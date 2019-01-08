2019-01-08T09:45:58+03:00
Общество

Экс «ВИА Гра» Татьяна Котова рассказала, как использовать телефон при гадании на суженного

Фанаты оценили предложения пока еще незамужней певицы
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Татьяна Котова. Фото: kottova/InstagramТатьяна Котова. Фото: kottova/Instagram
Изменить размер текста:

Вы уже гадаете? Кидаете сапог через крышу дома? А может в ночи, дрожа от страха, со свечой пробираетесь к зеркалу? Или подслушиваете разговор соседей, прячась под окном?

Экс «ВИА Гра» Татьяна Котова наплевала на бабушкины способы и на своей странице в инстаграме поделилась современными способами гадания. Она предлагает оставить в прошлом воск, свечи, петухов и прочую атрибутику, а обратить взор на телефоны, телевизор, рекламные баннеры и даже лифт! Фанаты оценили юмор и замысел певицы (кстати, еще одинокой).

- Садимся перед выключенным телевизором, закрываем глаза и сосредотачиваемся, - написала певица из Ростова-на-Дону. - Формулируем четко волнующий вопрос, включаем телевизор, слушаем ответ и делаем выводы (такой же вариант она предлагает провернуть с рекламных баннером - загадать желание и обновить страницу, толковать по словам, которые первыми увидите - автр).

kottovakottova
Утром, особенно зимой, настигает кроватация. Это как гравитация, но только нас притягивает не к массивным телам, а к кровати.
25112 отметок «Нравится»179 комментариевInstagram

Если в доме есть лифт, Татьяна предлагает загадать желание и ждать, когда кто-то из соседей его вызовет. Если едет вверх, то желание исполнится, если вниз, то нет. Вместо подслушивания разговоров соседей, можно использовать телефон.

- Набираем случайный номер и спрашиваем на том конце провода, как его зовут, - предлагает обладательница титула «Мисс Россия 2006». - Это будет имя суженного или суженной.

Поклонники пообещали, что обязательно попробуют «осовремененный вариант», а потому расскажут.

kottovakottova
Мы девушки, знаем все старинные гадания на воске, воде и бумаге. Но технологии идут вперёд и сейчас уже совсем другие способы нагадать себе суженого ряжённого
26236 отметок «Нравится»150 комментариевInstagram

К слову, сама певица неоднократно говорила, что пока не нашла мужчину своей мечты. По ее словам, она одна, "потому что нет цели «не быть одной»… Вот так, представьте себе… У меня нет острой необходимости «завести мужика», и уж тем более потребности «выйти замуж». И дело не в том, что я какая-нибудь там ярая феминистка. Все совсем наоборот - слишком наивна".

По словам певицы, она «древняя и старомодная», верит в любовь и чистые отношения, потому предпочитает одиночество, чем «чем ерунду в конфетной обертке». Надеемся, что в этом году Татьяне повезет и она обязательно найдет свою вторую половинку!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Ресин, советник мэра Москвы, помощник Патриарха: В 2018-м в столице зазвонили колокола 11 новых церквей, сооружается еще 100 храмов
Об этом накануне Рождества советник мэра Москвы и помощник Патриарха рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Лидер "Ночных волков" Хирург: Выручку от байк-елок отдадим в помощь Магнитогорску!
Главный байкер страны Александр Залдастанов в эфире Радио "КП" рассказал, что ждет Киев и Донбасс в Новом году, какое шоу он приготовил в праздники и почему никогда больше не наденет белую рубашку
Новости 24
В Ростовскую область пришли аномальные морозы
На трассе «Дон» в Ростовской области сняты ограничения, введенные из-за снегопада
На трассе «Дон» при столкновении легковушки и грузовика погибла женщина
Ух ты! Супруга Дмитрия Тарасова показала новогоднюю идиллию
На трассе «Дон» ограничили движение автобусов из-за метели
На трассе «Дон» в аварии пострадали четыре человека, в том числе ребенок
Жителям Таганрога вода подается пониженным давлением
В селе Алексеево-Лозовском построят детский сад на 80 мест
В центре Ростова-на-Дону задержали мужчину, который разбил стекло иномарки и похитил сумку с деньгами
Снежные заносы: донские автоинспекторы призывают водителей воздержаться от поездок из-за метели
Соцсети: в Ростове-на-Дону на маршруте № 45 пассажиров возит Дед Мороз
Сильный ветер и снегопад: в Ростовской области ожидают крепкие морозы
В тренерском штабе ФК «Ростов» произошли изменения
Житель Азовского района украл два ковра и микроволновку
В Ростове-на-Дону на Рождество общественный транспорт будет работать до трех утра
Хотят защитить дороги: в Ростовской области установят пять пунктов весогабаритного контроля
В Ростовской области более 100 управляющих компаний лишат лицензии
Ух ты, девочка будет?! Поклонники восхищены Викторией Лопыревой, которая скоро станет мамой
Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова призналась, как получила сильные ожоги в новогоднюю ночь
Супруга Дмитрия Тарасова намекнула на второго ребенка
Поссорились у кафе: в Ростовской области задержали мужчину, который отобрал кошелек у прохожего
В Ростове-на-Дону сова напугала жительницу многоэтажки, появившись за окном