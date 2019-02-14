«Глупость несусветная»: Лановой рассказал, как его не пустили на борт «Победы», когда он летел на День освобождения Ростова-на-Дону

Просто сказать, что в Ростове-на-Дону, который отмечает как раз сегодня, 14 февраля, годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков ждали этой творческой встречи с Василием Лановым — актером, который стал, по сути, одним из символом Великой Победы Советского Союза над нацистами, благодаря своей бессмертной роли комвзвода Вараввы в фильме «Офицеры», это значит - вообще не сказать ничего.

Его действительно ждали. Билеты в концертный зал были раскуплены подчистую заранее. И поэтому новость о том, что Ланового не пустили на борт самолета, на котором он должен был лететь в Ростов, стала просто громом с ясного неба.

Тем более, авиакомпания, не пустившая его на рейс, зовется «Победой».

Но — это случилось.

- Мы немножко опоздали на рейс, но оставалось еще примерно минут десять, - рассказал сам Лановой в Ростове-на-Дону, куда он все-таки сумел попасть на свое выступление — причем, вовремя. - Но нам сказали, у нас, мол, вообще-то не те чемоданы, по размеру не подходят, и обычные кофры считаются чемоданами в этоф авиакомпании. В общем, глупость несусветная! А когда мы предложили какой-то выход, сотрудники взял — да и выключил все, сказал, что посадка окончена.

Иначе говоря, произошло вот что. Авиакомпания «Победа», известная строгими правилами по проносу ручной клади на борт своих лайнеров, отказалась пускать народного артиста СССР на борт воздушного судна, когда человек на стойке регистрации увидел, что кофр (дорожный чемодан) Василия Ланового не подходит по габаритам. И все — привет, нельзя!

Только после того, как он обратился к дирекции «Победы», на рейс которой его не пустили и он улетел без него, вопрос удалось-таки решить.

- Не сразу, а через час, нас все-таки посадили в самолет, - отметил Василий Лановой.

В «Победе», к слову, прокомментировали инцидент, но — весьма своеобразно.

- Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники "Победы", не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании", - цитирует ТАСС официального представителя авиакомпании.

Между тем, случившееся вызвало огромный резонанс в Ростове-на-Дону:

- Вы даже не представляете, как мы стремились на эту встречу с Лановым! - рассказал «КП» ветеран Иван Горобцов. - И тут внук мне говорит: мол, его на борт не пустили, информагентства сообщают об этом! Я просто в шоке! Когда стали узнавать и выяснилось, что ему не дала полететь «Победа» у меня просто дар речи пропал! Как же так! Вы носите такое имя, и не пускаете в самолет человека, который миллионам жителей всего необъятного Советского Союза столько лет служил символом нашей Победы, за которую столько жизней отдано?! Позор!

В официальном сообщении «Победы», однако, говорится, что «Василий Семенович Лановой и сопровождающая его группа подошли к выходу на посадку с опозданием на пять минут. Но авиакомпания "Победа" в качестве единственного исключительного случая пошла навстречу любимому народному артисту и продлила время посадки», однако же, когда выяснилось, что ручная кладь артиста не подходит, заявили в компании, было принято решение не пускать его борт, поскольку «даже для него не может сделать исключение в правилах перевозки, направленных на обеспечение безопасности».

Впрочем, там пообещали подарить Лановому авиабилеты по любому направлению авиакомпании — «в знак признательности и глубокого уважения».