не появилась в социальных сетях. Ее стали бурно обсуждать, а после публикации на сайте KP.RU в учебное заведение отправились проверки из Минобразования, МВД, СКР.

Директор школы, она же депутат местной городской думы Светлана Юрова, слегла в больницу.

Одному из хулиганов, у которого уже имелся непогашенный срок, моментально изменили меру пресечения и отправили в Центр для несовершеннолетних, а второй благоразумно уехал на ток-шоу в Москву: извинился публично перед тоже участвовавшим в передаче Алексеем К., и вместе со своими родителями там же, что называется, посыпал голову пеплом и пообещал, что больше так себя вести не будет.

Из школы, однако, обоих исключили. "КП" продолжит следить за развитием этой истории.