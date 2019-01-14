Стал известен список пострадавших при взрыве газа в Шахтах Ростовской области

Стал известен список пострадавших при взрыве газа в доме 16 по улице Хабарова в Шахтах Ростовской области. На данный момент это:

- Васильевы Антонина и Иван, Тимофеевы Светлана, Екатерина, Дмитрий (квартира 67),

- Пропавшие без вести Пашутины Ольга, Ирина и Татьяна (квартира 68),

- Лариковы Кирилл и Полина (квартира 71),

- Власова Людмила Николаевна (квартира 72),

Также известно об одной погибшей: Ларикова Виктория (квартира 71).

Погибшая в результате взрыва Виктория ЛариковаФото: СОЦСЕТИ

Напомним, бытовой газ рванул в 6:18 в 9-этажке по улице Хабарова, дом 16. Восьмой и девятый этажи сложились как карточный домик, частично обрушился и седьмой этаж. Спасатели сразу же приступили к разбору завалов, жильцов эвакуировали и разместили в соседней школе №23. Из-под завалов вытащили пострадавших, к сожалению, одна женщина погибла на месте. Это 31-летняя Виктория Ларикова. Ее маленькая дочка Настя и муж выжили, сейчас они находятся в больнице.

Помощь пострадавшим организована в соседней школе номер 23Фото: Ольга ГОПАЛО

На месте ЧП обустраивают площадки для установки кранов. С их помощью будет разобран участок дома, который пострадал при взрыве. Каждые 15-20 минут объявляется "минута тишины", чтобы услышать голоса людей, которые могут звать на помощь из-под завалов.

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В школе организовано горячее питаниеФото: Ольга ГОПАЛО

Хлопок газа в Ростовской области.

В следственном комитет заявили, что основная версия, которую рассматривают правоохранители - утечка бытового газа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/686171" frameborder="0"></iframe> Комментарии сотрудника МЧС по поводу обрушения части жилого дома в Шахтах.Ольга ЧЕПУРНАЯ

Спасатели ищут людей под завалами дома в Шахтах.В Ростовской области произошел взрыв бытового газа в одном из жилых домов. Обрушились два этажа. Под завалами могут находиться люди

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