ОТП Банк обозначил перспективы и планы развития на 2019 год в Ростове-на-Дону

- Алексей Викторович, в следующем году вашему банку исполняется четверть века - солидный возраст. С чем юбиляр к нему подходит, с какими результатами? Знаю, что ОТП Банк, по версии «Форбс», занял 15-е место среди Топ-100 самых надежных банков, что входит в Топ-50 крупнейших банков страны. Что еще?

- Банк занимает 2-е место по POS-кредитованию и 7-е место на рынке кредитных карт (FrankResearch Group на 1 октября 2018 г.), имеет недавно подтвержденный рейтинг устойчивости на уровне bb- от международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Знаете, я напомню для начала, как год назад мы говорили, что 2017-й стал рекордным в истории ОТП Банка в России - лучшим за все время его работы. А вот минувшие 9 месяцев 2018-го - это уже следующий лучший результат с точки зрения прибыли для банковской группы ОТП в России. Прибыль российского бизнеса Группы ОТП по итогам этого периода составила 4,4 млрд рублей - это более чем на четверть лучше аналогичного показателя 2017-го. Совокупный кредитный портфель банка составил 139,4 млрд рублей, рост - почти на треть. Полагаю, эти цифры заслуживают уважения.

- А если говорить конкретно о Филиале «Ростовский»?

- Не принято себя хвалить, но... Очень хорошо, слаженно, профессионально сработала вся команда нашего подразделения - и она добилась впечатляющих успехов: по многим направлениям динамика опережает региональный рынок.

- За счет чего получились такие результаты?

- Безусловно, это комплекс факторов. Рост потребления, происходящий на фоне стабилизации экономики, увеличение числа кредитных программ, улучшение условий получения кредитов и упрощение процедур оценки платежеспособности, а также поиск новых сегментов заемщиков, развитие каналов продаж кредитных продуктов. Рост портфеля депозитов является отражением показателя доверия населения к банковской системе и, в частности, к нашему банку.

На правах рекламыФото: Илья БОГОМОЛОВ

- Какие задачи сегодня стоят перед сетью отделений банка в целом и конкретно по Ростовской области?

- В России у ОТП Банка 134 отделения классической сети во всех федеральных округах. Наша основная задача - повышение доходности и эффективности каждого отделения, и на сегодня она успешно реализуется. Причем, особенно важно, что мы научились эффективно работать и в городах-миллионниках, и в малых населенных пунктах, где клиентский трафик ограничен, а конкуренцию приходится выдерживать перед госбанками.

- Единый стандарт обслуживания, соответствующий европейским практикам: это что такое?

- В настоящий момент клиенты, как в дистанционных каналах, так и в отделениях, становятся более требовательными. В основе большинства предлагаемых продуктов лежит доверие клиента к банку, а оно формируется опытом живого общения. Соответственно, наши отделения должны быть максимально удобными, а сервис, предоставляемый в них, ориентированным на клиента, чтобы ему захотелось вернуться.

- Иначе говоря, речь идет в том числе и о качестве обслуживания?

- Разумеется. И мы прислушиваемся к желаниям и потребностям людей, постоянно расширяя и улучшая продуктовую линейку, одновременно совершенствуя существующие бизнес-процессы. Это и сокращение времени обслуживания, и задействование всех возможных ресурсов, включая, например, терминалы самообслуживания, и управление трафиком с использованием электронной очереди, и запись через сайт. А с начала 2019-го в части наших подразделений планируется запуск биометрической идентификации, и до конца года мы доведем охват уже до ста процентов.

- Если говорить о наиболее востребованных продуктах банка, что бы вы выделили в числе самых интересных?

- На самом деле, у нас достаточно широкая продуктовая линейка для всех категорий, и мы регулярно проводим мониторинг рынка конкурентов и новых потребностей клиентов: как говорится, держим руку на пульсе. Поэтому и линейка у нас «живая», практически каждый месяц запускаются новые интересные продукты. Только за последние полгода появилось полтора десятка новых продуктов, и это только для клиентов сети. Наиболее популярные из них - это кредит наличными и наша новая кредитная карта с внушительным кредитным лимитом, бесплатным обслуживанием и существенным кэшбэком на выбранную категорию.Это также и традиционные новогодние предложения по вкладам - словом, много всего интересного и полезного.

- Обслуживание малого бизнеса - можно ли назвать это важной составляющей вашей деятельности? Какие главные моменты можете выделить?

- Да, ОТП Банк сделал большой рывок в области обслуживания клиентов этого сегмента и на всех основаниях имеет право называть себя банком с полным набором решений, отвечающих потребностям клиентов. Я имею в виду, в частности, возможность для клиента получить номер счета бесплатно и буквально за минуту выбор любого пакета расчетно-кассового обслуживания, который отвечает потребностям и специфике именно его бизнеса. Из совсем свежих достижений - банк был допущен и запустил спецсчета для участников торгов по госконтрактам. Кроме того, уходящий год стал богатым на предложения для клиентов сегмента «Малый бизнес»: расширена линейка кредитных продуктов, мы вывели на рынок сразу несколько высококонкурентных программ, которые позволят максимально удовлетворить спрос на заемные средства (от овердрафта до инвестиционного кредитования со сроками до семи лет).

- Небанковские услуги, которые, тем не менее, оказывает банк, - какие, о чем идет речь?

- На самом деле, сейчас сложно представить банк, который не предлагает допуслуги от партнеров, и мы не исключение. В нашем перечне небанковских услуг более десяти сервисов, которые условно делятся на три класса: страховые, сервисные и инвестиционные, и мы работаем в этом направлении.

- Говоря непосредственно о Ростовском филиале - какие здесь особенности, на чем делается акцент?

- Наша специфика - это активное присутствие не только в большом Ростове-на-Дону, но и за его пределами. Плюс достаточно большая доля пенсионеров: еще недавно, кстати, для данного сегмента не было специально выделенных продуктов и предложений, но сейчас этот пробел устранен. И уже сегодня пенсионерам доступны кредиты наличными, карты, депозиты, накопительные счета и самое новое предложение ОТП Банка - дебетовая карта «МИР», позволяющая им получать повышенный процент на остаток. У нее бесплатное обслуживание и бесплатное снятие во всех банкоматах (что очень важно для данной категории клиентов),а также функция кэшбэка.

- В заключение хочу задать вот какой вопрос: учитывая, что у вас расширяется поле деятельности, растут линейки продуктов, словом, есть развитие, наверняка есть и потребность в квалифицированных кадрах, так? На кого вы смотрите в первую очередь?

- Сегодня в банке работают более 10 тысяч человек - это целая армия сотрудников. Но мы действительно развиваемся, и нам нужны амбициозные, энергичные люди, которые хотят работать в устойчивой международной финансовой организации. Главное - по ряду позиций мы готовы брать сотрудников без опыта работы, для них предусмотрено вводное обучение. А для уже действующих специалистов работают программы повышения квалификации, потому что мы постоянно стремимся к новым вершинам.