Отпуск 2019: из Ростова-на-Дону сокращается число международных авиарейсов

В четверг, 24 января, в пресс-центре «Комсомольской правды» состоялся круглый стол на тему «Отдых 2019 - выездной и внутренний туризм: главные направления, новинки сезона». Важные вопросы обсудили эксперты туристического бизнеса.

Донская столица - город выходного дня

- Как вы оцениваете туристический потенциал Ростова-на-Дону?

Алексей Владимирович Гернес, заместитель директора департамента экономики г. Ростова-на-Дону:

- Прошедший чемпионат мира по футболу произвел на всех неизгладимое впечатление. Мы находились в центре масштабного события, тщательно к нему готовились и сейчас можем пользоваться созданной инфраструктурой. Помимо крупных объектов, таких как Ворошиловский мост, стадион и аэропорт, были построены новые отели, в том числе и сетевые. Кроме того, администрацией города обеспечивается работа туристско-информационных центров в парке Горького, на ж/д вокзале, в аэропорту «Платов» и в конгресс-отеле «Дон Плаза». У нас осталась удобная навигация по городу в виде двуязычных указателей.

Алексей Владимирович ГернесФото: Илья БОГОМОЛОВ

Изюминкой города стала реконструированная левобережная зона. Появились несколько новых музеев: «Россия - моя история» и «Донская казачья гвардия». Город посетили около 200 тысяч человек, в том числе более 90 тысяч иностранцев. Сохранить такие показатели без крупного событийного мероприятия будет сложно, но мы к этому стремимся.

Мы можем предложить и гастрономический туризм, и прогулки по Дону, и погружение в казачью тематику, и увлекательные экскурсии, и многое другое. Город активно демонстрирует свой туристический потенциал в социальных сетях и федеральных СМИ. В 2019 году упор будет сделан на продвижение Ростова-на-Дону как «города выходного дня».

Городской туристический портал - находка путешественника

- Что делается для увеличения привлекательности Ростова-на-Дону на туристическом рынке?

Елена Сергеевна Огарева, начальник отдела туризма и защиты прав потребителей департамента экономики г. Ростова-на-Дону:

- В продвижении туристического потенциала большую роль играет участие в международных и региональных выставках в Берлине и Москве, которые состоятся в середине марта, и в выставке в Лондоне в ноябре. Это даст возможность найти новых партнеров и привлечь в наш город еще больше туристов.

Елена Сергеевна ОгареваФото: Илья БОГОМОЛОВ

Среди участников мероприятий, а также через туристско-информационные центры бесплатно распространяется печатная продукция о туристском потенциале донской столицы. Это карты, путеводители, гастрономические гиды, удобные буклеты карманного формата, календари, открытки, раскраски, детские игры. Кстати, многие материалы, в том числе электронные версии путеводителей, доступны на официальном туристическом портале города tourism.rostov-gorod.ru.

Этот ресурс интересен и удобен как для туристов, так и для самих ростовчан. На портале размещена афиша событий, информация о туробъектах, квест-экскурсия для бесплатного скачивания на мобильные устройства, видеоролики, рецепты донских блюд, макеты сувенирных маек, викторины и многое другое. Кроме того, доступны 9 аудиогидов на русском и английском языках, которые также размещены на известном портале и в приложении о путешествиях «IZI Travel».

Новинка сезона - гарантированные туры в Ростов-на-Дону

- Какие изюминки можно использовать для развития в регионе въездного туризма?

Татьяна Владимировна Нечепаева, генеральный директор компании «Рейна Тур НТВ», гостиниц «Эрмитаж» и «Дон Кихот»:

- В этом году туристический рынок нашего региона претерпевает значительные изменения. Создана Ассоциация отельеров Ростовской области. Мы с коллегами хотим объединить усилия, чтобы наиболее полно использовать весь имеющийся туристический потенциал.

Татьяна Владимировна НечепаеваФото: Илья БОГОМОЛОВ

После прошедшего чемпионата глубина бронирования туров намного увеличилась, и это отличная тенденция! Причем сейчас люди бронируют туры не только на текущий, но и на будущий год. Это побудило нас вывести на рынок новый для нашего региона туристический продукт - гарантированные туры в Ростов-на-Дону. Это пакетные программы с фиксированными датами проживания и определенным набором экскурсий.

Среди новинок, на которые мы возлагаем большие надежды, отмечу маршрут «Босфорское царство», который затрагивает три территории - Азовский район Ростовской области, Краснодарский край и Крым.

Кроме того, мы видим колоссальное увеличение потока автотуристов, которые едут на Черное море и по пути останавливаются в Ростове-на-Дону. Этот потенциал тоже надо использовать. И еще одно направление, которое сейчас надо активно развивать, - это сельский туризм. Горожане хотят приехать в деревенский дом, половить рыбу, истопить печь, испечь хлеб, покосить сено, подоить корову, покататься на лошади. Мы работаем над таким проектом и надеемся вскоре его представить.

Впервые в истории донской столицы - ежедневные экскурсии

- Чем можно привлечь туристов в Ростовскую область?

Татьяна Васильевна Дощенко, генеральный директор ООО «Татьяна Трэвел Тур»:

- С 1 декабря 2018 года мы представили свой новый проект «Визит в Ростов». Это ежедневные гарантированные групповые экскурсии бюджетной ценовой категории. Трехчасовая экскурсия по Ростову-на-Дону на хорошем автобусе vip-уровня с экскурсоводом стоит 650 рублей.

Татьяна Васильевна ДощенкоФото: Илья БОГОМОЛОВ

Кроме того, мы предлагаем четыре обзорные экскурсии по Ростову-на-Дону и туры в станицу Старочеркасскую и Новочеркасск, Азов и Таганрог.

Туристическому бизнесу региона, безусловно, нужно консолидироваться, чтобы использовать потрясающий потенциал, который мы имеем. В том числе развивающиеся сейчас проекты «Вольный Дон» и «Ростов - гастрономическая столица Юга России».

Гостеприимства нам не занимать, а донская кухня - это великолепный стимул для привлечения туристов. Ростов - город впечатлений на любой сезон, и это нужно использовать. Наша уха - уникальный бренд, в России больше нигде такого нет! Нужна гастрономическая карта города и области, проведение различных мероприятий по этому направлению, и наша компания активно этим занимается. Мы хотим, чтобы Ростов-на-Дону завоевал титул самого вкусного города России. У нас много задач и целей для развития въездного туризма. Этим нужно заниматься, и я думаю, что при хорошем взаимодействии власти и бизнеса будет достойный результат.

Хиты пляжного отдыха: Сочи, Крым, Грузия и Турция

- Какие зарубежные туры пользуются сейчас спросом?

Алексан Мушегович Мкртчян, генеральный директор сети туристических агентств «Розовый слон»:

- Конечно, чемпионат дал мощнейший импульс к развитию местного туризма. За всю 270-летнюю историю города к нам впервые приехало столько иностранцев. Но вернутся ли они сюда еще раз и посоветуют ли такую поездку друзьям? На мой взгляд, гораздо больший потенциал находится внутри страны. Жители других регионов с удовольствием приедут в Ростов-на-Дону - это всего лишь вопрос цены. Если номер в гостинице будет за 2-2,5 тысячи рублей в сутки, люди приедут.

Алексан Мушегович МкртчянФото: Илья БОГОМОЛОВ

Реальность такова, что доходы населения сильно не увеличиваются, и мы это видим в падении спроса на дорогие туры. Так что европейские направления заметно просели.

Поэтому прогноз такой, что будет расти спрос на внутренний туризм. В первую очередь это побережье Черного моря, в том числе Краснодарский край и Крым. И, конечно же, вне конкуренции остается турецкое направление. И мы прогнозируем увеличение потока на 15% по сравнению с прошлым годом.

Еще одно перспективное направление - ближнее зарубежье. Например, популярная в последнее время Грузия. Спрос на эти туры большой, потому что, с одной стороны, это знакомое нам Черное море, а с другой - некая экзотика, и притом еще недорогая. Цены примерно, как в Абхазии, но уровень сервиса и качество заметно выше. В летнее время из Ростова-на-Дону в Грузию планируется 3-4 рейса в неделю, в том числе в Тбилиси и Батуми.

На раннем бронировании можно сэкономить до 40%

- Какова сейчас ситуация на туристическом рынке?

Светлана Владимировна Земцева, директор ООО «ТК «Росинтур»:

- Спрос на российские курорты на самом деле вырос. Есть много факторов, которые подогревают этот интерес, в том числе заметно выросший уровень сервиса и гостеприимства. Те объекты, которые построены на Красной поляне, не отличаются по качеству от зарубежных аналогов, а иногда и превосходят их. Сейчас отмечается очень большой спрос на раннее бронирование по российским курортам - в январе бронируются туры на июнь-июль. Черноморские отели стали гибко подходить к ценообразованию, и люди этим с удовольствием пользуются.

Светлана Владимировна Земцева, директор ООО «ТК «Росинтур»:Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Причем есть интерес не только к пляжному отдыху, но и к экскурсионным турам. Доступная перевозка от авиакомпании «Азимут» открыла новые возможности туристам. Теперь из Ростова-на-Дону можно добраться в Астрахань, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Грозный и другие города. В нашей компании также успешно развивается новое направление - Белоруссия. Большой популярностью пользуются автобусные экскурсионные туры в эту дружественную страну и санаторно-курортное лечение в местных здравницах.

По международному туризму картина менее оптимистичная. Во-первых, рост курса валюты делает туры в Европу менее доступными. И все же, хотя объемы продаж заметно упали, спрос на Европу есть - она остается лакомым кусочком для тех любителей, которые в состоянии оплатить такой тур.

На этом фоне отлично себя показывает любимая ростовчанами Турция. Цены там значительно ниже, а сервис по системе «все включено» неизменно радует своим качеством. Советую обратить внимание на возможности раннего бронирования туров, которые позволяют экономить до 30-40% от стоимости путевки. Тем более, что некоторые туроператоры предоставляют возможность оплачивать частями. Туры по раннему бронированию - это достаточно надежный продукт, которому можно доверять. Думаю, что предстоящий сезон пройдет в штатном режиме, потому что на рынке остались солидные опытные игроки.

В Египет можно полететь через Москву или Краснодар

- Как выстраивают свою работу туроператоры в предстоящем сезоне?

Илона Владимировна Чиханацкая, руководитель ростовского филиала туроператора «Пегас Туристик»:

- Что касается общей картины по рейсам за рубеж, мы как оператор смотрим на 2019 год с оптимизмом. В 2019 году заявленная летняя полетная программа сбалансирована. Запланирован небольшой прирост по Турции. Чтобы оптимизировать и гарантировать полетную программу, на рынке ожидается объединение некоторых крупных игроков на одном рейсе. Например, в этом году в Даламан «Пегас туристик» летит вместе с «Анекс тур», что в Ростове-на-Дону происходит впервые за несколько лет.

Илона Владимировна ЧиханацкаяФото: Илья БОГОМОЛОВ

Еще одна тенденция касательно самих направлений - из Ростова-на-Дону в этом году будет меньше международных рейсов. Впервые за последние годы не будет Болгарии, значительно сокращается полетная программа в Грецию. Количество прямых направлений уменьшается, но есть хорошие альтернативные варианты с транзитом через Москву. В эти рейсы заложен минимальный тариф, а в случае задержек туроператор несет ответственность за весь тур, начиная с вылета из Ростова. Для любителей Египта также можем предложить полетные программы с пересадкой, так как в России продолжает действовать запрет на прямые перелеты в эту страну. Рейсы выполняются из Москвы и Краснодара в Шарм-эль-Шейх через аэропорт в Анталии.

Прямое направление, которое удалось сохранить и даже наметить небольшой рост, - это Турция. Турецкие отели дают отличные цены по раннему бронированию: при бронировании тура до 31 марта сейчас держится цена ниже той, что будет летом, на 40%. Хороший прирост показывает также Тунис.

Цены на авиабилеты становятся доступнее

- Что предлагают авиакомпании в условиях конкуренции за пассажиров?

Святослав Викторович Мяло, представитель авиакомпании «Турецкие авиалинии»:

- Итоги нашей работы за минувший год вселяют оптимизм. В 2018 году общее количество перевезенных пассажиров составило 72,5 млн человек, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Уровень загрузки на рейсах тоже повысился и дошел до 82%. Количество международных пассажиров тоже значительно увеличилось - на 12%. А также вырос грузопоток на 25% и достиг 1,4 млн тонн.

Святослав Викторович МялоФото: Илья БОГОМОЛОВ

Наша дальнейшая работа в южном регионе будет строиться в нескольких направлениях. Во-первых, это понятные правила игры и качественный сервис. Во-вторых, особое внимание мы уделяем креативным творческим идеям. Помимо непосредственно продажи авиабилетов, мы открыты к сотрудничеству с местными отелями, готовы предлагать экскурсии, реализовывать совместные программы, то есть всячески повышать интерес к туристическому потенциалу Ростовской области.

Что касается прогнозов на предстоящий сезон, нас, конечно, беспокоит тенденция к снижению уровня реальных доходов населения. Мы предлагаем тарифы средней ценовой категории, но с учетом текущих обстоятельств снижаем их на 25% от ранее заявленных. Кроме того, держим руку на пульсе и открываем перевозки из Краснодара. Своим коллегам и всем туристам желаем удачно провести предстоящий сезон летних отпусков. Пусть каждый найдет свое идеальное направление!

Отдых и лечение на курортах Краснодарского края

- Что предлагают российские курорты для туристов, которые хотят совместить отдых и оздоровление?

Лидия Михайловна Шахматова, заместитель директора санатория «Лаба»:

- Очень ценно, когда вы не просто отдыхаете на курорте, но и можете оздоровиться. При выборе места для своего отпуска обратите внимание на чистый воздух, здоровое питание, подходящие условия для полноценного сна - это и есть основные факторы хорошего отдыха! Все это можно найти в России за небольшие деньги. Поэтому непременно рассмотрите вариант отдохнуть в одной из здравниц Краснодарского края! Мягкий климат Кубани привлекает сюда людей круглый год вне зависимости от сезона.

Лидия Михайловна ШахматоваФото: Илья БОГОМОЛОВ

Если говорить непосредственно о нашем санатории «Лаба», то он еще и обладает собственными минеральными источниками - целебные воды у нас есть как для приема внутрь, так и для принятия оздоровительных ванн. В дополнение к такой терапии доступен полный комплекс диагностики и необходимых процедур. Уникальное оборудование позволяет эффективно помогать в случае со всеми основными группами заболеваний. А в качестве развлечений у нас есть бассейны, аквапарк, кафе, караоке. Такой отдых будет не только полезен, но и надолго запомнится!

На правах рекламы