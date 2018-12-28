Людмила Овчиева: «Достигнутые успехи - это здорово, но у нас новый вызов: исполнение Стратегии-2030»

- Людмила Владимировна, для начала скажите, довольны вы в целом уходящим годом, ну, вот если честно и откровенно?

- Да, это был хороший год. Непростой - верно, были свои сложности, но все-таки в целом очень насыщенный событиями. Это и чемпионат мира по футболу, который принимал Ростов-на-Дону, а вернее, весь регион, и выборы Президента Российской Федерации, депутатов Законодательного собрания Ростовской области, 80-летие нашего Октябрьского района, к которому мы подошли с очень достойными результатами, и еще один важный юбилей - 75-летие освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков...

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТОИТ ОГРОМНЫЙ ТРУД МНОГИХ ЛЮДЕЙ

- Как-то вы скромно говорите о результатах - достойные, и все? А как же две федеральные награды по итогам Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» - за успехи в грантовой поддержке крестьянско-фермерских хозяйств, а также за эффективное управление развитием сельских территорий? А первое место по степени качества организации бюджетного процесса: грамоту вручал губернатор Ростовской области Василий Голубев? Также Октябрьский район стал номинантом конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления», организованного Министерством труда Российской Федерации?

- Скромно - потому что уже похвалили, оценили нашу работу, спасибо за такое признание. И это заслуга всего Октябрьского района, слаженной работы коллектива администрации муниципалитета, жителей. Так, уходящий год для нашего района ознаменовался хорошим урожаем сельскохозяйственных культур: валовый сбор зерновых в текущем году составил 213 тысяч тонн при средней урожайности 27,3 центнера с гектара. В 1,5 раза увеличился оборот крупных и средних организаций района и составил почти 20 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства вырос тоже в 1,5 раза. Если в прошлом году он составлял 101,4 процента, то в 2018 году он равен 155,5 процента. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг увеличился почти на 2 миллиарда рублей, или на 27,2 процента. Достигнуты все показатели «майских» указов Президента России, выполнены все социальные обязательства и гарантии. За всем этим стоит огромный труд людей.

- При этом вы, насколько мне известно, большое значение придаете именно инициативам самих граждан?

- Да, потому что, во-первых, мы, действительно, стремимся максимально вовлечь самих людей в процесс улучшения условий и качества жизни, а во-вторых, по сути, это целенаправленная политика руководства нашего района. Изначально поддержка местных инициатив исходила от главы Октябрьского района Евгения Петровича Луганцева, работа в этом направлении продолжается и сейчас. Число активных граждан, вовлеченных в реализацию социально значимых задач, растет ежегодно: с 2012 года в муниципалитете реализовано более пятисот инициатив. За это время в поселениях по инициативе граждан отремонтированы дороги, освещены улицы, появились детские площадки, отреставрированы памятники.

- А если говорить о нынешнем годе?

- В 2018-м реализованы 102 инициативы на общую сумму более 12 миллионов рублей, что позволило благоустроить территории в большинстве населенных пунктов района. Например, в Коммунарском поселении в поселке Заозерье установлен поклонный крест, в Алексеевском поселении в хуторе Ильичевка отремонтирован памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Бессергеневском поселении в станицах Заплавская и Бессергеневская проведено уличное освещение, в слободе Красюковской реализовано 6 инициатив по прокладке водопровода. И на будущий год планы серьезные - запланирована реализация 56 проектных идей жителей.

ПЛАНЫ АМБИЦИОЗНЫЕ, НО ВЫПОЛНИМЫЕ

- Знаю, что буквально на днях вы приняли новый бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. С какими параметрами вступаете в новый год?

- Доходы намечены в размере более 1,9 миллиарда рублей, расходы - чуть больше. При этом, следует подчеркнуть, бюджет был и остается социально ориентированным. В частности, на развитие образования направляется свыше половины всех затрат, на социальную поддержку граждан - почти 19 процентов, значительные суммы предусмотрены на развитие сельского хозяйства, культуры, транспорта, здравоохранения. В приоритете остается повышение зарплат бюджетников. Кстати, в целом по уровню заработной платы Октябрьский район занимает 3-е ранговое место среди районов Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев принял участие в пуске ГРС Шахты-2, построенной в Октябрьском районе. Фото: octobdonland.ru

- Утверждены Стратегия развития Ростовской области - 2030 и план ее реализации. Аналогичную задачу для муниципалитетов - подготовить свои стратегии - ставил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Как с этой задачей справился Октябрьский район?

- Стратегия социально-экономического развития Октябрьского района до 2030 года принята. В ней определены амбициозные задачи, но вместе с тем есть уверенность, что они вполне выполнимы, потому что это является фундаментом для достижения новых целей. Наша Стратегия - это «проект будущего», сформированный с учетом перспектив развития региона, а также целевых направлений, представленных в Указе Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ». Главное в принятом нами стратегическом документе то, что на первом месте стоит человек, улучшение качества жизни и благосостояния всех жителей Октябрьского района, - таковы основные ориентиры.

- Какие же они, эти ориентиры, если говорить более конкретно?

- Планируется увеличение средней продолжительности жизни к 2030 году с 73,4 до 80 лет; среднемесячная заработная плата должна увеличиться до 57,1 тысячи рублей, то есть в 2,2 раза. Учитывая, что все это базируется на развитии экономики, к намеченному сроку планируется увеличение объема отгруженной продукции в 3 раза, а это более 35 миллиардов рублей; увеличение объема инвестиций - в 2,3 раза, то есть до 20 миллиардов рублей.

«МЫ ВНЕСЛИ СВОЙ ВКЛАД В ГОД ДЕТСКОГО СПОРТА»

- Людмила Владимировна, уходящий 2018-й в донском регионе прошел под знаком чемпионата мира по футболу, плюс ко всему он еще был объявлен губернатором Василием Юрьевичем Голубевым Годом детского спорта, что, конечно же, символично. Как он прошел в Октябрьском районе?

- У нас состоялось более 40 крупномасштабных районных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков, открыты две многофункциональные спортивные площадки и площадка для мини-футбола, отремонтированы спортивные залы в школах района. Участие в спортивной жизни района в этом году приняли более 15 тысяч детей. Конечно, наиболее яркое достижение - это победа нашего юного спортивного дарования тхэквондиста Димы Шишко из поселка Каменоломни на III летних юношеских Олимпийских игр в Аргентине. Он просто молодец! Неплохо наши ребята-спортсмены проявили себя на спартакиаде школьников. Например, в финале по мини-футболу в Ростове-на-Дону мальчишки из команды «Ильичевка» школы №43 завоевали бронзу. Это не предел, и настоящие успехи еще впереди, они непременно придут, ведь характер, умение и стремление к победе у наших юных спортсменов - не только футболистов, но и по другим видам спорта - есть.

Дмитрий Шишко - первый олимпиец Октябрьского района. Фото: Олимпийский комитет России.

- Но ведь не только стремление и мастерство нужны, еще и условия?

- Вы правы. И поэтому в Октябрьском районе поступательно развивается спортивная инфраструктура. За последние 5 лет в нашем муниципалитете появились тринадцать многофункциональных спортивных площадок, продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в хуторе Ильичевка Алексеевского сельского поселения. Кстати, спортивный комплекс, который носит название «Дружба», уже два года функционирует в хуторе Красный Луч. В этом году мы провели капитальный ремонт спортивных залов в трех школах - в хуторе Маркин, слободе Красюковской, станице Кривянской. И результаты, главное, есть: в настоящее время в Октябрьском районе физкультурой и спортом занимается почти половина жителей. А футбол, раз уж вы упомянули его в контексте чемпионата мира - 2018, тут уж откровенно будем говорить, является точно самым массовым и любимым видом спорта октябрьцев.

ПЛОЩАДЬ И СКВЕР ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

- Еще два приоритетных проекта, которым уделяется самое пристальное внимание руководством региона, - «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». Как в них представлено участие Октябрьского района?

- В 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» были отремонтированы четыре автодороги в поселке Каменоломни общей протяженностью 11 километров. Все работы были закончены до летнего периода. Что касается формирования комфортной среды, то, учитывая, что здесь во главу угла ставится именно участие населения, в Октябрьском районе прошли опросы общественного мнения. Во всех населенных пунктах с населением более тысячи человек были разработаны дизайн-проекты благоустройства по выбранным самими жителями общественным пространствам. А поскольку условиями конкурса в этом году предусмотрена подача не более пяти заявок от каждой территории, Октябрьский район один из двух муниципалитетов области использовал данную возможность на сто процентов. Мы подали искомые пять заявок, и 14 ноября на заседании правительства Ростовской области глава региона Василий Юрьевич Голубев вручил победителям конкурса дипломы. Нам - на благоустройство площади Комсомольской в поселке Каменоломни и сквера в поселке Казачьи Лагери Персиановского сельского поселения.

- Но, Людмила Владимировна, говоря о комфорте, мы ведь подразумеваем не только, скажем, дороги или красивые площади и скверы...

- Именно так. Комфорт должен быть во всем: в благоустройстве, жилье, хорошем образовании, медицине, гарантированных рабочих местах. То есть необходимо создавать такие условия, при которых человек сможет связывать свое будущее именно с тем местом, где он родился, живет сейчас, а именно - с Октябрьским районом. Мы стоим на пороге 2019 года. Пусть он станет годом больших достижений, энергичного движения вперед, исполнения всех намеченных планов, поможет каждому максимально раскрыть свои возможности и принести пользу родной земле.