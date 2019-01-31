"У меня не было ни одной операции": Ким Кардашьян из Ростова-на-Дону намерена судиться с клеветниками

Ростовская модель Екатерина Галиченко взорвала социальные сети. На фотографиях в Instagram 20-летняя девушка поражает размером своих губ, груди и ягодиц. Пользователи Интернета активно сравнивают ее снимки 4-летней давности, где она худенькая, с нынешней внешностью и без всяких сомнений пишут, что такие формы могли быть достигнуты только пластической хирургией. Сама же Екатерина заявляет, что не имеет имплантов и грозит иском журналистам, которые принялись активно приписывать ей искусственную красоту.

fab_girl__ If someone tells you something unpleasant, go away, let them look at your fabulous ass.

- У меня не было ни одной операции. Моя внешность - это тренировки. А губы - это косметология, а не операции. Их (губы - прим. авт.) сейчас делает каждая пятая девушка, - рассказала Екатерина корреспонденту "КП". - Я тренируюсь с августа 2017 года, до этого у меня было истощение. Потом начала активно заниматься и правильно питаться. Обычные упражнения в зале, просто все грамотно составила. Генетика, плюс постоянные тренировки и хорошее питание дали такой результат. Что касается груди, то у меня хорошая наследственность. Момент моего набора веса пришелся на 17-19 лет - и все прекрасно сформировалось.

fab_girl__ Не бойтесь своих желаний, пусть лопаются термометры, и голос становится хриплым.

Некоторые пользователи Интернета заподозрили, что снимки девушки значительно обработаны в "Фотошопе", но и от этих подозрений красавица открещивается.

- Конечно, я немного корректирую фотографии, как и все девушки, которые популярны в "Инстаграме". Но ничего не увеличиваю. На моей странице есть видео, если сомневаетесь.

fab_girl__ Место, которое постоянно находит приключения...

О себе девушка рассказала, что учится по специальности "Туризм", увлекается тарологией, также изучает психологию и работает тренером онлайн - составляет программы тренировок для подписчиков. А вот сердце красавицы пока свободно, Екатерина признается, что молодого человека у нее нет, хотя девушка испытывает постоянное внимание со стороны сильного пола.

- Видимо, не те попадаются, - пожимает плечами ростовчанка. - Шуры-муры меня не интересуют, я серьезно отношусь к выбору спутника.

fab_girl__ Если вы достаточно безумны, чтобы заниматься делом, которое любите вы обречены прожить жизнь, полную смысла.

Внешность Екатерины в сети сейчас не обсуждает только ленивый. К шумихе вокруг нее девушка относится с юмором, а вот комментарии про пластическую хирургию называет клеветой, которая вызывает у нее недоумение.

ТТХ

Грудь - 101 см

Талия - 67 см

Бедра - 105 см

Рост - 174 см

СРАВНИ-КА

Такой наша героиня была в 2017 году:

fab_girl__ Коль гореть, так уж гореть сгорая)

А такой - в 2016-ом:

fab_girl__ Настоящий мужик вывез бабу в Геленджик

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ростовчанин сбежал от подруги, увидев ее после пластической операции

Десять лет назад Элина решила, что пора себя немного украсить. Достоинство пятого размера оценили многие представители сильной половины, а это очень понравилось красотке, мечтающей о карьере телевизионной ведущей. Ну и понеслось. Девушка, поставившая перед собой цель добиться идеальных форм, продолжила работу над собой с помощью медицинских манипуляций. Через некоторое время 28-летняя красотка встретила большую любовь. Отношения с мужчиной были настолько яркими, что она решила преподнести возлюбленному подарок - слегка подправить в сторону увеличения место, на котором обычно сидят. Для чего якобы и обратилась к хирургу. Результаты операции огорчили. Внешне все в порядке, но если дотронуться до того самого места, то сразу чувствуются импланты, что вызывает неоднозначную реакцию. (подробности)