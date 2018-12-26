Декан физического факультета ЮФУ Михаил Мануилов: Выбирайте университет с высокой академической репутацией!

Нанотехнологии — это не просто модное слово, а реалии сегодняшней жизни. В целом, физика и все, что с ней связано, сейчас является крайне привлекательным направлением для профессионального обучения. Неслучайно конкурс при поступлении на физический факультет Южного федерального университета практически всегда бьет рекорды. На данный момент общее количество студентов на очном отделении бакалавриата и магистратуры по этому профилю составляет 732 человека, а также на физфаке обучаются 53 аспиранта. Что именно привлекает молодежь в эту сферу, рассказывает декан физического факультета ЮФУ Михаил Борисович Мануилов.

- Какие востребованные специальности порекомендуете для абитуриентов, которые еще не определились в своем выборе?

- Интересны все направления подготовки физического факультета. Направление «физика» дает возможность специализироваться в различных областях современной фундаментальной науки - от астрофизики и физики космоса до изучения и создания наноматериалов. Также вы можете принимать участие в фундаментальных исследованиях мирового уровня, в том числе на экспериментальных установках класса «мегасайенс» в Европе и России.

Сейчас все больше молодых людей стремится получить инженерную профессию, связанную с техникой. Для них можно порекомендовать направления, где проводятся фундаментальные и прикладные исследования мирового уровня: радиофизика, инфокоммуникационные технологии и системы связи, нанотехнологии и микросистемная техника, техническая физика, ядерная физика. У нас также готовят настоящих профессионалов в области педагогического образования физико-математического профиля, которые могут работать преподавателями физики, математики, информатики.

- Что, по-вашему, самое главное в современном высшем образовании?

- Оно очень различается по своему уровню, который зависит от университета. Физический факультет - это бренд с высокой академической репутацией, которая была создана в течение многих десятилетий. Основа образования на физфаке - это система «физтеха», которая включает фундаментальное физико-математическое образование, высокий уровень подготовки в области информационных технологий, программирования, а также научную работу студентов на кафедрах, в научно-исследовательских институтах. Именно это определяет высокий уровень подготовки наших выпускников и их способность решать самые нетривиальные задачи в любой области.

- Где смогут найти себе применение выпускники физфака?

- Наши ребята работают по всему миру в ведущих исследовательских центрах, университетах, НИИ и КБ оборонно-промышленного комплекса, где они составляют ядро коллективов разработчиков самых передовых и высокотехнологичных радиоэлектронных систем. Среди выпускников физфака есть довольно много успешных бизнесменов, в том числе, и в секторе высоких технологий. Многие работают в IT-компаниях, в банковской сфере. Немало наших ребят связали свою жизнь с искусством - есть даже театральные режиссеры, литераторы. То есть то образование, которое дает физический факультет, является по-настоящему фундаментальным — это хорошая база для ваших дальнейших успехов в любой сфере деятельности.

- Сложно ли поступить на физический факультет?

- Для поступления в бакалавриат необходимо иметь следующие баллы ЕГЭ: физика - 50, математика - 50, русский язык - 60. Если все получилось, студенту придется настраиваться на серьезную работу для того, чтобы успешно освоить учебную программу и стать хорошим инженером или ученым. Это реальная и очень интересная задача, которая по силам тем, кто ставит ее перед собой.

- Что вы посоветуете абитуриентам-2019 и их родителям перед вступительными испытаниями?

- Выбирайте университет и факультет с высокой академической репутацией! А для того, чтобы подготовиться к сдаче ЕГЭ, приходите на наш нулевой курс, который уже начал свою работу.

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