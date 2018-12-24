В октябре Южный федеральный университет отметил свою 103-ю годовщину. Вуз с такой богатой историей, безусловно, предлагает абитуриенту классическое академическое образование, основанное на традициях существующих научных школ и вместе с тем устремленное в будущее. Южный федеральный университет устойчиво входит в список 10-15 ведущих вузов страны и Топ-500 лучших в мире. Образовательные программы ЮФУ открыты внутреннему и международному сотрудничеству. О преимуществах университетского образования рассказывает директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Александрович Кирик.

- Посоветуйте абитуриентам, как выбрать лучший вуз.

- Качество образования измеряется в трех аспектах: на входе в вуз, в процессе реализации программы и на выходе. Качество на входе - это отбор талантливых абитуриентов. Южный федеральный университет уже несколько лет ведет политику установления минимальных пороговых баллов ЕГЭ. По всем направлениям они не ниже 50 баллов, а по многим превышают 60. Мы набираем на первый курс тех, кто в школе учится на «хорошо» и «отлично». Это позволяет составить очень мотивированное сообщество студентов, которые ориентированы на серьезную учебу. Конкурс среди поступающих чрезвычайно высок, хотя выделяется большое количество бюджетных мест: только по направлению психологии и педагогики ежегодно мы набираем более 1000 абитуриентов!

Директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик: «Университет набирает наиболее талантливых абитуриентов»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Качество образовательной программы зависит от профессорско-преподавательского состава и лабораторной базы. Мы поддерживаем традиции существующих научных школ, и в то же время через систему открытых конкурсов привлекаем ведущих преподавателей со всего мира. Уровень образовательных стандартов университета, в том числе по направлению психологии и педагогики, превышает общефедеральный. Наши студенты имеют доступ к самому современному научному и учебному оборудованию, цифровым технологиям.

Качество на выходе - это трудоустройство. По направлению в области педагогики и психологии процент трудоустройства бакалавров составляет 85%, магистров - 92-97%. Мы реализуем систему отложенных контрактов, в которую можно вступить по желанию. На втором курсе студенту предлагается список вакансий по всей территории Южного федерального округа, и он имеет право заключить договор с выбранным работодателем с хорошими перспективами. Так, на территории Ростова-на-Дону для наших выпускников предлагаются льготные жилищные программы. В частности, наши выпускники, которые будут работать в новой школе в микрорайоне Суворовский, вместе с трудовым контрактом получат бесплатное служебное жилье на 5 лет с правом выкупа на льготных условиях с субсидированием ипотеки.

- Как определиться с будущей профессией?

- Эту работу желательно начинать с 8-9 класса. Можно обратиться в центр карьеры нашего университета и психологическую службу, пройти профориентационное тестирование. Работает центр тестирования и олимпиад, где можно порепетировать сдачу ЕГЭ, - с 1 ноября на сайте университета открывается регистрация для всех желающих. Каждый школьник может проверить свои знания и исходя из этого выстроить свою программу подготовки на базе нашего лицея для одаренных детей.

У нас создана система сопровождения талантливых школьников, которые впоследствии становятся студентами. Об этой программе ребята и родители могут узнать в каждой школе. Мы работаем с детьми, начиная с 1 класса. Ребята, прошедшие через систему профильных классов, получают статус кандидата в студенты. Такие дети учатся в проектных сменах нашего университета, слушают курс лекций, посещают научные лаборатории, кружки, секции, олимпиады. Те, кто заканчивает лицей нашего университета, входят в особую группу абитуриентов - корпус академических лидеров. Они получают повышенную стипендию, право заселения в общежития повышенной комфортности, доступ к международным программам.

- В чем преимущества учебы в Южном федеральном университете?

- Студент может воспользоваться образовательными программами и научными лабораториями всех пяти образовательных профилей: психология и педагогика; инженерное дело и технологии; естественные физико-математические науки; архитектура и искусство; общественные и социально-гуманитарные науки. Во время учебы можно выбирать различные курсы в рамках своей специализации и других направлений. Например, юрист может пойти на филфак и получить там навыки ораторского мастерства. Это то, что называют индивидуальной образовательной траекторией. Университет имеет третью по количеству учащихся магистратуру после Москвы и Санкт-Петербурга. Выбрав бакалавриат в одной профессиональной сфере, можно затем поступить в магистратуру по другому направлению, что позволяет расширить свои карьерные перспективы.

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