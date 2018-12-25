Директор Ростовского-на-Дону железнодорожного техникума Вячеслав Данилин: «Железнодорожный техникум направляет по магистралям успеха!»

Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум – проверенная временем кузница рабочих кадров для промышленного комплекса города и области, но прежде всего для предприятий железнодорожного транспорта. В Ростове-на-Дону техникум – старейшее профессиональное учебное заведение. В прошлом году он отметил своё 105-летие. Но славится техникум не только своими глубокими и славными традициями, рабочими династиями железнодорожников, поколениями получающими «семейную» профессию в этом заслуженном учебном заведении. Не отстаёт «ветеран» и сегодня от передовых и актуальных процессов, протекающих в системе профессионального образования России, как не отстают от авангарда технического прогресса российские железные дороги, он и сегодня готовит для отрасли профессионалов высокого уровня. Самым тесным образом техникум связан и с Ростовским-на-Дону электровозоремонтным заводом, своим многолетним социальным партнёром, надёжной базой прохождения рабочей практики для студентов техникума.

На сегодняшний день в техникуме обучаются около 700 молодых ребят от 14 до 20 лет. О том, какое будущее ожидает ребят, выбравших для себя рабочую профессию, карьеру работника промышленности и высокотехнологичного транспорта, рассказывает директор Ростовского-на-Дону железнодорожного техникума Вячеслав Грантович Данилин.

- В чем отличие вашего техникума от других профильных учебных заведений?

- Наша специфика, я бы подчеркнул, прежде всего, в том, что мы не просто даем среднее профессиональное образование, а выпускаем высококвалифицированных специалистов рабочих профессий. Выпускники техникума обладают не только полным комплексом знаний, но и системой реальных практических навыков для того, чтобы стать высококомпетентным специалистом, занять достойное место в системе производства или эксплуатации технических средств. Максимальное приближение к реальному производству, усиленная практическая направленность образовательного процесса – вот отличительные черты организации образования в техникуме. Поэтому с первого дня занятий теоретические уроки чередуются с практическими занятиями, а, затем с практической работой на производстве, будь то завод или кухня столовой, ресторана, билетные кассы или вагоны электричек, поездов дальнего следования. Соответственно, наши ребята активно участвуют в профессиональных конкурсах и олимпиадах, постоянно участвуют в чемпионатах профессионального мастерства «WorldSkills Russia», где показывают хорошие результаты.

Директор Ростовского-на-Дону железнодорожного техникума Вячеслав Данилин: «Железнодорожный техникум направляет по магистралям успеха!»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Мы обучаем профессиям, которые на сегодняшний день крайне востребованы рынком труда: помощник машиниста электровоза, проводник, повар, сварщик. Последние две из них входят в Топ-50 по стране и крайне востребованы, в том числе и в Ростовской области. Аналогичная ситуация и по другим нашим профессиям. Ребята даже не успевают получить диплом, а их уже на последних курсах «разбирают» работодатели. Нам приходят запросы из других регионов, где не хватает рабочих рук: Кисловодск, Новороссийск, Санкт-Петербург – везде требуются наши ребята, причем в большем количестве, чем мы готовим. Так что без работы они точно не останутся!

- Какие профессии наиболее востребованы у ребят, поступающих в техникум?

- Мы принимаем выпускников 9-х и 11-х классов, а также работают курсы дополнительного профессионального образования для тех, кто хочет пройти переквалификацию, получить новую, рабочую профессию. Чаще всего получать профессию и среднее профессиональное образование в техникум идут 9-классники. В этом году у нас при зачислении был хороший конкурс: на 75 бюджетных мест по профессии машинист локомотива было подано 140 заявлений, на 50 мест по профессии проводник на Ж/Д транспорте - 105 заявлений, на 40 мест по профессии повар, кондитер - 70 заявлений.

Сейчас мы рассматриваем возможность лицензирования и подготовки по новой специальности среднего профессионального образования, которая будет готовить специалистов среднего звена, давать квалификацию техник. Это будет специальность из системы информационно-цифрового обеспечения производственных процессов на транспорте. Общество идет вперед, переходит на «компьютерные рельсы», президентом поставлена задача создания «цифровой экономики», и нам нужно готовить профессионалов, которые смогут работать с цифровыми технологиям, квалифицированно эксплуатировать и обслуживать цифровое оборудование.

Материальная база нашего техникума позволяет это сделать: у нас 6 компьютерных классов, в 14 аудиториях установлены интерактивные доски проекторы; в учебном процессе активно используются учебные тренажеры по основным профессиям, есть спортивный и актовый залы, военный городок. Кроме того, мы гордимся тем, что многие преподаватели и мастера производственного обучения нашего учебного заведения – это лучшие специалисты Северо-Кавказской железной дороги, ветераны отрасли.

- Как вы оцениваете подготовку ребят, которые поступают в техникум?

- Отмечу, что последние два года набор несколько отличается от того, что было раньше. Мы набрали в этом году три группы машинистов, и все ребята «хорошисты». Это серьезные умные дети, сознательно выбиравшие профессии, связанные с железнодорожным транспортом. Они хорошо мотивированы, многие выросли в семьях железнодорожников, поваров. Как следствие, они с удовольствием учатся и достигают хороших результатов в учебе, спорте и последующей практической работе.

Родители ребят интересуются не только качеством получения образования, но и атмосферой учебного заведения. Мы уделяем большое внимание этому аспекту педагогического процесса. Наша задача – выпустить настоящего профессионала, обладающего не только глубокими профессиональными знаниями и устойчивыми навыками, но профессионально мыслящего специалиста, обладающего комплексом профессиональных нравственно-волевых качеств, способностью работать в команде и использовать свой творческий потенциал в решении нестандартных задач. Такая личность наиболее конкурентоспособна в условиях современного рынка труда.

Учитывая все это, родители направляют к нам на обучение своих детей. Как я уже говорил ранее, в техникуме учатся представители трудовых династий железнодорожников и поваров. Молодежь этих трудовых семей уже несколько поколений подряд приходят получать образование и профессию в наш техникум. Они уверены в том, что их дети только здесь получат и профессию, и образование и моральную поддержку в преодолении трудностей начала самостоятельной жизни молодого человека. У нас они находятся в системе постоянного внимания и контроля. Мы поддерживаем постоянный контакт с родителями, чтобы за ребят дома не волновались и для того, чтобы совместными усилиями решать учебные, педагогические и профессиональные задачи формирования нового человека труда.

- Какая именно внеучебная работа проводится в техникуме со студентами?

- У нас создаются условия, чтобы студент мог проявить себя в любой сфере, – для этого в техникуме организовано большое количество кружков и сообществ по интересам: по хореографии, по вокалу, создан и успешно действует вокально-инструментальный ансамбль, а это и клуб любителей молодежной музыки, и секция освоения музыкальных инструментов, подготовки будущих членов ансамбля. Из спортивных секций действуют секция футбола, волейбола, баскетбол, настольного тенниса, массрестлинга. Наши ребята выступают на районных и городских соревнованиях, занимают призовые места.

В техникуме получило широкое развитие волонтерское движение «Руки добра», где студенты могут проявить себя в общественной и политической жизни. Наши ребята оказывали помощь администрации Железнодорожного района во время проведения выборов в областные органы власти, работали на чемпионате мира по футболу. Большое внимание мы уделяем патриотическому воспитанию. Ветераны железной дороги и боевых действий – частые гости в нашем техникуме. Благодаря им чувствуется мужское воспитание - они показывают примеры мужества и разрешения сложных жизненных ситуаций.

В техникуме всегда присутствует доброжелательная атмосфера, наши педагоги дарят студентам то тепло и заботу, которых детям часто не хватает вдали от дома. А приезжают учиться в техникум со всех концов страны: из Дагестана, Чечни, Армении, Крыма, Донбасса. Приезжают ребята из Краснодарского и Ставропольского краев, Сибири, Дальнего Востока, Москвы. У нас большая многонациональная и дружная семья. Мы имеем большой опыт по формированию культуры межнационального общения. Поэтому на базе техникума в ноябре этого года проводится областная научно-практическая конференция по проблемам профилактики экстремизма и ксенофобии в молодежной среде.

- Что посоветуете школьнику, который еще не определился с будущей профессией?

- Прийти к нам на День открытых дверей. Эти встречи проходят три раза в год, ближайшая состоится 24 ноября, а затем в январе и апреле. Если вы хотите получить нужную профессию и уверенно войти во взрослую жизнь, выбирайте наш техникум. В случае зачисления вам обеспечены бесплатное обучение, льготное питание, стипендия и общежитие. Мы ждем серьезных ребят и романтиков, которые хотят связать свою жизнь с железной дорогой, стать профессионалами в системе современного производства или на транспорте. А это возможность путешествовать и открывать для себя мир с новой стороны каждый день. Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум направляет молодежь, своих выпускников, по блестящим магистралям успеха!

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