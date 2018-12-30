2018-12-30T15:56:50+03:00
Общество

Закурил и ударил проводника: в ростовском аэропорту «Платов» задержали 47-летнего пьяного дебошира

Теперь жителю Ростовской области грозит арест и уголовное дело
ГОШЕВ Игорь
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В дежурную часть отдела полиции в аэропорту «Платов» поступила информация о том, что экипажу самолета рейса «Москва-Ростов-на-Дону» требуется помощь полицейских. Фото: Пресс-служба аэропорта "Платов"В дежурную часть отдела полиции в аэропорту «Платов» поступила информация о том, что экипажу самолета рейса «Москва-Ростов-на-Дону» требуется помощь полицейских. Фото: Пресс-служба аэропорта "Платов"
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Отмечать Новый год заранее, похоже, начал 47-летний житель Ростовской области. Правда, не факт, что ближайшее время он проведет за накрытым праздничными яствами столом. За дебош в самолете ему грозит арест - минимум на 15 суток.

Инцидент произошел около семи часов вечера, когда самолет с мужчиной на борту вылетел из Москвы. Вероятно, уже в салоне подвыпившего пассажира разморило и он, неожиданно для окружающих, начал громко материться. Как говорят очевидцы, мужчина явно был под градусом, несколько раз бортпроводник пытался сделать ему замечание. Но тот только отмахивался от него как от назойливой мухи, а после и вовсе вдруг достал сигарету и закурил.

- Прекратите, вы нарушаете правила, - пытался достучаться до клиента молодой человек в униформе.

Однако тот решил унять настойчивого сотрудника ударом кулака по лицу. В итоге, уже по прилету в Ростов-на-Дону неадекватного пассажира ждали стражи порядка. Около 21:00 его доставили в дежурную часть.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, информация о том, что экипажу самолета рейса «Москва-Ростов-на-Дону», требуется помощь полицейских, поступила в дежурную часть отдела полиции в аэропорту «Платов». Прибывшему наряду командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета курил, использовал нецензурную лексику, а затем ударил бортпроводника, который сделал ему замечание.

Как удалось выяснить «Комсомолке» из собственных источников, дебоширом оказался 47-летний житель Миллеровского района Ростовской области. В отношении мужчины уже составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Санкции данной статьи предусматривают штраф до двух тысяч рублей или арест на 15 суток.

Однако в настоящий момент решается вопрос о возбуждении еще и уголовного дела по статье «Хулиганство», совершенное на борту воздушного транспорта. И здесь наказание куда более суровое - штраф до полумиллиона рублей или до двух лет лишения свободы.

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