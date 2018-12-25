В преддверии Нового года «Комсомолка» решила устроить тест-драйв автомобиля китайской марки Geely, который все больше завоевывает сердца ростовских водителей. Для поездки по левому берегу Дона была выбрана совершенно новая модель Geely Atlas, которая значительно отличается от своих предшественниц и способна составить весьма сильную конкуренцию представителям более раскрученных иномарок.

«Комсомолка» провела тест-драйв автомобиля Geely Atlas на ЛевбердонеФото: Илья БОГОМОЛОВ

За комментариями мы обратились к официальному дилеру Geely в Ростове-на-Дону - автосалону «Модус».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/683854" frameborder="0"></iframe> Geely Atlas в Ростове-на-Дону: характеристики, дизайн, тест-драйв.«Комсомолка» провела тест-драйв автомобиля Geely Atlas на ЛевбердонеИлья БОГОМОЛОВ

- Автомобили данной модели производит белорусский завод «Белджи», который был построен специально для сборки Geely, - рассказал нам старший менеджер отдела продаж Роман Терентьев. - Они обладают оцинкованным кузовом, полным приводом, очень надежной шестиступенчатой коробкой передач австралийского происхождения, выносливой подвеской и хорошей шумоизоляцией. Данный бренд в 2010 году выкупил концерн Volvo, и новые модели проектировали разработчики обеих компаний. По своей комплектации Atlas превосходит своих «сверстников» других марок, а в связи с тем, что стоимость этого автомобиля на рынке намного ниже, чем у конкурентов, то он будет очень востребован.

«Комсомолка» провела тест-драйв автомобиля Geely Atlas на ЛевбердонеФото: Илья БОГОМОЛОВ

Если говорить о безопасности, в этой модели присутствует курсовая устойчивость, что страхует от заносов при резких поворотах. При экстренном торможении машина распределяет тормозные усилия.

- Автомобиль хорошо приспособлен для наших дорог, - продолжает Роман. - Он хорошо покажет себя при вождении и будет выделяться своим дизайном. Кстати, над этой моделью работал Питер Хорбери, бывший дизайнер Volvo. Так что ее внешний вид чем-то даже напоминает эту известную марку.

«Комсомолка» провела тест-драйв автомобиля Geely Atlas на ЛевбердонеФото: Илья БОГОМОЛОВ

Модель подходит как для города, так и для бездорожья. Езду по трассе облегчают навигационная система и круиз-контроль. Автомобиль подходит для путешествий всей семьей, у него очень просторный салон и много свободного пространства в багажнике. Рейлинги на крыше также можно использовать для перевозки габаритных вещей.

- В комплектации автомобиля есть камера заднего вида, мультимедийная система, бесключевой доступ, кожаный салон, электропривод сиденья, двухзонный климат-контроль, - добавил менеджер. - Гарантия на автомобиль - 5 лет. Его можно приобрести по системе «трейд-ин». Также имеются очень выгодные предложения по покупке данной машины в кредит. Если приобрести ее до Нового года, можно получить зимний комплект шин в подарок.

«Комсомолка» провела тест-драйв автомобиля Geely Atlas на ЛевбердонеФото: Илья БОГОМОЛОВ

GEELY ATLAS - ЭТО...

- современные и надежные бензиновые двигатели стандарта Евро-5: 2,0 л (139 л.с.) и 2,4 л (149 л.с.);

- облегченный кузов из высокопрочной стали;

- жидкокристаллический дисплей на панели управления;

- электрический стояночный тормоз Bosch, который позволяет стартовать и останавливаться с меньшими усилиями и более плавно;

- система управляемого спуска, которая помогает автомобилю двигаться под наклоном с минимальной скоростью 4 км/ч;

- отображение давления и температуры в шинах на приборной панели;

- двойные передние и боковые подушки безопасности;

- автоматическая блокировка дверей при начале движения, «детский замок», крепления для детских кресел;

- многофункциональное рулевое колесо позволяет управлять функцией круиз-контроль и медиасистемой, а при синхронизации с мобильным устройством - принимать звонки.

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