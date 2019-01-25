Ростов-на-Дону или Краснодар: у кого больше прав именоваться столицей юга России

В ходе традиционной большой пресс-конференции губернатора Ростовской области Василия Голубева ему пришлось комментировать вопрос об угрозе переноса столицы Южного федерального округа, каковой Ростов-на-Дону является официально с 2000 года (с тех пор, как был, собственно, образован ЮФО и областном центре разместилась резиденция полпреда президента РФ), в Краснодар.

- Нет угрозы, - заверил глава донского региона. - Да, каждый из городов - и Ростов-на-Дону, и Краснодар имеют свой потенциал, каждый занимает свое особое место. Но у Ростова - запредельный потенциал! И многие другие крупные мегаполисы несравнимы с ним. Однако, конечно, нам предстоит доказывать, что мы — реальная столица Южного федерального округа, а для этого придется всем вместе потрудиться. Уверен, что у Ростова-на-Дону есть конкурентное преимущество.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИКЛИ СОМНЕНИЯ

На самом деле — вопрос, намеренно или случайно, здесь не так уж и важно, но спровоцировали авторы самого главного долгосрочного документа, расписывающего поэтапно шаги по социально-экономическому развитию Ростовской области аж на двенадцать лет вперед, то есть — Стратегии-2030.

Дело в том, что там, в одном из разделов под названием «Стратегические вызовы на мировом и российском уровне», есть такой пунктик, где дается оценка межрегиональной конкуренции за инвестиционные ресурсы.

Так вот, по мнению экспертов, у этой самой конкуренции есть как плюсы, так и минусы.

С одной стороны — она, битва за суперпроекты в экономике между регионами, даст, в случае победы, «рост транзитного потенциала Ростовской области», «углубление специализации в качестве деловой и административно-управленческой столицы юга России», «позиционирование Ростовской области на международных рынках в качестве ключевого региона» юга страны и так далее - по тексту.

Василий Голубев уверен, что у Ростова-на-Дону есть конкурентное преимущество перед Краснодаром. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

Но есть, отмечают разработчики Стратегии-2030, и угрозы (это не фигура речи, а именно цитата), среди которых названы, во-первых, «усиление конкуренции со стороны динамично развивающихся, инвестиционно-привлекательных регионов (Татарстан, Краснодарский край, Воронежская, Белгородская, Ульяновская области)», «ухудшение лидерских позиций Ростовской области на юге России в ключевых отраслях обрабатывающей промышленности» и, внимание, «потеря Ростовом-на-Дону статуса столичного центра ЮФО».

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Борьба за это звание или статус (называйте, как угодно) — южной столицы России — между Ростовом-на-Дону и Краснодаром длится уже долгие годы. Не будем вникать в особенности административно-территориального деления в советские годы, напомним лишь яркие вехи противостояния в новейшей истории.

Как, например, спор за место расположения южного хаба, на который претендовали оба еще начиная с середины «нулевых», когда тогдашний губернатор Владимир Чуб буквально вырвал это право на Сочинском форуме «Транспорт России» в 2008-м, умело подведя Владимира Путина (на тот момент — премьер-министра РФ) к своему региональному стенду и расписав ему в красках преимущества размещения авиаузла именно в донском регионе: в итоге, новый аэропорт и построили в Ростове-на-Дону — правда, только в 2017-м, но все же.

Затем — история с игорной зоной «Азов-Сити»: вроде как найден был компромисс, чтобы досталось «и вашим, и нашим» - разбить первый отечественный «Лас-Вегас» на границе обоих регионов, но, де-факто, дело заладилось только у Кубани, а Дон... скажем так, отряхнул с себя пыль от зеленого сукна — и отодвинулся от проекта подальше.

И ростовчане, кстати, тоже не сомневаются, что у города на Дону имеются все основания быть первым на юге страны. Фото: ВК, паблик "Я ЛЮБЛЮ РОСТОВ / RND"

Стоит напомнить, к слову, здесь и то, что местом базирования таких ключевых ведомств, как и окружное управление Ростехнадзора, и Северо-Кавказского арбитражного суда определены в Краснодаре. Мелочи? Да нет же. Первая структура дает заключения по важнейшим промышленным проектам, вторая — разрешает экономические споры.

И это — не говоря о том, что Кубань с удовольствием принимает у себя те проекты и начинания, от которых отказывается Дон. Яркий пример — баскетбольный клуб «Локомотив», допустим, переехал в Краснодар, когда Ростов-на-Дону отказался поддержать его финансово. Теперь же в облправительстве опять заговорили о возрождении баскетбола...

КТО КРУЧЕ?

В последний раз «вспышка» с вероятным переездом резиденции полномочного представителя президента в ЮФО в Краснодар произошла в 2016-м — причем, в два этапа.

Сначала — в феврале, когда некие источники заговорили о том, что, мол, планируется смена главы полпредства — Владимира Устинова на Александра Ткачева (экс-губернатора Кубани, занимавшего тогда пост министра сельского хозяйства РФ), но это оказалось фейком.

В аппарате полпреда, куда позвонила «КП», чтобы прояснить ситуацию, «новости» сильно удивились, назвав ее глупостью.

А повтор случился спустя полгода, когда был расформирован Крымский ФО, а два субъекта Федерации, сам Крым и город федерального значения Севастополь, были включены в состав Южного ФО. И вновь начали муссироваться слухи о перемещении полпредства, что автоматом будет означать и передачу «короны» - в смысле, статуса.

Впрочем, с тех пор прошло уже три года, а ничего не изменилось. Хотя — различные источники «Комсомольской правды» утверждают: вопрос (о смене дислокации полномочного представителя в ЮФО) остается открытым, он прорабатывается.

Все, на самом деле, просто: пока в областном центре есть полпредство - звание столицы тоже есть, автоматически.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

- Но надо понимать: за день, месяц или даже год сделать это все — просто нереально, - полагает политолог Антон Максимов. - Речь ведь идет не о том, что все разом собрали чемоданы, погрузили оргтехнику и документы в контейнеры — и пока, Ростов, вперед, триста верст — ну, здравствуй, Краснодар. Существует масса подводных камней и организационных моментов. Могу только предположить, что перед регионами стоит задача: доказать, кто круче, образно говоря.

А крутость — это, кстати, в том числе и рейтинги, об отношении к которым «Комсомольская правда» спрашивала губернатора Василия Голубева на его пресс-конференции в четверг, 24 января. Не дутые попытки ранжировать Ростовскую область и Краснодарский край по каким-то поверхностным показателям, а реальная оценка ситуации.

И пока, судя по информации, опубликованной в областной Стратегии-2030, донскому региону стоит всерьез прибавлять: Кубань лидирует, допустим, и по производству продукции сельского хозяйства (Ростовская область на 2-м месте), и по его рентабельности (30 процентов против 18-ти), и по численности занятых в малом и среднем бизнесе (у Кубани 4-е место в РФ, у Дона — 6-е), и по ряду других направлений.

Зато есть преимущество в промышленности, в экспорте (и его росте) и по некоторым другим позициям.

- Вывод простой: нужно очень серьезно наращивать приток инвестиций — причем, по всем сферам, плюс — забирать себе крупные проекты: да, «Платов» построили — здорово, стадион новый сделали — прекрасно, но это уже пройденный этап, нужны новые «ключевики», способные заинтересовать федеральный центр, крупный бизнес, и вот тогда будет поддержка из Москвы и, соответственно, вопрос о статусе южной столицы у Ростова-на-Дону подниматься уже не будет, - резюмирует Максимов.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Представительство президента России в Южном федеральном округе было создано в 2000 году.

Первым полпредом был экс-командующий Северо-Кавказским военным округом Виктор Казанцев, пробывший на этом посту четыре года.

Затем ведомство возглавил Владимир Яковлев (до этого был губернатором Санкт-Петербурга), но он руководил ЮФО недолго — ровно полгода.

Далее три года полпредом работал Дмитрий Козак (потом ушел на должность министра регионального развития, ныне — вице-премьер РФ), после него чуть меньше года этот пост занимал Григорий Рапота (затем он возглавил Приволжский федеральный округ, теперь — государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси).

И наконец, пятым руководителем ЮФО в мае 2008-го был назначен экс-генпрокурор РФ Владимир Устинов. При нем Указом занимавшего в то время пост главы государства Дмитрия Медведева из состава ЮФО был выделен Северо-Кавказский ФО с центром в Пятигорске.

Сегодня в состав Южного федерального округа входят восемь субъектов РФ: Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Крым и Севастополь.