Рассказывают студенты Физического факультета ЮФУ

Владислав Горин. Фото: предоставлено Физическим факультетом ЮФУ

Владислав Горин, студент:

Кто-то мечтает о Хогвартсе,

Прошедшему много лет,

Ну а я мечтал о вузе.

И физическом факультете.

Своя атмосфера и магия,

Царит в коридорах этих,

Своя атмосфера и магия.

Такого уж точно не встретить.

Профессор любимый расскажет.

О космосе, мире, земле.

Другой же нам всё докажет.

Без чего тяжело на селе.

Творчества люди физики,

О черном квадрате слышали?

Как вы могли, это ж физики!

Пишут, читаю стихи.

Каждый друг другу товарищ.

Все мы большая семья.

Каждый из нас уникален,

К собственным целям идя.

Каролина Черных. Фото: предоставлено Физическим факультетом ЮФУ

Каролина Черных, студентка:

- Не проходит ни дня, чтобы мы не сталкивались с выбором. Выбор учебного заведения не является исключением. Я, как и многие другие, испытывала множество сомнений и тревог, когда решала, с чем связать свою жизнь. Я остановилась на Физическом факультете ЮФУ. И ни разу не пожалела о своем выборе. «Старая школа» — это про наш факультет. Это место, где не просто преподают, а учат. Обладая достаточным желанием, каждый может стать кем захочет.

Дарья Евгеньева. Фото: предоставлено Физическим факультетом ЮФУ

Дарья Евгеньева, студентка:

- Физфак для многих из нас настоящий дом. У нас не так много людей на факультете, но это делает нас большой семьей. Здесь мы радуемся, ссоримся, влюбляемся, женимся, учимся, познаем мир вокруг! У нас лучшие преподаватели. Они помогают нам найти себя как в профессии, так и в жизни.

Варвара Бондарева. Фото: предоставлено Физическим факультетом ЮФУ

Варвара Бондарева, студентка:

- Когда я поступала на физический факультет, то была уверена, что в ближайшие 4 года вся моя жизнь будет посвящена учебникам, конспектам и лабораторным. На самом деле, оказалось, что невыносимо трудная учеба на физфаке — это что-то из разряда мифов. А самая большая трудность состоит в необходимости правильно распределять время и борьбе с ленью. Подавляющее большинство преподавателей очень внимательны и лояльны к своим студентам, в случае возникновения трудностей, тебе пойдут навстречу, объяснят непонятое или подскажут путь решения проблемы. Образовательный процесс — это лишь часть моей жизни на физическом факультете. В нашем университете и, в частности, на физфаке, есть масса возможностей попробовать себя в интересующей области. Поддерживаются инициативы по созданию студенческих сообществ и творческих объединений, оказывается поддержка при проведении мероприятий.

Илья Колесников. Фото: предоставлено Физическим факультетом ЮФУ

Илья Колесников, студент:

- Наш родной факультет, в первую очередь, знаменит квалифицированным преподавательским составом. Свои занятия они организуют таким образом, что каждый студент был заинтересован в изучении их дисциплины. Факультет активно ведёт научное сотрудничество с ведущими институтами Европы, Южной и Северной Америки.

Студенческая самодеятельность на факультете занимает далеко не последнее место. На физическом факультете множество вариантов реализовать себя в разнообразных проектах, развить свои умения и навыки, и с головой окунуться в студенческую атмосферу. Здесь есть все для того, чтобы найти себя и свое место в жизни.

На правах рекламы