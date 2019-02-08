Статистика неумолима: за последние годы наркомания стремительно помолодела. Если еще в 2000-е годы ребята впервые пробовали запрещенные препараты в 16-17 лет, то сейчас этот возраст снизился до 11-12 лет. И это не какие-то чужие дети употребляют наркотики! Это обычные ростовские школьники, которые сегодня легко могут достать все, что активно предлагается им через интернет.

В Ростове-на-Дону резко «помолодела» наркомания 00:00 00:00

Другая сторона медали - закладчики, стать которыми тоже рискуют наши дети. Предложений о такого рода «работе» в интернете достаточно, и ребята порой толком не успевают осознать, чем именно им предложили заниматься, как уже попадают под каток правосудия. Закрывать на эту проблему глаза бессмысленно и даже преступно. Наоборот, нужно как можно шире освещать ее в обществе, чтобы и дети, и взрослые понимали, о чем речь. Именно этим и занимается Ростовская региональная общественная организация по защите от наркотической и алкогольной зависимости «Свобода». Председатель правления Андрей Сергеевич Николаев ответил на наши самые актуальные вопросы.

- Правда ли, что пристрастие к алкоголю и наркотикам начинается со стресса?

- Совершенно верно. Бросила жена, потерял работу, поссорился с родными - все это те переживания, которые заставляют взрослого искать, чем бы заглушить свои проблемы. О детях разговор особый. Недавно к нам для обмена опытом приезжал специалист из Голландии. Там ведется жесткая информационная пропаганда вреда наркотиков, учитывая, что многие препараты в этой стране легализованы. Детям с раннего возраста рассказывают о том, что наркомания - это серьезное заболевание, не получится просто попробовать и бросить, а некоторые люди рождаются уже предрасположенными к такой проблеме. Молодое поколение должно все это знать, поэтому мы тоже стараемся нести такую информацию в массы.

- Как именно вы работаете с молодежью?

- Мои коллеги из нашего центра проводят в школах лекции о вреде наркомании и алкоголизма. Ребята слушают с интересом. Им нравится, что можно свободно поговорить на «взрослые» темы. У нас есть педагоги-психологи, которые работают в реабилитационном центре для подростков. Руководит ими наш партнер Анна Хоботова. Именно она ездит по школам и доступно объясняет ребятам и взрослым важные вещи. Любой родитель или педагог может пригласить наших специалистов для проведения такой беседы.

- Что еще, помимо просвещения, помогает работать на результат?

- Мы открыли в Западном жилом массиве спортивный клуб, где для детей работает секция бокса и развиваются различные единоборства. Таким образом, проще всего приучить ребенка к здоровому образу жизни и показать ему, что можно радоваться, не употребляя психоактивные вещества. Когда в процессе тренировок добиваешься своих целей и побеждаешь, ты получаешь здоровое удовольствие, и это чувство стимулирует лучше любых наркотиков.

Кстати, на сегодняшний день понятие «ЗОЖ» несколько искажено. Здоровый образ жизни у большинства его приверженцев ассоциируется лишь с правильным питанием и похудением. Но погоня только за внешностью вовсе не панацея от проблем. Гораздо более важное значение имеет образ мышления человека, а не содержимое его тарелки. Если у вас здоровые мысли, то и жизнь будет правильная! Всему этому мы стараемся научить тех ребят, которые приходят заниматься в наш клуб.

- Помогают ли в вашей работе родители ребят?

- С родителями всегда сложнее работать. У нас была история, когда наших специалистов пригласила на помощь директор школы после того, как целый класс был замечен в употреблении наркотиков. Мы пришли проводить беседу и столкнулись с тем, что родителям очень тяжело поверить в то, что их дети на такое способны. Они начали искать виноватого, требовать его наказать и обвиняли школу в бездействии. Никто не хотел разбираться, что именно привело к такому развитию событий. Возможно, проблемы в семейных взаимоотношениях, недостаток внимания или другие скрытые причины. Банальная нехватка времени на общение по душам может сыграть свою роковую роль. Беда может коснуться каждой семьи, будь то неблагополучная или вполне благопристойная. Важно знать, что есть люди, готовые вам помочь.

- Кто может обратиться в вашу организацию и какую помощь получит?

- Если вы лично либо кто-то из ваших родственников впервые столкнулись с проблемой алкоголизма и наркомании, можете смело обращаться к нам. Здесь вы получите юридическую и консультационную помощь, психологическую поддержку. Расскажем, как оформить документы на бесплатное лечение. Подскажем, с чего начать и как справиться с проблемой. Сейчас мы готовим к запуску свой канал на Ютьюбе, и вскоре он будет доступен для просмотра. Кроме того, пообщаться с нашими специалистами все желающие могут с помощью соцсетей. Мы готовы помогать всем, кто в этом нуждается!

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