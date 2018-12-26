2018-12-26T18:46:32+03:00
Общество

Дед Мороз прокатился по Ростову-на-Дону в ванной на колесах

В социальных сетях появилось видео, которое заставило улыбнуться горожан [видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Дед Мороз любит еще и в лифте покататься.Дед Мороз любит еще и в лифте покататься.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ростов улыбается. В социальных сетях появилось видео Деда Мороза на необычном транспортном средстве с яркими уточками. Дедушка замечен в ванной на колесах. В самом прямом смысле слова. Судя по записям, новогодний персонаж «отметился» на проспекте Ворошиловский и на парковке торгового центра в Аксайском районе.

Комментарии не заставили себя ждать. Некоторые отметили отсутствие маневренности у корыта, другие пожурили за маленькую скорость. Третьи посоветовали поехать на площадь Гагарина в час пик, «а то там все с кислыми минами сидят в тачках, улыбнешь народ хоть». Но большинство оставляли лайки и добрые слова.

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На Ворошиловском замечен Дед Мороз разезжаюший в ванной на колесах.
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- Вот и подарил людям позитивчик, - поблагодарили в социальных сетях. - Молодец, а то вообще никакого настроения.

В новогоднем персонаже уже узнали ростовчанина, который профессионально занимается автозвуком. Судя по информации на его странице, ванная - реальное транспортное средство на электрической тяге. Сейчас идет обкатка и, соответственно, снимается ролик.

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Дед Мороз на Тургеневской, 34 Видео @dima_kuklin
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