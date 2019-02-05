«Привыкаю к тому, что я не плоская»: Проглотившая ради пластики полицейский жезл ростовчанка увеличила грудь

Happy end закончилась история 23-летней ростовчанки, которая была готова пойти ради пластики, если не на все, то на многое. Громкая история прогремела на всю страну после того, как блондинка отправила себе прямо в рот полицейский жезл и опубликовала ролик того, как это было, в социальных сетях.

masha_fort777 Смысловой нагрузки нет! Просто вы можете пока посмотреть на мою грудь до операции

В комментариях экстравагантная блогерша по имени Мария пояснила: делала она это не ради забавы, а ради участия в конкурсе: главный приз в нем - увеличение груди.

В итоге, в полицейском ведомстве начали проверку на тему - как в руки, а скорее в рот постороннему попал рабочий инструмент госавтоинспекторов. А сама девушка после всей этой шумихи выиграла скандальный конкурс.

И вот прошло несколько месяцев и на страницах своего Инстаграм она победно объявила:

«В общем, пожелайте мне удачи, совсем скоро я проснусь с новыми сиськами!». А буквально через несколько дней: «Привыкаю к тому, что я не плоская». И продемонстрировала вожделенный приз на фотоснимке.

По ее словам, после операции уже прошло трое суток.

- Все никак не могу привыкнуть спать на спине, жду, когда это уже закончится, - поделилась ростовчанка. - Завтра иду на очередную перевязку, показываться своему доктору. И добавила: «Полюбуюсь моей грудью, потому что самой мне пока снимать корсет нельзя».

Кроме того, блондинка сообщила и детали операции.

- На самом деле все прошло намного легче и безболезненней, чем я могла предполагать, - добавила она. - От наркоза отошла очень быстро, даже не почувствовала этих последствий в виде тошноты и слабости. Только жру, как конь! Ощущения в груди, будто потянула мышцы, не больше.

masha_fort777 3 сутки после операции.

К слову, известно, что все же желаемый размер победительница не получила. В своем микроблоге она честно сообщила подписчкам: у нее теперь не третий размер, а чуточку меньше - 2,5. Таково было требование врачей, основанное якобы на медицинских показателях.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Девушка из Ростова-на-Дону, заглотившая на посту ДПС жезл инспектора, выиграла силиконовую грудь третьего размера

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- Я выиграла новые сиськи, - радостно рассказала она в сторис. - Очень рада! Спасибо всем, ребята, за то, что болели за меня! Голова болит от количества эмоций, испытанных за день! (подробности)