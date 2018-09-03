В Ростове-на-Дону по факту убийства 23-летней девушки возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-03T15:46:41+03:00

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Следком донского региона сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства 23-летней девушки. Тело ростовчанки нашли в камышах реки Темерник (Северный жилой массив) рядом с женским монастырем.

- Обнаружены повреждения, которые носят криминальный характер, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

Напомним, вечером 30 августа пропала 23-летняя Мария. Согласно камерам наблюдения, которые установлены в доме, где она снимала комнату, она отправилась на пробежку вечером, а обратно не вернулась. Девушке была в белой майке и черном трико, с собой взяла сотовый телефон. Как стало известно «КП-Ростов» преступник похитил мобильный и ключи от квартиры, часть одежды на погибшей отсутствовала.