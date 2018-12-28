Убийство Маргариты Кузьминовой в Суворовском, Оксана Воеводина стала женой короля Малайзии и ЧМ-2018: чем ростовчанам запомнится уходящий год

ЯНВАРЬ

Бывший муж Ольги Бузовой женился на ростовчанке

Это третий брак футболиста Дмитрия Тарасова.

Дмитрий Тарасов и Ольга БузоваФото: СОЦСЕТИ

Недаром говорят, что ростовские девушки самые красивые - наша землячка покорила сердце завидного жениха, полузащитника футбольного «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Экс-супруг певицы и телеведущей Ольги Бузовой не смог устоять перед обаянием модели Анастасии Костенко. Свадьбу сыграли в первый же день после новогодних каникул. А в июле красавица подарила любимому дочку, которую назвали Миланой.

ФЕВРАЛЬ

Владимир Путин посетил аэропорт «Платов»

Первый в стране, построенный с нуля.

Президент России лично осмотрел воздушную гаваньФото: Правительство РО

Сразу после приземления Президент России Владимир Путин отправился осматривать воздушную гавань - первый построенный в чистом поле аэропорт в новейшей истории страны: 1 ноября 2014-го состоялась закладка первого камня, а уже 7 декабря 2017-го «Платов» приступил к полноценной работе. Эта воздушная гавань принимала участников и гостей ЧМ-2018 по футболу. Владимиру Владимировичу показали экспозицию о масштабах аэропорта. Кроме того, президент побывал на «Ростсельмаше» и осмотрел с вертолета стадион «Ростов-Арена».

МАРТ

На Пушкинской дерево убило 21-летнюю девушку

Вместе с мужем она возвращалась из магазина.

Место гибели ростовчанкиФото: СОЦСЕТИ

Трагедия произошла в самом центре Ростова: девушка вместе с мужем шла по центральной аллее на Пушкинской в районе пересечения с ул. Соколова. В какой-то момент тяжелая ветка рухнула на несчастную. Девушка скончалась еще до приезда скорой. Событие вызвало бурю обсуждений в социальных сетях: одни писали, что давно пора освободить город от сухих деревьев, другие советовали в непогоду сидеть дома - накануне происшествия МЧС объявило штормовое предупреждение.

АПРЕЛЬ

Премьера фильма «Собибор» о подвиге Александра Печерского

В день презентации установили памятник герою.

Константин Хабенский проникся подвигом ростовчанина. Постер фильма

Картину привез на родину героя войны режиссер, исполнитель главной роли в фильме «Собибор» Константин Хабенский. На премьеру были приглашены родные Александра Печерского - дочь и внучка. Тяжелый фильм, в котором переданы все ужасы первого массового побега из лагеря смерти «Собибор». В день презентации фильма перед ростовской гимназией №52 на улице Мечникова был открыт памятник Александру Печерскому.

МАЙ

В Бессмертном полку прошли 100 тысяч человек

Акция памяти собрала рекордное количество участников.

Акция стала поистине народной

Жители города прошли по Ростову с портретами своих близких, воевавших за освобождение Родины. Акция поистине стала народной - никакой регистрации не требуется, нужно прийти 9 Мая с фотографией своего родственника-фронтовика и таким образом почтить его память, сказать «спасибо» за мирное небо над головой. В этом году в рядах Бессмертного полка прошли 100 тысяч человек.

ИЮНЬ

Чемпионат мира по футболу

Ростов-на-Дону принял пять матчей мундиаля.

"Ростов-Арена" приняла гостей из разных стран мира. Фото: REUTERS

В Ростове прошли пять матчей чемпионата мира по футболу - четыре группового этапа и один матч 1/8 финала. За время мундиаля тысячи иностранцев посетили донскую столицу. Самым запоминающимся гостем стал, пожалуй, бразильский журналист Томер Савойя. Его признание в любви «О... братан!» набрало миллионы просмотров в Интернете! Атмосфера для ростовчан и гостей города в дни матчей была незабываемой как на улицах, так и на стадионе «Ростов-Арена», который был заполнен до отказа.

ИЮЛЬ

Режиссер Александр Расторгуев убит в Африке

Он отправился туда на съемки фильма о работе частных военных компаний.

Александр РасторгуевФото: Татьяна КАЗАНЦЕВА

Вместе с Расторгуевым были убиты известный публицист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко. Съемочную группу расстреляли на трассе близ города Сибю из засады в то время, когда она направлялась на арендованном автомобиле из столицы ЦАР в населенный пункт Бобмари. Точных данных о том, кто и зачем убил российских журналистов, по-прежнему нет.

Расторгуев - коренной ростовчанин, выпускник филфака РГУ, работал режиссером ГТРК «Дон-ТР».

АВГУСТ

Пассажирка родила мальчика на борту «Боинга» в небе над Ростовом

Женщине повезло - вместе с ней в самолете летели врачи.

Счастливые родители с малышомФото: Личный архив героя публикации

8.08.2018 не просто красивая дата, этот день оказался счастливым для появления на свет младенца... в небе над Ростовом. Во время полета на борту лайнера, следовавшего по маршруту Симферополь-Санкт-Петербург, одной из пассажирок стало плохо. Как выяснилось, причина недомогания - внезапно начавшиеся схватки. Бортпроводники и пассажиры-медики приняли роды в самолете. На свет появился мальчик Ванечка ростом 48 сантиметров и весом 1 кг 900 г.

СЕНТЯБРЬ

Объявление о транспортной реформе

Маршрутки почти в одночасье исчезли с улиц города.

Привычные для горожан маршруты изменилисьФото: СОЦСЕТИ

Глобальная оптимизация работы системы общественного транспорта обрушилась как снег на голову - в один прекрасный день с улиц города исчезли почти все маршрутки. Плюс изменились привычные горожанам маршруты. Ростовчане часами караулили на улицах автобусы, которые, увы, чаще ходить не стали. Жалоб из-за транспортного коллапса было настолько много, что прокуратура Ростова внесла представление городским властям об устранении нарушений федерального законодательства, которые были допущены в ходе транспортной реформы.

ОКТЯБРЬ

Убийство Маргариты Кузьминовой

24-летнюю девушку волонтеры искали несколько суток.

Убийство Маргариты потрясло весь городФото: СОЦСЕТИ

Чудовищное происшествие случилось в микрорайоне Суворовский: Маргарита Кузьминова вышла вечером из дома всего на несколько минут, прихватив с собой только телефон. Вскоре она перестала отвечать на звонки. На поиски зеленоглазой красавицы кинулись сотни неравнодушных жителей - они прочесывали территорию вокруг района. Через несколько дней тело несчастной обнаружили возле продуктового магазина. В ноябре задержали подозреваемого в убийстве - им оказался 37-летний ростовчанин, который сознался в преступлении: он, будучи пьяным, заметил сидящую на лавочке девушку, набросил сзади куртку, стал душить. Затем силой перетащил в овраг, где изнасиловал, а потом убил.

НОЯБРЬ

Оксана Воеводина стала женой короля Малайзии

25-летняя ростовчанка познакомилась с будущим супругом в Европе.

Оксана много работала моделью за границейФото: СОЦСЕТИ

Модель Оксана Воеводина родом из Таганрога, в 2015 году получила титул «Мисс Москва». А в ноябре этого года стала женой короля Малайзии - 49-летнего монарха Султана Мухаммеда V. Познакомились они на выставке элитных часов в Европе. Роскошная свадьба прошла на Рублевке, где была исключительно халяльная еда и никакого алкоголя. Незадолго до свадьбы Оксана приняла ислам. Жить молодые будут на родине жениха в роскошном дворце в Куала-Лумпур.

ДЕКАБРЬ

Скандал вокруг больного раком ребенка

Эту историю обсуждала вся страна.

Сбор на лечение мальчика объявили в 2016 годуФото: СОЦСЕТИ

Ростовчанка собрала с благотворителей 5 миллионов рублей на лечение несуществующей онкологической болезни собственного сына Андрея - эту историю обсуждала вся страна.

Все началось на самом популярном форуме мамочек. Срочный сбор на лечение мальчика объявили еще в 2016 году, с тех пор периодически требовались все большие суммы. Правда стала известна лишь в декабре этого года, когда одна из благотворительниц хотела перевести деньги на счет ИП, через которое проводилась оплата лекарств. И с удивлением обнаружила, что номер его ИНН не существует. Выяснилось, что мать подделывала в фотошопе чеки из аптек и заключения врачей. Семья аферы не признает, родители говорят, что готовы предоставить все чеки и документы компетентным органам, но никак не выносить на суд общественности. Чем закончится эта история, неизвестно.