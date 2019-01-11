2019-01-11T10:35:30+03:00
Общество

Следком: сомнений в вине подозреваемого в убийстве Маргариты Кузьминовой нет

Руководитель СУ СК России по Ростовской области Аслан Хуаде рассказал подробности расследования громкого убийства в Суворовском
Ирина ПОТЕРЯ
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Маргарита КузьминоваМаргарита КузьминоваФото: соцсети
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Одним из самых резонансных преступлений прошлого года стало убийство Маргариты Кузьминовой в Суворовском районе. Сотрудница банка пропала вечером, когда вышла на прогулку. Несколько дней ее искали сотни волонтеров. Была надежда, что девушка жива. Увы. Ее тело нашли в том же Суворовском. Изувер изнасиловал и задушил несчастную. А через месяц он был задержан. К тому времени следователи знали, что ищут человека, который причастен к еще одному убийству девушки.

- Да, это преступление раскрыто, - сказал в эфире радио «КП-Ростов» (89,8 FM) Аслан Хуаде, руководитель СУ СК России по Ростовской области. - И за этим стоит большая и кропотливая работа правоохранительных органов. Хочу отметить, что была создана оперативно следственная группа, состоящая из наиболее опытных сотрудников следственного управления и полиции. Мы подняли большой пласт не только уголовных дел прошлых лет, но и оперативные учеты лиц, попадавших, когда-либо в поле зрение правоохранительных органов, были подвергнуты повторному молекулярно генетическому исследованию объекты, изымавшиеся в ходе ранее совершенных аналогичных убийств и т. д. Перечислять можно до бесконечности. Но главное итог. Следователи и сотрудники не зря работали в большом напряжении день и ночь. Злоумышленник был задержан. Им оказался 37-летний житель Мясниковского района.

Надо сказать, что еще до его задержания мы знали о том, что этот человек совершил не только убийство Маргариты Кузьминовой, но и убийство Ольга Корольковой в 2000 году, поскольку проведенным экспертным исследованиям, на трупах жертв обнаружен биологический материал (ДНК) одного и того же мужчины. В дальнейшем, уже после задержания, установлена его причастность и к убийству еще одной девушки в 2001 году.

После задержания подозреваемый добровольно, в присутствии своего защитника полностью подтвердил свою причастность к убийствам.

- Одно убийство совершил в 2000, другое в 2001, третье - 2018. Удивляет такой разброс по времени...

- Длительный перерыв между преступлениями обвиняемый объясняет своими опасениями его задержания, а также ожиданием подходящего момента для совершения новых преступлений. Вместе с тем расследование продолжается. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

- В социальных сетях, кстати, некоторые кричат «не верим», «назначили убийцу», «заставили признаться»...

- Каких-либо сомнений в его причастности у следствия не имеется. Убийства им совершались спонтанно и именно в районе мест его проживания, исключительно в состоянии алкогольного опьянения и на сексуальной почве. Его причастность подтверждается объективными доказательствами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подозреваемый не причастен к загадочному убийству Марии Перебейнос

Еще одно убийство - Марии Перебейнос остается не раскрытым. Как стало известно "Комсомолке", подозреваемый не причастен к нападению. Девушка, напомним, пропала без вести 30 августа, отправившись на пробежку по улице Борко, но назад в квартиру, которую снимала на Северном вместе с подругой, не вернулась. Родные забили тревогу и обратились в полицию. Камеры наблюдения как раз и показали, как она в последний раз выходила из дома: в черных спортивных штанах и белой майке. Через несколько дней метрах в трехстах от Пацаева, в зарослях камыша, нашли окровавленное тело Марии. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом, в том числе - по горлу.

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