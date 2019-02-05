В Ростове-на-Дону проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал на базе Южного федерального университета 11 января и продлится до 22 февраля. За этот период в различных структурных подразделениях университета пройдут испытания практически по всем предметам для учеников общеобразовательных школ Ростовской области с 9 по 11 классы, которые показали хорошие результаты на муниципальном уровне.

Мероприятие проводится на базе ЮФУ на протяжении многих лет совместно с министерством общего и профессионального образования Ростовской области. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады на площадке университета подтверждает высокое качество преподавания, методической базы и инфраструктуры этого вуза. Организатором по направлению «Технология» выступает Академия психологии и педагогики ЮФУ. Региональный этап олимпиады прошел здесь на минувшей неделе, 30 и 31 января. В холле академии развернулась выставка народного творчества, в коридорах и аудиториях царила оживленная атмосфера. Школьные учителя с волнением ожидали своих воспитанников, а сами ребята были сосредоточены и серьезны.

В течение двух дней дети соревновались и творили. Олимпиада традиционно проходит в три этапа. Первый день был посвящен теории и практике. С утра ребята прошли тестирование, чтобы подтвердить свои знания в области технологий, а после обеда перешли к выполнению предметных конкурсных заданий, чтобы показать свои навыки. Практическая работа для девушек - это моделирование и изготовление швейных изделий, для юношей - деревообработка и металлообработка. В частности, конкурсное задание этого года заключалось в том, чтобы смоделировать платье, сшить футляр для очков, выточить на токарном станке деревянную ножку для вазы, изготовить металлическую деталь с резьбой на обоих концах.

Второй конкурсный день был посвящен заключительному этапу олимпиады - защите творческих проектов, которые ребята заранее готовили дома. Дети многогранны в своем творчестве, и тематика работ была самая разнообразная: мальчики традиционно привозят светильники и мебель, девочки - сшитую собственноручно одежду и мягкие игрушки. Все эти работы оценивает компетентное жюри, в состав которого входят как учителя из различных школ Ро

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по направлению «Деревообработка»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

стовской области, так и представители Южного федерального университета.

- Мы стараемся проверить все навыки, способности и знания участников, - говорит председатель жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, доцент кафедры технологии и профессионального технического образования Академии психологии и педагогики ЮФУ Юрий Петрович Борзилов. - В наш цифровой век важно, чтобы ребята умели работать с различными материалами: древесиной, металлом, тканями. Мы всегда идем навстречу тем, кто заинтересован в постижении технологий, и помогаем им подтянуть знания, если в течение года к нам в университет обращаются с таким желанием. Министерство образования Ростовской области периодически организует эти занятия, и мы проводим их по субботам в удобное для ребят время. Наши двери всегда открыты для школьников, многие из которых впоследствии становятся студентами университета.

Председатель жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, доцент кафедры технологии и профессионального технического образования Академии психологии и педагогики ЮФУ Юрий Петрович БорзиловФото: Юлия ЛАНДЫШ

Кстати, жюри отметило высокий уровень подготовки ребят в этом году. Все они являются победителями школьных и муниципальных этапов, а значит, приехали подготовленными содержательно и мотивированными на победу. Региональный этап олимпиады отличается высокой конкуренцией, так как в нем участвуют дети, уже показавшие достойный уровень умений в своей школе и родном городе. Эта олимпиада является для школьников очень хорошим образовательным лифтом: получив высокие баллы, они могут воспользоваться преференциями при поступлении в вуз.

- Участие в такой олимпиаде дает возможность школьникам понять и почувствовать то направление подготовки, которое они планируют избрать в качестве своей будущей профессии, а также подтвердить свой уровень мастерства в соревновании с другими ребятами, - подчеркивает директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Александрович Кирик. - Победители регионального отбора поедут в Москву на федеральный этап Всероссийской олимпиады школьников. И мы, конечно, надеемся, что в дальнейшем они выберут для поступления Южный федеральный университет как один из лучших вузов страны. Для участников олимпиад, которые проводятся на базе нашего университета, это уже стало хорошей традицией.

Директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Александрович КирикФото: Юлия ЛАНДЫШ

Дети, которые участвуют в олимпиадах на базе Южного федерального университета, действительно зачастую выбирают именно этот вуз для поступления. Будучи школьниками, они знакомятся с теми условиями и возможностями, которые предоставляет ЮФУ, и в дальнейшем рассматривают его для себя как наиболее приемлемый вариант.

Владимир Кирик также отметил, что у школьников растет интерес к профессиям, которые связаны с технологиями и производством. Во многом это связано с популяризацией движения Worldskills - Южный федеральный университет участвует в проведении чемпионатов по различным компетенциям этого конкурса. Кроме того, у абитуриентов повысился интерес к педагогическим специальностям и тем профессиям, где наблюдается взаимодействие гуманитарных и инженерных навыков. В той высокой мотивации, которую демонстрируют ребята, видна их осознанность в выборе будущей профессии.

Кстати, Всероссийская олимпиада школьников является олимпиадой первого уровня. Это означает, что призеры и победители имеют право зачисления в вузы России без вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки. Вот почему участие в этой олимпиаде очень престижно для каждого школьника. Дети увлечены предметами и стремятся показать все, на что они способны. Это не просто конкурсный отбор, но и своего рода смотр достижений учащихся. Кроме того, не стоит забывать, что победа в олимпиаде дает преференции при дальнейшем поступлении в выбранный вуз, поэтому, конечно, каждый из участников хочет победить.

- От года к году интерес к этой олимпиаде у школьников растет, и для нас она тоже является значимым событием, - говорит заведующий кафедрой технологии и профессионального педагогического образования ЮФУ, профессор Сергей Владимирович Котов. - В 2019 году к участию заявлено 190 человек, в то время как в прошлом году желающих было 170. Мы видим, что у школьников повышается интерес к технике и предмету «Технология». Сейчас он интегрирует в себя не только «труд», но также информатику, математику, физику. Современный учитель технологии обладает очень серьезными компетенциями в этих областях. Робототехника, моделирование, проектирование - наши «олимпийцы» должны обладать всеми этими навыками, пользоваться ими и изобретать на наших глазах свои проекты.

Заведующий кафедрой технологии и профессионального педагогического образования ЮФУ, профессор Сергей Владимирович КотовФото: Юлия ЛАНДЫШ

ДОСЛОВНО

Марина Останкова, 9 класс, школа №1, Сальск:

Марина Останкова, 9 класс, школа № 1, г. СальскФото: Юлия ЛАНДЫШ

- Чтобы попасть на региональный этап, мне пришлось пройти отбор в школе и на уровне города. Участвую по направлению моделирование - конструировала платье. Это довольно сложная работа, но если постараться, то можно справиться. Я, конечно, тренировалась предварительно, но такое задание выполняю впервые. В дальнейшем думаю связать свою судьбу либо с профессией учителя, либо выбрать что-то из области технологий. Для меня это очень увлекательные направления!

Алена Карачева, 11 класс, школа №2, Белая Калитва:

Алена Карачева, 11 класс, школа № 2, Белая КалитваФото: Юлия ЛАНДЫШ

- Я участвую во Всероссийской олимпиаде школьников не впервые. Пробовала свои силы, начиная с 9 класса, по разным предметам - экология, русский язык, технология. По технологии всегда дают увлекательные задания, поэтому участвую с большим интересом. У нас хороший учитель в школе, так что это едва ли не самый любимый предмет. С каждым годом появляется больше уверенности в своих силах - я просто приезжаю и делаю все, на что способна.

Григорий Шмелев, 10 класс, школа №9, Гуково:

Григорий Шмелев, 10 класс, школа № 9, ГуковоФото: Юлия ЛАНДЫШ

- Второй год подряд участвую в олимпиаде по технологии, этот предмет мне наиболее интересен. В прошлом году пробовал свои силы в деревообработке, теперь - в металлообработке. На этот раз мою деталь оценили в 35 баллов из возможных 40. Результат был бы лучше, если бы я не торопился. Но не ошибается тот, кто ничего не делает! Обязательно учту все тонкости на будущее. Планирую поступать в вуз по направлению «Мехатроника». Очень нравится разбираться, как устроен тот или иной механизм.

Никита Перунов, 11 класс, лицей №9, Сальск:

Никита Перунов, 11 класс, лицей № 9, СальскФото: Юлия ЛАНДЫШ

- В прошлом году я участвовал в региональном этапе по технологии, и мне не хватило всего одного балла до призового места. Причем я потерял его на этапе тестирования, а с практикой у меня все было отлично. Обидно, конечно, поэтому в 11 классе я снова пробую свои силы в этой олимпиаде и надеюсь на удачу. В качестве творческого проекта привез деревянный стол, который изготовил своими руками.