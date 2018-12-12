2018-12-12T13:49:06+03:00
Общество

Девушка из Ростова-на-Дону, заглотившая на посту ДПС жезл инспектора, выиграла силиконовую грудь третьего размера

Мария таки добилась цели, ради которой спровоцировала скандал [видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Девушка прославилась своим поступком. Фото: masha_voodoo/instagramДевушка прославилась своим поступком. Фото: masha_voodoo/instagram
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23-летняя Мария из Ростова-на-Дону, спровоцировавшая грандиозный скандал после несколько фривольного обращения с полицейским жезлом возле машины сотрудников ДПС, таки выиграла операцию по увеличению груди, к которой стремилась. Девушка сообщила об этом своей армии подписчиков.

- Я выиграла новые сиськи, - радостно рассказала она в сторис. - Очень рада! Спасибо всем, ребята, за то, что болели за меня! Голова болит от количества эмоций, испытанных за день!

Скорее всего, новой грудью красотка порадует поклонников только уже в следующем году. Но фолловеры кинулись поздравлять и намекать на показ.

masha_voodoomasha_voodoo
Моралфаги и прочие можете сразу отписываться, но я это сделала! Я участвую в конкурсе #битвартов
1213 отметок «Нравится»230 комментариевInstagram

- Ждем «до» и «после», - потребовали в комментариях.

masha_voodoomasha_voodoo
Видеообращение! Я не ожидала, что мое видео поднимет такую шумиху в СМИ
217 отметок «Нравится»32 комментариевInstagram

Напомним, скандал произошел после того, как девушка приехала на пост и выпросила жезл у сотрудника транспортной инспекции. Она м-м-м заглотила сей предмет, а процесс снял на видео ее друг. Вскоре запись была опубликована, поднялась шумиха, начальство тут же пригрозило уволить инспекторов ДПС, на фоне служебной машины которых происходило действо.

Сама девушка, судя по всему, этим фактом ничуть не огорчена. Главное для нее цель. А цель - новая грудь третьего размера, которую она все-таки добилась.

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