Маньяк? В Ростове-на-Дону на Северном во время пробежки убили 23-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 17:28 2018-09-03T17:28:42+03:00

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23-летняя Мария исчезла вечером 30 августа. Уроженка Милютинского района вместе с подругой снимала комнату на Северном в Ростове-на-Дону. Камера наблюдения зафиксировала, как она в спортивных штанах и белой майке выбежала на улицу Борко, а вот обратно не вернулась.

- Когда Маша перестала отвечать на звонки, мы, зная, что подруга в отпуске, позвонили хозяину комнаты. Он открыл дверь, потом помог посмотреть камеры наблюдения, - рассказала сестра пропавшей Оксана.

Учитывая, что Мария росла домашней девочкой, всегда сообщала о своих планах, родственники тут же кинулись в полицию. Обратились в отдел по Ворошиловскому району, а потом их перенаправили в Октябрьский, где посоветовали ждать: мол, девушка уже совершеннолетняя - может, встретила мужчину своей мечты да отправилась с ним куда-нибудь на выходные. Потому клич кинули сначала в социальных сетях, где и стали организовывать поиски Маши. Отозвалась женщина-очевидец. Она рассказала, что каждый день гуляет с ребенком, регулярно практически в одно и то же время видела девушку на пробежке. Именно в тот день та свернула в рощу. Ростовчанка это запомнила, так как на следующий день для себя отметила, что девушка не появилась.

И вот трагическая развязка: тело убитой обнаружили в ночь со 2 на 3 сентября в камышах рядом с монастырем Иверской иконы Божьей Матери. Несчастная скончалась от ударов ножом. Одежда очень похожа на ту, в которой была Мария, - черные спортивные штаны, а вот белая майка, кроссовки, телефон и ключи от квартиры пропали. Но пока процедура опознания не проводилась - она запланирована на ближайшее время.

Сами родные сомневаются, что она могла назначить кому-то встречу в роще. Девушка долго ни с кем не встречалась, большую часть времени проводила на работе (Мария - сотрудница литейной мастерской). Судя по странице в социальной сети, девушка серьезно увлекалась скульптурой, много читала, подписавшись на соответствующие паблики.

- По факту убийства возбуждено уголовное дело, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. - На теле обнаружены следы, которые говорят о криминальной причине смерти (официально не подтверждается, но речь идет о резаной ране шеи - автр). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

ВЕРСИЯ

В СЖМ завелся маньяк?

Пока следствие не разглашает свои выводы, в социальных сетях появилась версия о возможном маньяке, ведь раньше именно на Северном произошло несколько нападений на молодых девушек.

Но с этим не все согласны.

- По всему видно, что это убийство с целью наживы, - написал один из участников обсуждения. - Маньяки телефоны и ключи не воруют. Причем, этот кто-то явно скрывается от следствия по подобным эпизодам, потому что прятался в рощах, посадках, выслеживая жертву. На случайность не похоже. Будем надеяться на оперативную поимку рецидивиста.