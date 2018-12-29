40 лет строительства Ростовской АЭС: от уазика и пишущей машинки — к цифровым технологиям

Четвертый энергоблок уже отгрузил первые 6 млрд кВт/ч энергии

- Уходящий год для нашей станции был суперзнаменательным — прежде всего, потому что с вводом четвертого энергоблока официально завершено строительство атомной станции, длившееся долгих сорок лет, - отметил в беседе с корреспондентом «КП» - Ростов-на-Дону» гендиректор РоАЭС Андрей Сальников. - У меня в кабине есть копия приказа о создании дирекции будущей станции, которым ей выделялся в распоряжение уазик, а также кое-какая мебель и пишущая машинка... И вот, в 2018-м мы поставили точку и перевернули страницу нашей истории: станция перешла из разряда «сооружаемых» в «эксплуатируемые».

- Скажите, Андрей Александрович, этот 4-й энергоблок, который работает уже несколько месяцев, он стал, так сказать, полноправным участником процесса выработки электроэнергии? Или - его, образно говоря, заслуги в работе АЭС уже можно назвать?

- Разумеется! Семь лет он строился, а 6 декабря 2017-го, год назад, был осуществлен его физический пуск — т. е. в реактор были загружены первые тепловыделяющие сборки. Затем, за два дня до прошлого Нового года, реакторная установка вышла на минимально контролируемый уровень мощности, а 1 февраля 2018-го состоялось официальное включение энергоблока в сеть...

- Старт дал лично Президент России Владимир Путин, так?

- Да. И с этого момента начался этап «Опытно-промышленная эксплуатация» - к середине апреля реактор вышел на 100-процентную мощность. Далее, в июне, успешно завершились так называемые сдаточные мероприятия, а 28 сентября в Росатоме мы подписали итоговый документ, который говорит о том, что 4-й блок РоАЭС принят в промышленную эксплуатацию — причем, это случилось на три месяца раньше запланированного срока.

- И сколько же он выработал энергии к настоящему времени?

- На данный момент - порядка 6 млрд кВт/ч. Работает, смею заверить, очень надежно и устойчиво. И, кстати, говоря об его «вкладе»: именно участие четвертого блока позволило нам к 1 декабря выполнить годовой план по выработке электроэнергии: сейчас все блоки несут мощность около 1070 МВт, и каждые сутки станция производит примерно 102 млн кВт/ч электроэнергии.

На модернизацию АЭС ежегодно тратится порядка 1 млрд рублей

- Насколько я знаю, годовой план-2018 — это искомые 26 млрд кВт/ч с хвостиком? И если вы выполнили объем раньше, то, соответственно, на будущий год должны закладываться цели еще более значимые?

- Естественно. В 2019-м мы должны выйти на 30-32 млрд кВт/ч выработки в год, а это — на данный момент, примерно треть генерация электроэнергии по всему югу России.

- Какие еще задачи, Андрей Александрович, стоят перед АЭС на ближайшую перспективу?

- По-прежнему, в приоритете вопросы безопасности и культуры производства. Плюс важные задачи стоят по повышению производительности труда, его оптимизации и цифровизации. Другими словами, мы должны в ближайшие годы перейти полностью на цифровые технологии — и не только в производстве, но и в документообороте.

- Я слышал такое сравнение, что первые два энергоблока Ростовской АЭС — это, образно говоря, «аналоговые», а третий и четвертый — уже «цифровые»...

- Примерно так и есть. Плюс как раз мы должны подготовить проект по продлению сроку службы работы как раз первого энергоблока на 15-20 лет, а это очень серьезный объем. Поэтому могу сказать, что определенное затишье в строительно-монтажных работах будет не очень большим, всего на четыре года.

- Да, кстати: надо полагать, после бума со строительством нового блока, теперь, когда этот процесс завершился, на станции уже нет необходимости в таком количестве рабочей силы, да?

- Сейчас коллектив АЭС — примерно 3,2 тысячи человек, и, конечно, такого большого числа строителей теперь не нужно — хотя мы людям, конечно, предлагали перейти на другие объекты. Но, если сравнивать, например, с теми 3,6 тысячами сотрудников, которые трудились в самом начале, на первом энергоблоке, то теперь разница — по технологиям и оптимизации — очевидна. Но, еще раз повторю, как только начнется процесс по модернизации первого блока, строители вновь понадобятся.

- Вот, кстати, о модернизации... Каковые планы по дальнейшему техническому перевооружению станции?

- На самом деле, модернизация у нас ведется на протяжении всего времени существования АЭС — и после ввода четвертого энергоблока работа будет продолжаться. Ежегодно на эти цели выделяется около 1 млрд руб, а по итогам 2018-го сумма получилась даже больше - 1,2 млрд.

В 2018-м поставлена точка: станция перешла из разряда «сооружаемых» в «эксплуатируемые». Фото: пресс-служба Ростовской АЭС.

- Это о чем вообще идет речь?

- На самом деле, техническое перевооружение и модернизация проводятся комплексно - по всем направлениям видам деятельности. Сейчас перед нами стоит приоритетная задача по развитию электротехнического оборудования на первом и втором блоке: все-таки они действительно были построены раньше, чем более современные 3-й и 4-й. Плюс замена общестанционного оборудования — оно тоже вводилось в строй 30 лет назад.

В 2018-м на первом и третьем энергоблоках прошел текущий ремонт, на втором - капитальный

- Андрей Александрович, еще один непраздный вопрос: когда появляются сообщения о проведении «ремонтных работ на энергоблоках АЭС», они неизменно вызывают повышенное внимание — и со стороны СМИ, попадая в ТОП новостных лент, и, соответственно, среди населения. Итак, что происходит во время этих «ремонтных работ»?

- Плановая профилактика. Да, ремонтная компания в этом году была в целом непростая, поскольку она проходила одновременно с другими работами (и этап освоения мощностей на четвертом энергоблоке лишь один из них), к тому же - в 2018-м все текущие работы проводились в основном летом, поскольку температурный режим накладывал свои ограничения. И, наконец, третий момент: работы по поэтапной замене специальных канатов в цилиндрической части гермооболочки (они обеспечивают дополнительную прочность, на них ложится большая нагрузка), у которых заканчивался срок службы, это делалось на первом блоке.В общем, на втором энергоблоке проходил капремонт, а на первом и третьем — средний.

- Что означают эти формулировки?

- Средний ремонт — это частичная выгрузка активной зоны, капитальный - полная выгрузка, проводится контроль металла корпуса изнутри и снаружи. Одновременно, при каждом текущем ремонте, проводится уже упоминавшаяся модернизация, поскольку это тот самый момент, когда такие работы можно вести.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Ростовская (ранее Волгодонская) АЭС - одно из крупнейших предприятий энергетики на юге России и самая самая южная из отечественных атомных электростанций.

Она обеспечивает примерно половину производства всей электроэнергии региона. Энергия от нее по шести ЛЭП-500 поступает в Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, по двум ЛЭП-220 – в Волгодонск.

Тип реактора: ВВЭР-1000.

Количество энергоблоков: 4.

Полномасштабное строительство АЭС началось в октябре 1979-го. В 1990-м оно было приостановлено, станция перешла в режим консервации. В 2000-м Госатомнадзор России выдал лицензию на продолжение сооружения энергоблока № 1 Ростовской АЭС с реактором ВВЭР-1000, а в 2001-м - лицензию на эксплуатацию энергоблока, в том же году его турбогенератор был включен в Единую энергетическую систему России.

А энергоблок №2 стал первым российским атомным энергоблоком, сданным в промышленную эксплуатацию после создания Росатома. Он был принят в промышленную эксплуатацию 10 декабря 2010 года.

На энергоблоке № 3 впервые в постсоветской истории российской атомной энергетики был восстановлен метод «поточного строительства» энергоблоков АЭС, обеспечивающий максимально эффективное использование материальных и денежных ресурсов и соблюдение директивных сроков строительства. Третий блок был принят в эксплуатацию 17 сентября 2015-го.

4-й энергоблок введен в промышленную эксплуатацию 28 сентября 2018-го.