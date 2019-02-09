Хелависа: "Я не хотела, чтобы "Мельница" была фолк-группой"

Вечером 8 февраля в Ростове прошел концерт группы "Мельница". В рамках тура, посвященного 20-летию коллектива, фолк-дива Хелависа (она же Наталья О'Шей) и ее музыканты зажгли на сцене, заставив зал аплодировать стоя. Перед самым выступлением певица дала интервью "Комсомольской правде", рассказав, каких сюрпризов стоит ждать поклонникам в 2019 году.

- Вы довольно часто бываете с концертами в Ростове, сегодня привезли новую программу. Что новенького услышат ваши поклонники?

- Программа "Мельница 2.0" - юбилейная. Но мы отказались от идеи делать ретроспективу, сегодня только ленивый ее не делает. Поэтому у нас получился такой "винегрет". Мы все смешали: несколько старых песен в новой аражировке и композиции с последних альбомов, в том числе "Саламандра". Сюрпризом для слушателей станут и некоторые давно забытые песни. Нам самим нравится эта программа, а поскольку мы сегодня на сцене играем ее во второй раз - премьера прошла в Волгограде, - мы немного волнуемся, и это дает дополнительный адреналин.

"Мельница" на сцене в Ростове-на-Дону.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- Если позволите спросить, а куда из состава ваших инструментов делась виолончель?

- Уволили. Виолончель - это был Алексей Орлов. С его уходом инструмента не стало. Мы не считаем нужным дальше его использовать. Я не могу предположить, в какую сторону изменится звучание группы, но надеюсь, что у нас не будет больше кадровых перемен. Потому что я очень довольна тем, как сейчас функционирует наша команда. Ни с кем больше расставаться не собираюсь.

- Ранее вы отмечали, что группа начинала в стиле фолк, а сейчас пришла в более тяжелое, роковое звучание. Что нам ждать в следующие десять лет?

- Мы всегда хотели прийти к року. "Мельница" начинала как фолк просто потому, что так получилось, а не потому, что я так хотела. Сейчас мы звучим именно так, как я хочу. "Мельница" - именно рок-группа. К осени мы готовим юбилейный релиз, где будут новые аранжировки старых песен - то, о чем давно просили поклонники. К примеру, "Воин вереска" в тяжелой обработке. Еще мы снимаем документальный фильм про нас. Возможно, будет книга про "Мельницу".

Хелависа пообщалась с корреспондентом "КП" в гримерке перед концертом. Фото: Ангелина Болдырева.

- Окончательный переход в рок повлечет за собой концерты на более серьезных площадках? Я говорю о стадионах.

- Мы и сейчас способны собрать стадион. Дело не звуке, техническая сторона - для нас не проблема. Величина площадки зависит о того, насколько мы интересны публике в данном регионе. Мы смотрим на количество людей в зале и совместно с организаторами решаем, с какой частотой стоит проводить концерты.

- У нас в городе недавно появилась "Ростов-Арена" на 45 тысяч зрителей...

- Боюсь, это не наш случай...

СПРАВКА "КП"

Хелависа, она же Наталья Андреевна О’Шей (Николаева) - российская певица, музыкант, лингвист специалист по кельтским и древнегерманским языкам, кандидат филологических наук. Основательница и лидер музыкальной группы "Мельница". Играет на арфе, гитаре, перкуссии и фортепиано. Выпустила два десятка альбомов. Дважды побеждала в "Чартовой дюжине" на "Нашем радио" в номинации "Лучшая солистка". Замужем за гражданином Ирландии, в браке родились две дочери, семья живет в Вене.

Фолк - жанр музыки, который развился в середине XX века, когда народная музыка стала активно распространяться среди массовой аудитории. Песни этого жанра часто берут свои сюжеты из фольклора, былин и легенд.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Беременная солистка группы "Мельница" попала в больницу

"В общем, мы ОБА живы и сравнительно бодры и веселы, НО лежим пока в стационарчике в постельке, лечимся и передвигамся исключительно по коридору, медленно и печально. Дальше будем посмотреть. Переодевание из больничной сорочки и халатика в родные черные леггинсы и майку с Дженис дает результаты, сопоставимые с приемом всех лекарств, вместе взятых. Жаль, что сюда нельзя протащить ведро безалкогольного мохито!" (подробности)