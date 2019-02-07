«В Ростове-на-Дону я словно в родном Донецке: идешь, а тебе — здрасьте-здрасьте»: Янукович чувствует себя в РФ как дома

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который после госпереворота в Киеве получил прибежище в России, признался, что чувствует себя в Ростове-на-Дону как дома.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в среду, 7 февраля, комментируя решение нынешнего главы незалежной закрыть избирательные участки в РФ — в том числе, в столице ЮФО, где находится генкосульство Украины.

- Почему бы не открыть участки в Ростове-на-Дону, где полным-полно украинцев? - удивился Янукович решению Порошенко. - Я там иногда выхожу прогуляться по улицам — ощущение, словно я иду в Донецке, отовсюду — здрасьте-здрасьте! И это - Ростов-на-Дону сегодня! Реально: куда ни глянь, там везде украинцы. Так почему бы не открыть участки, почему бы не проявить доброжелательность к людям? Они ведь волнуются о будущем детей, мечтают вернуться на родную землю!

Сравнение с Донецком, конечно, неслучайное: Виктор Янукович — уроженец юго-востока Украины, выпускник Донецкого политехнического института, более двадцати лет возглавлял в этом областном центре различные предприятия, затем руководил этим регионом — до назначения на пост премьер-министра незалежной.

Янукович дает показания по делу о беспорядках в Киеве по видеоконференцсвязи с Украиной из ростовского суда.

Янукович вынужден был скрыться в Ростове-на-Дону в феврале 2014-го, когда его отлучили от власти.

- Никуда я не бежал из Киева на самом деле, - заявил в ходе общения с прессой спустя несколько дней (как раз в Ростове, кстати) Янукович. - Я выехал в Харьков, чтобы встретиться с активом, но еще во время движения по Киеву машину сопровождения изрешетили из автоматов. Туда мы приехали поздно ночью, а с утра 22 февраля служба безопасности стала получать информацию о том, что в город прибывают радикально настроенные группы. Но это был не страх. Просто условия безопасности, которые следовали соблюсти. Я попросил бывших со мной председателя Верховной Рады Рыбака и главу горадминистрации Клюева отправиться в Донецк и организовать там встречу с активом Партии регионов. А сам принял решение лететь в Луганск. Мы вылетели двумя вертолетами, но с земли нас военные диспетчеры, которые решили, что мы собираемся пересечь границу и направиться в Россию, предупредили, что если мы продолжим движение и не сменим курс, в воздух будут подняты истребители. В Крым мы доехали на машинах. А Ростов-на-Дону был выбран, потому что здесь, недалеко от города, живет мой старый друг, и я приехал к нему, чтобы найти временное прибежище.

Спустя год экс-президент Украины, которого суд в Киеве вызвал на допрос для показаний по возбужденному в отношении него уголовному делу, предложил следователям самим приехать к нему — опять-таки, в Ростов.

Также в Ростовском облсуде он давал показания по видеоконференцсвязи с Киевом - по делу о беспорядках в Киеве зимой 2014 года.

В августе 2018-го экс-президент Украины вызвал назначенного судом госадвоката к себе домой. Фото: Facebook / Виталий Сердюк.

Потом, уже летом 2018-го, он вызвал «с доставкой на дом» также и госадвоката, назначенного ему судом, когда его представитель Виталий Сердюк покинул зал заседаний, узнав об отказе председательствующего по делу заслушать одного из ключевых свидетелей обвинения.

Добавим, что 24 января нынешнего года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.