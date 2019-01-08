Экс «ВИА Гра» Татьяна Котова рассказала, как использовать телефон при гадании на суженного

Вы уже гадаете? Кидаете сапог через крышу дома? А может в ночи, дрожа от страха, со свечой пробираетесь к зеркалу? Или подслушиваете разговор соседей, прячась под окном?

Экс «ВИА Гра» Татьяна Котова наплевала на бабушкины способы и на своей странице в инстаграме поделилась современными способами гадания. Она предлагает оставить в прошлом воск, свечи, петухов и прочую атрибутику, а обратить взор на телефоны, телевизор, рекламные баннеры и даже лифт! Фанаты оценили юмор и замысел певицы (кстати, еще одинокой).

- Садимся перед выключенным телевизором, закрываем глаза и сосредотачиваемся, - написала певица из Ростова-на-Дону. - Формулируем четко волнующий вопрос, включаем телевизор, слушаем ответ и делаем выводы (такой же вариант она предлагает провернуть с рекламных баннером - загадать желание и обновить страницу, толковать по словам, которые первыми увидите - автр).

kottova Утром, особенно зимой, настигает кроватация. Это как гравитация, но только нас притягивает не к массивным телам, а к кровати.

Если в доме есть лифт, Татьяна предлагает загадать желание и ждать, когда кто-то из соседей его вызовет. Если едет вверх, то желание исполнится, если вниз, то нет. Вместо подслушивания разговоров соседей, можно использовать телефон.

- Набираем случайный номер и спрашиваем на том конце провода, как его зовут, - предлагает обладательница титула «Мисс Россия 2006». - Это будет имя суженного или суженной.

Поклонники пообещали, что обязательно попробуют «осовремененный вариант», а потому расскажут.

kottova Мы девушки, знаем все старинные гадания на воске, воде и бумаге. Но технологии идут вперёд и сейчас уже совсем другие способы нагадать себе суженого ряжённого

К слову, сама певица неоднократно говорила, что пока не нашла мужчину своей мечты. По ее словам, она одна, "потому что нет цели «не быть одной»… Вот так, представьте себе… У меня нет острой необходимости «завести мужика», и уж тем более потребности «выйти замуж». И дело не в том, что я какая-нибудь там ярая феминистка. Все совсем наоборот - слишком наивна".

По словам певицы, она «древняя и старомодная», верит в любовь и чистые отношения, потому предпочитает одиночество, чем «чем ерунду в конфетной обертке». Надеемся, что в этом году Татьяне повезет и она обязательно найдет свою вторую половинку!