В год знал алфавит, а в девять позвали в вуз: Школьник из Ростова-на-Дону знает историю не хуже энциклопедии

Ровно в год ростовский школьник Михаил Попов знал весь алфавит. Рано начал читать, а в шесть - взахлеб изучал труд Карамзина «История государства российского». Уже в девять лет ребенка-индиго позвали в исторический кружок самого крупного вуза юга России. Сейчас ему десять. И мальчик учиться только в четвертом (!) классе.

Уже в 9 лет Михаила пригласили в вуз. Фото: телеканал "Россия".

«КАК БЫ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ, ЕСЛИ...»

В семье Михаил - единственный ребенок. Уже с самого детства малыша развивали по методикам Монтессори, Зайцева и Гленна, но так продолжалось до двух лет. А потом в руки мальчика попала энциклопедия Альфреда Брема «Жизнь животных», дальше - больше: исторические книги и военная техника. Для родителей это было удивительно, но мальчишка не просто читал то, что написано черным по белому, но и чаще между строк — «как бы могло произойти, если...». Исторические битвы, правители разных времен и народов, императоры и полководцы - уже сейчас Миша может рассказать о них лучше, чем любая энциклопедия.

Школьник из Ростова-на-Дону знает историю не хуже энциклопедии 00:00 00:00

И это при том, что истории в четвертом классе пока еще нет. Хотя сам школьник-отличник по всем предметам ее очень ждет.

- Историю я изучаю уже четыре года и довольно хорошо продвигаюсь в этом направлении, - признается Михаил Попов. - На сегодня моя главная задача - история древнего мира, вникаю в нее. Про средние века и новейшую я уже прочел. Но я жду и учительского взгляда.

Михаил вместе с мамой побывал в гостях у Андрея Малахова в ТВ-студии. Фото: архив семьи

- То есть как?

- Уверен педагог сможет рассказать мне не только то, что я сейчас знаю - тем самым подкрепив мои знания, но и даст главное — опыт. Во-первых, преподавания. А, во-вторых, чтобы оценивать события, которые произошли — те, что изучает история, нужен определенный человеческий опыт. У меня, к сожалению, такого еще нет - и это нормально, потому что мне всего десять лет. И в школе, я думаю, меня научат пониманию многих событий, но уже по взрослому.

Михаил очень любит историю, а также ходить в музеи. Фото: архив семьи

«НАМ НУЖЕН ПРОГРЕСС»

А пока парень рассуждает и о последних громких политических новостях.

- В последнее время произошло много не очень приятных событий — и не только в нашей, но и других странах, - говорит Михаил. - Тот же церковный раскол в Украине. Я считаю, что вся ситуация, которая там происходит с автокефалией, является категорически неправильной. И это служит исключительно узким политическим интересам, а не народу. Каких-то серьезных прогнозов на пять-десять лет давать не могу, но многие проблемы, которые сейчас появились, скорее будут больше, а еще появляться новые. Например, ухудшится экология. Но на самом деле, хотелось бы всем нам побольше хороших новостей.

- Как сейчас твои друзья и педагоги относятся к твоему увлечению историей?

- Мое изучение истории никак не сказывается на общении с одноклассниками, друзьями и учителями. Хотя бы потому, что на исторические темы со мной никто не разговаривает — это все-таки начальная школа. Учителя не историки по образованию, а из одноклассников историю пока никто ее не изучал. Так что пока на исторические темы я могу разговаривать только со своим папой.

Мальчик позжравил всех с Новым годом. Фото: архив семьи

- Твои посещения университета продолжатся?

- Надеюсь, их станет больше в этом году. Все происходит на заседании исторического клуба. Мне нравится строить беседу в форме диалога: я-студенты, тогда получается дискуссия.

- Как по-твоему, ЕГЭ - лучшая форма экзамена?

- Я много слышал про ЕГЭ. Для меня, сдавать экзамены письменно и устно примерно одинаково. Но лично мое мнение: нам нужно вернуться к системе советского образования, так как оно является одним из самых лучших в мире, этот факт надо признать. В те годы лучше знали, к примеру, математику. А нам сейчас нужны инженеры и люди, связанные с техникой. Нам нужен прогресс. О своей профессии я пока не думал, но скорее всего она будет связана с общественными науками.

- Каковы твои планы на ближайшее будущее?

- Учиться, учиться и еще раз учиться.

Специалисты уверены: парня ждет большое будущее. Фото: архив семьи

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А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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- Как по-твоему, из-за чего там все случилось? - задала вопрос за кадром мама мальчика.

- Из-за того, что все винят Америку, кого я не найду - все винят Америку. А они правы - это Обама дает деньги бандеровцам, они открывают тюрьму...

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НУ И НУ!

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