Родственники жертв крушения «Боинга» в Ростове-на-Дону заключили мировые соглашения с авиакомпанией FlyDubai

Рассмотрение более чем тридцати исков от родственников жертв авиакатастрофы Boeing в старом аэропорту Ростова-на-Дону, которая произошла почти три года назад, к компании-перевозчику FlyDubai завершились заключением мировых соглашений.

- Других дел, связанных с этой трагедией, у нас на рассмотрении сейчас нет, - уточнили в Первомайском суде южной столицы.

Иски — практически все, как один, с формулировкой «О компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью», находились на рассмотрении у трех судей, большинство из них поступили в марте 2018-го, а процедура мирного урегулирования началась, как рассказывала «Комсомольскую правду» пресс-секретарь Первомайского суда Виктория Петросян, началась практически сразу. Уже в мае представители истцов и ответчиков один за другим, синхронно начали заявлять ходатайства о предоставлении им времени для подготовки соответствующих документов, а летом того же года, согласно информации о производстве по этим делам, процесс вступил в активную фазу.

И в течение последующих нескольких месяцев соответствующие соглашения (все иски рассматривались в закрытом режиме, без прессы) были заключены.

Командир воздушного судна Аристос Сократус, пытаясь увести "Боинг" снова вверх, перепутал небо и землю. Фото: МЧС / соцсети.

Крушения «Боинга», выполнявшего рейс FZ981 из Дубая в Ростов-на-Дону, произошла 19 марта 2016 года, в 03.42 ночи, когда командир лайнера Аристос Сократус, в третий раз, после двух первых неудачных попыток, между которыми самолет два часа нарезал круги занял воздушный эшелон на некотором отдалении от аэрогавани, намеревался посадить свой лайнер с 55 пассажирами на борту (плюс еще семь членов экипажа, включая самого Сократуса) в условиях дождя и сильного бокового ветра.

Из результатов расследования Межгосударственного авиационного комитета (предварительных — итоговые данные пока так и не озвучены), сидевший первый пилот Аристос Сократус, вновь, то есть в третий раз, передумав в самый последний момент сажать тяжелую машину на землю, решил опять поднять его в воздух, однако — перепутал, в буквальном смысле, в стрессовой ситуации небо и землю. И сам буквально вогнал его на скорости 600 км/ч в высоты нескольких сот метров в землю.

Погибли все, кто был на борту. Обломки лайнера разлетелись в радиусе километра.

Сообщалось, что родственники погибших получили материальную помощь из бюджета Ростовской области - по 1 млн рублей на каждого из тех, кого не стало, плюс по 200 тысяч выделили муниципалитеты (Ростов-на-Дону, Батайск, Новочеркасск и Азовский район).

Официальные итоги расследования трагедии не представлены до сих пор. Фото: МЧС.

Далее президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс информировал, что FlyDubai направила 105 млн рублей в адрес 52 семей родственников, однако часть из них отказалась от этих компенсаций, сочтя их заниженными.

Позже ряд юристов — как из России, так и зарубежные — выражали готовность добиться через суд выплат «справедливых», по их мнению, размеров компенсаций, но в основном, дальше «деклараций о намерениях» процесс не двигался.

И уже когда иски потерпевших (родственников 36-ти погибших), направляемых, надо полагать, общей командой адвокатов, поступили в Первомайский райсуд, все закрутилось — практически сразу.

- По всей видимости, был найден компромисс по сумме компенсаций, - считает юрист Николай Яковлев. - Дальше шли только технические, можно сказать, уточнения и подтверждения гарантий.

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Фоторепортаж с места авиакатастрофы в Ростове-на-Дону.

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