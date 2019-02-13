В рамках празднования Дня науки, который российская общественность отметила в минувшую пятницу, 8 февраля, в Ростове-на-Дону состоялись сразу несколько знаковых событий. В частности, большой праздник прошел в стенах школы №115, расположенной в Левенцовском микрорайоне г. Ростова-на-Дону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/691550" frameborder="0"></iframe> В Ростове-на-Дону открыли музей и парту героя имени академика Жданова.Уникальный проект реализован в школе №115 по инициативе Ростовского регионального партийного проекта «Единой России» «Новая школа» при поддержке Южного федерального университетаИлья БОГОМОЛОВ

Поводом для этого послужили сразу две приятные новости. Во-первых, 10 января 2019 года постановлением администрации г. Ростова-на-Дону этому учебному заведению присвоено имя выдающегося ученого, легендарного ректора Ростовского государственного университета, академика, профессора, почетного гражданина города Ростова-на-Дону Юрия Жданова. Во-вторых, школа участвует в федеральном проекте «Парта героя», благодаря которому имя ученого увековечено теперь таким оригинальным образом.

Оба события знаковые не только для учебного заведения, но и для всего городского сообщества. Площадкой для реализации такого масштабного проекта именно эта школа стала неслучайно. Она одна из крупнейших на Юге России, рассчитана на 1 400 учащихся только в одну смену. Будучи построенной два года назад, школа задумывалась как современное передовое образовательное учреждение, и здесь действительно все оборудовано по последнему слову техники.

С начала своей работы школа №115 тесно сотрудничает с Южным федеральным университетом, предоставляя ребятам возможность обучаться в университетских классах. Созданы все условия, чтобы дети стремились к знаниям и проявляли свои способности в различных науках. Наступивший год, проходящий в университете под знаком 100-летия со дня рождения академика Жданова, имеет особое значение и для школы, носящей его имя. Открытием музея и парты героя здесь чествуют славное имя легендарного отечественного ученого, служившего своей стране и народу.

Поздравить ростовскую школу №115 в День российской науки приехали почетные гости из разных уголков страны. В их числе - делегация депутатов Государственной Думы, представители управления образования г. Ростова-на-Дону и Советского района, Всероссийского педагогического собрания, федерального проекта «Новая школа», а также Южного федерального университета.

- Юрий Андреевич Жданов прославил Ростовскую область и показал, что наш регион является научным центром в масштабах всей страны, настоящей кузницей научных кадров, - отметила депутат Государственной Думы 7-го созыва, заместитель председателя комитета по образованию и науке Лариса Николаевна Тутова. - Это был человек энциклопедических знаний, который делился ими со всеми, кто его окружает. Он был не просто ученым, а гражданином и патриотом своей страны, вписавшим свое имя в ее историю. Идея музея в его честь очень интересная: он находится в холле школы, то есть это площадка со свободным доступом для всех учеников, открытое пространство, куда можно прийти в любое время, познакомиться с экспозицией, фактами биографии, проникнуться историей жизни легендарного ученого и важностью его научных трудов. И сегодня мы не только чествуем великого ученого, но всячески подчеркиваем, насколько велика роль науки в современном обществе, чтобы делать нашу страну еще лучше, красивее и могучее!

Инициатор Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Парта героя», заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Николаевич Швыткин также выступил на открытии с приветственным словом:

- Самое главное, что нас объединяет, - это преклонение перед подвигом тех, кто сложил свои головы на благо нашей Родины. Многие россияне прославляют нашу страну на разных направлениях - в науке, спорте, культуре, производстве. Очень важно сохранить эту неразрывную связь поколений. Проект «Парта героя» зародился в моей родной красноярской школе №42, и я рад, что к нему уже подключились десятки регионов. Спасибо Ростову-на-Дону за поддержку этого проекта! Знать своих героев и быть их достойными очень важно. Давайте равняться на тех людей, в честь которых мы открываем именные парты.

Инициатор Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Парта героя», заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Николаевич ШвыткинФото: Юлия ЛАНДЫШ

Почетное право первыми сесть за парту героя имени Юрия Жданова получили ребята, особо отличившиеся в учебе. Это ученик 11-Б класса, отличник, победитель и призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике и информатике, победитель олимпиады для школьников ЮФУ по физике, участник технической школы Высшей школы экономики, образовательного проекта МГТУ им. Баумана в «Артеке» «Шаг в будущее» Евгений Файн и ученица 9-В класса, отличница, победительница олимпиад по обществознанию и праву, участница волонтерского движения Ангелина Баранова.

Участники мероприятия на открытии парты герояФото: Юлия ЛАНДЫШ

Кстати, Ростовская область очень активно участвует в проекте «Парта героя».

В Ростовской области в настоящее время установлены около 30 таких парт. Парты героев посвящены нашим землякам - ветеранам боевых действий, легендарным труженикам, ученым, спортсменам. Это люди, достойные того, чтобы о них знала молодежь, а их подвиг был бы увековечен. Ребята, которые учатся за эти партами, могут почувствовать свою сопричастность к истории и гордиться выдающимися предшественниками.

После торжественного открытия парты героя для гостей праздника провели познавательную экскурсию по школе №115 «Образовательный навигатор». Ребята здесь имеют возможность не только учиться, но и отдыхать в уютном коворкинг-центре между уроками, а после учебы посещать любимые кружки - робототехника, шахматы, STA-студия и многие другие. В холле школы на втором этаже специальную площадку отвели под музей имени Жданова. Именно здесь прошла церемония открытия экспозиции.

- Выражаю благодарность замечательной команде, которая сделала возможным это событие, - подчеркнул директор Академии психологии и педагогики Южного федерального университета, кандидат социологических наук Владимир Александрович Кирик. - Несколько лет назад было подписано соглашение между Южным федеральным университетом и администрацией города, согласно которому эта школа стала опорной площадкой для образовательного кластера Южного федерального округа. Благодаря вкладу представителей академического сообщества, педагогов школы и органов власти стало возможным создание учебного музея, посвященного тем направлениям науки, в которые сделал вклад Юрий Андреевич Жданов.

Директор Академии психологии и педагогики Южного федерального университета, кандидат социологических наук Владимир Александрович Кирик с учениками школыФото: Юлия ЛАНДЫШ

Благодарственные письма из рук Владимира Кирика получили те, без кого было бы невозможным создание музея имени Жданова. Это соратник легендарного ректора, профессор ЮФУ Николай Степанович Авдулов и начальник управления образования г. Ростова-на-Дону Виктория Анатольевна Чернышева.

- Открывать в городе музей, посвященный Юрию Андреевичу Жданову - это большая честь как для самой школы, так и для всего педагогического сообщества, - сказала Виктория Анатольевна. - Всего в городе около ста музеев, но впервые у нас появился именной, посвященный человеку науки, который внес огромный вклад в то, чтобы Ростов-на-Дону стал научным центром. Конечно, ростовчане это знают и чтут его память. Мы искренне благодарим Южный федеральный университет за поддержку этого проекта и за то, что часть наследия великого ученого передана именно сюда, в высокотехнологичную школу, которая обладает исследовательскими лабораториями, где дети делают первый шаг в науку. Все, что представлено в этом музее, несомненно, побудит ребят заниматься научной деятельностью.

Начальник управления образования г. Ростова-на-Дону Виктория Анатольевна ЧернышеваФото: Юлия ЛАНДЫШ

В своем ответном слове врио ректора Южного федерального университета, доцент, доктор экономических наук Инна Константиновна Шевченко подчеркнула, что все, кто будет учиться в школе №115, отныне по праву считаются последователями великого ученого.

Врио ректора Южного федерального университета, доцент, доктор экономических наук Инна Константиновна ШевченкоФото: Юлия ЛАНДЫШ

- Мы открываем парту и музей, посвященные Юрию Андреевичу Жданову, в 20-ю годовщину празднования Дня российской науки, - сказала Инна Константиновна. - Для нас сегодняшний день очень важен. Речь идет о наследии Юрия Андреевича Жданова, к которому теперь будет иметь доступ молодое поколение. Это великий ректор Ростовского государственного университета, который обеспечил вузу быстрое движение вперед на многие годы за счет развития перспективных научных исследований.

Нынешний год объявлен ЮНЕСКО годом периодической системы Менделеева. В свое время основы легендарной ростовской химической школы заложил именно Юрий Жданов, и сегодня только в Южном федеральном университете ведутся исследования, посвященные синтезу новых молекул. Наши ученые-химики достигают выдающихся результатов в области химии, материаловедения, исследования новых свойств материалов. Они близки к тому, чтобы создать систему хранения памяти для новых квантовых компьютеров. Это исследования мирового уровня, в которых так заинтересованы сегодня наши ключевые индустриальные партнеры. И все это рождается на той основе, которую в свое время заложил Юрий Андреевич Жданов.

Этот год - важная веха в истории российской науки. Сформулированы новые направления, и впервые за всю историю страны именно наука является приоритетом развития и важнейшей составляющей государственной стратегии обеспечения конкурентоспособности и развития общества.

Мы помним слова Юрия Андреевича о том, что университет - это научная организация, где учатся студенты. И понимаем, что без талантливых ребят, которые придут за парты Южного федерального университета, ведущего вуза России и мира, мы не сможем развивать научные исследования на том уровне, на котором нам так важно это сегодня делать. Поэтому для нас проект «Парта героя» - это преемственность от школьной скамьи к университетской, а далее - к ведущей мировой лаборатории. Тех ребят, которые удостоятся чести учиться за партой имени Жданова, мы ждем в рядах своих студентов. И нам за них еще придется побороться! Хотя отмечу, что оба кандидата работают с нашими факультетами - физическим и химическим. Это как раз естественнонаучная область исследований, которая сегодня особенно востребована.

Важно, чтобы музей, который мы открываем, был не просто совокупностью экспонатов, а стал возможностью осмысления, - в каком направлении можно развиваться учителям и учащимся. Южный федеральный университет ждет самых успешных из ребят, чтобы сделать их настоящими профессионалами своего дела. Желаю всем хороших результатов, которых достойна наша страна. Благодаря таким школам и университетам они обязательно будут!

И.о. директора школы Нина Владимировна Янковская:

- Наши дети очень активные, они занимаются научной, исследовательской и проектной деятельностью. Поэтому музей имени Жданова даст им новую мотивацию для личностного развития. Тем более, что мы очень тесно сотрудничаем с Южным федеральным университетом, так что ребята продолжат свою деятельность не только в теоретическом, но и в практическом направлении.