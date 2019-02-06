Ростовские чиновники объяснили, почему забрали детей из московского православного приюта

Ростовские чиновники рассказали, почему забрали десять детей из подмосковного православного приюта «Покров». Скандал разразился в начале недели, когда шумиху подняли сотрудники столичного реабилитационного центра для детей. В нем живут дети со всей России, в том числе и из Ростовской области. При этом одна из донских воспитанниц - начиная со дня его основания, то есть 12 лет.

Однако по непонятным причинам всех ростовских детей решили забрать прямо посреди учебного года, от педагогов и друзей. В министерстве образования региона «Комсомольской правде-Ростов» прокомментировали ситуацию.

«НАРУШАЕТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА»

- При проведении проверок деятельности органов опеки и попечительства были выявлены факты помещения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в организации, расположенные за пределами Ростовской области, - рассказали в донском минобре.

Однако по словам чиновников, это нарушает постановление российского правительства под номером 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». В частности, в нем говорится: «в целях сохранения социальной среды, родственных и дружеских связей ребенка, дети помещаются в организацию, расположенную территориально наиболее близко к месту их жительства».

- Однако, дети были помещены в «Покров», расположенный в Московской области, - добавляют в правительстве Ростовской области. - Таким образом, местонахождение приюта препятствует регулярному посещению детей, длительное разлучение с родителями не способствует восстановлению детско-родительских отношений, сохранению и восстановлению родственных связей.

«ЗВОНИТЬ РАЗ В МЕСЯЦ И НЕ ЧАЩЕ»

Также ростовские чиновники обнаружили в договоре «родитель-приют» пункты, которые - по их мнению, нарушают право детей знать своих родителей и общаться с ними.

- В договоре о социальном обслуживании, заключенном центром с родителями, последние имеют право ограниченно посещать детей по истечении трех месяцев со дня помещения, а осуществлять телефонные разговоры после поступления ребенка - не чаще одного раза в месяц.

Ну, и наконец, нахождение детей в Московской области исключает возможность осуществления органами опеки и попечительства контроля за условиями проживания в организации.

«ИМЕЮТСЯ СВОБОДНЫЕ МЕСТА»

При этом в донском Министерстве образования уверяют: на Дону есть организации для детей-сирот, в которых созданы условия проживания, приближенные к семейным, и имеются свободные места.

- Учреждения находятся в городах с развитой инфраструктурой, что будет способствовать развитию детей, получению ими дополнительного образования, обучению основам православия, - разъясняют чиновники. - Родители или законные представители, имеют возможность регулярно посещать детей, исключая психотравмирующую ситуацию для ребенка.

Там же добавили, что дети пока переданы родителям, которые «выразили желание самостоятельно воспитывать детей». Помогать им будут инспекторы ПДН. А в случае необходимости, дети будут помещены в социальные приюты или центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

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«К папе не хочу ехать, он много водки пьет»: Пятеро детей отказались покидать православный приют, чтобы вернуться к родителям

В приюте рассказывают, что когда родителей привезли на автобусе и чуть ли не всех вместе, некоторые дети даже побоялись к ним подходить.

- Я не хочу к папе, он много водки пьет, - цеплялся за шею воспитательницы четырехлетний малыш.

А другой восьмилетний мальчик, увидев мать и поняв что ничего не изменилось, наотрез отказался возвращаться к ней. За ребенка вступились приехавшие московские психологи. В итоге, пятеро остались в приюте - он и те, кто постарше. По закону решать, с кем жить, ребенок может, начиная с десятилетнего возраста. Среди оставшихся 17-летняя девушка, она прожила в православном приюте со дня его основания - двенадцать лет.

- Я здесь выучилась, хочу поступить в московский вуз. А там чтобы меня ждало? - честно признается она. - Я думаю, вряд ли бы что-то похожее. (подробности)