«К папе не хочу ехать, он много водки пьет»: Пятеро детей отказались покидать православный приют, чтобы вернуться к родителям

В Интернете разгорается нешуточный скандал вокруг православного приюта «Покров» в Москве. Работники учреждения - там проживают 43 ребенка из разных регионов России, забили тревогу. В одночасье органы опеки Ростовской области решили забрать всех донских детей обратно - якобы к пьющим родителям и в детские дома. Однако несмотря на убеждения родных и чиновников, пятеро ребят отказались возвращаться в нищету.

ребятня с удовольствием учиться.Фото: официальный сайт православного приюта "Покров"

«ПРОСТО ПРИЕХАЛИ И ЗАБРАЛИ»

- Эта эпопея длится уже несколько месяцев, - рассказала директор приюта Юлия Максимова. - Вначале нас закошмарили проверками из Роспотребнадзора, прокуратуры и других надзорных ведомств. А в понедельник, 4 февраля, просто приехали и забрали детей.

Известно, что в православный приют дети попадают, в том числе с легкой руки тех самых чиновников: мол, здоровый домашний ребенок, в детский дом отдавать жалко, да и родителей не совсем опустились и вдруг одумаются. По закону, через полгода ребенка, если его забирают от мамы-папы, должна взять под опеку другая семья, либо детский дом. Кровных родителей при этом лишают родительских прав и ребенок получает статус «сироты».

Сроки очень сжатые, вот и выручают такие приюты. Родителям нужно просто написать заявление и заключить договор. А там уже детей кормят, учат, одевают и развивают. Сам приют находится при церкви, так что детвора на ее обеспечении.

В приюте живут 43 ребенка. Фото: официальный сайт православного приюта "Покров"

«ЗА ДЕНЬ БРОСИЛИ ПИТЬ И УСТРОИЛИСЬ НА РАБОТУ»

- Юлия Владимировна, как так забрали - ни с того ни с сего?

- Вот вы представляете! Якобы родители этих детей решили так: забрать детей обратно домой. Хотя нам потом признавались: на них надавили, чтобы написали бумагу и приехали к нам. При этом все как по мановению волшебной палочки - в один день бросили пить, устроились на работу и улучшили свои жилищные условия.

- Чем, по-Вашему, приют не угодил именно ростовским чиновникам?

- Сама не понимаю. У нас всегда с органами опеки были хорошие отношения. Но, говорят, осенью в Родионо-Несветайском районе произошло убийство ребенка. Тогда начали выяснять: чем занимаются местные чиновники? Вот тут-то и всплыло: восемь детей из этого района находятся в нашем центре! А ведь сотрудники опеки по роду своей деятельности должны были проводить с ними работу, определять в те же детдома. По их словам, в Ростовской области их около 50. Зачем им простаивать? Из-за того, что дети у нас, они не получают на них дотации от государства. Вот тогда и последовал якобы негласный приказ: вернуть всех обратно! Причем против здравого смысла - просто выдернуть их посреди учебного года из привычной обстановки. Самое обидное, что этим детям даже возвращаться некуда! Вы бы видели этих самых родителей: у них у всех лица от алкоголя как на подбор!

дети здесь не только живут, но и учатся. Фото: официальный сайт православного приюта "Покров"

«А ЧТО БЫ МЕНЯ ТАМ ЖДАЛО?»

В приюте рассказывают, что когда родителей привезли на автобусе и чуть ли не всех вместе, некоторые дети даже побоялись к ним подходить.

- Я не хочу к папе, он много водки пьет, - цеплялся за шею воспитательницы четырехлетний малыш.

А другой восьмилетний мальчик, увидев мать и поняв что ничего не изменилось, наотрез отказался возвращаться к ней. За ребенка вступились приехавшие московские психологи. В итоге, пятеро остались в приюте - он и те, кто постарше. По закону решать, с кем жить, ребенок может, начиная с десятилетнего возраста. Среди оставшихся 17-летняя Таня, она прожила в православном приюте со дня его основания - двенадцать лет.

- Я здесь выучилась, хочу поступить в московский вуз. А там чтобы меня ждало? - честно признается она. - Я думаю, вряд ли бы что-то похожее.

Сейчас в дело вмешалась Уполномоченный при Президенте по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она будет проводить собственную проверку - как сложится судьба детей, которых забрали из московского приюта в родные края.

- Я до сих пор плачу, как и многие из тех, кто остался, - говорит Юлия Владимировна. - Это же дети, не вещи! Зачем им судьбы ломать? Что их ждет? В лучшем случае казенные стены. Ведь чиновники явно действуют не в их, а в своих бюрократических интересах, нарушая все права детей, нанося им психологическую травму и руша их судьбу. Для какой цели ростовские органы опеки хотят сломать жизнь детям и лишить их будущего, мне не понятно.

За комментарием по поводу случившегося газета «Комсомольская правда» обратилась в Министерство образования Ростовской области. Свой официальный ответ по поводу случившегося они пообещали дать в самое ближайшее время.