2019-01-08T09:10:47+03:00
Происшествия

Под Таганрогом вытащили из снежных заносов больше 20 автомобилей

Снега было столько, что машины не могли двигаться [фото, видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Снега было столько, что дорогу не было видно. Фото: ВК "Таганрогское ДПС"Снега было столько, что дорогу не было видно. Фото: ВК "Таганрогское ДПС"
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Накануне, 7 января, сильная метель стала причиной сразу нескольких происшествий на дорогах. На трассе «Дон» из-за аварий (в одной погибла 39-летняя женщина) образовалась десятикилометровая пробка. Не менее сложная ситуация возникла под Таганрогом, где в снежный плен попало свыше двух десятков машин.

- На трассе Ростов-Мариуполь в снежных заносах оказались 15 автомобилей, - пояснили в службе спасения. - Соответствующее сообщение поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Неклиновского района. Прибыв на место, спасатели принялись откапывать колеса машин и вытаскивать с помощью троса. Водители и пассажиры в это время отогревались в служебном транспорте.

Машины вытаскивали до позднего вечера. Фото: ВК "Таганрогское ДПС"

Машины вытаскивали до позднего вечера. Фото: ВК "Таганрогское ДПС"

Уже возвращаясь, спасатели заметили в районе села Золотая Коса еще несколько автомобилей, которые застряли и не могли двигаться. В одной из них находилась местная жительница с грудным ребенком.

– Пока спасатели оказывали помощь водителям, убирая снег из-под машин, начальник поисково-спасательного подразделения отвез маму и пятимесячного малыша к родственникам на служебном автомобиле, - рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов.

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Крупное ДТП на М4 рядом с городом Шахты. На видео легковушка залетела под грузовик.
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На данный момент, как пишут жители Таганрога в социальных сетях, дороги расчищены, заторов не наблюдается.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Фото: ГУ МЧС России по РО

Сейчас ситуация стабилизировалась.Фото: ГУ МЧС России по РО

- В связи с погодными условиями обстановка на федеральных автодорогах Ростовской области находится под постоянным контролем, - поясняют в ГУ МЧС России по Ростовской области. - На наиболее опасных участках федеральных автодорог дежурили семь оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов, которые осуществляли мониторинг обстановки, работает дорожная техника, специалисты областных спасательных служб. Трассы открыты во всех направлениях.

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22:15 На М4 Дон огромная пробка, начинается от Платова и дальше Шахт! По возможности не выезжайте из города в этом направлении.
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