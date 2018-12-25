Студенты ДГТУ рассказывают о всестороннем развитии, хорошей образовательной базе и профессионализме педагогов

Виктория Рясная. Фото: предоставлено ДГТУ

Виктория Рясная, студентка факультета «Социально-гуманитарный»:

- ДГТУ - это то место, где ты можешь реализовать себя, свои идеи. Помимо того, что выйдешь из стен университета специалистом в выбранной сфере, ты еще получишь огромный опыт в той области, которая тебе всегда была интересна.

Анна Краснова. Фото: предоставлено ДГТУ

Анна Краснова, студентка факультета «Психология, педагогика и дефектология»:

- За два года обучения в университете я ни разу не пожалела о своем выборе. Здесь я получаю достойное образование. Нам, студентам, предоставлены все условия для саморазвития. Многообразие внеучебной деятельности никого не может оставить равнодушным.

Максим Приходько. Фото: предоставлено ДГТУ

Максим Приходько, студент факультета «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии»:

- Я обучаюсь в ДГТУ второй год и за это время успел обзавестись здесь большой семьей, как среди студентов, так и среди преподавателей. Я приобрел множество навыков в различных сферах благодаря профессионализму педагогов, а также их поддержке.

Денис Ашуркин. Фото: предоставлено ДГТУ

Денис Ашуркин, студент факультета «Автоматизация, мехатроника и управление»:

- ДГТУ - это университет, главные в котором студенты. Это вуз, обучение в котором разнообразно и интерактивно. Грамотно организован не только учебный процесс, но и досуг. Множество творческих кружков занимается социализацией и всесторонним развитием студентов, повышением их профессиональных качеств. ДГТУ - лучший вуз Юга России!

Глеб Петров. Фото: предоставлено ДГТУ

Глеб Петров, студент факультета «Автоматизация, мехатроника и управление»:

- Когда я поступил в ДГТУ, был приятно удивлен тем, насколько педагогический коллектив и руководство вуза заботятся о студентах. Как музыканту мне важно, осваивая выбранную специальность, еще и расти творчески, проявляя свой талант на многочисленных мероприятиях. Возможность всестороннего развития молодежи - главный плюс вуза, в котором я учусь!

Юрий Хабовец, студент факультета «Информатика и вычислительная техника»:

- Учеба в ДГТУ дает возможность студенту получить не только профессиональные навыки, но и невероятным образом прокачать свои личностные качества. Оказавшись в нужном месте, нелюдимый первокурсник может попасть в центр внимания сотен, а то и тысяч людей. И это не испугает его, а заставит стремиться к новым победам и открытиям. Сегодня могу сказать, что университет построил хорошую образовательную базу для моего профессионального развития. Мне удалось найти много новых друзей, поучаствовать в мероприятиях университетского и даже международного уровня. Все это бесценный жизненный опыт, за который я безмерно благодарен своему вузу.

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